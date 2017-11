Sección > Lanzarote



Tras la denuncia del portavoz socialista, Urbano Hernández, Patrimonio Histórico del Cabildo ha paralizado esta semana los trabajos. Jesús Machín espera que se subsanen las deficiencias en las obras sobre el BIC para reanudarlas cuanto antes



El alcalde de Tinajo acata la orden de paralización de las obras del Belén Navideño en la Plaza de San Roque

La portavoz municipal del PP, Moreiba Fernández, preguntará también al Gobierno de Tinajo por estas obras "sin permiso del Cabildo y de dimensiones exageradas" Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Tinajo, Jesús Machín, asegura que acata la orden de paralización decretada esta semana por el departamento de Patrimonio Histórico del Cabildo de Lanzarote sobre las obras del Belén Navideño en la Plaza de San Roque. Tras la denuncia de la semana pasada en Crónicas Radio-Cope Lanzarote del portavoz socialista en Tinajo, Urbano Hernández, Patrimonio Histórico del Cabildo ha paralizado esta semana los trabajos. En respuesta, Jesús Machín se ha mostrado respetuoso con la decisión del Cabildo, ha anunciado que acata como no puede ser de otra manera la decisión y ha dejado claro que espera que se subsanen las deficiencias en las obras que vienen realizándose en la Plaza de San Roque, un Bien de Interés Cultural (BIC) para reanudarlas cuanto antes. Sin embargo, Machín ha afirmado que la única diferencia es que este año la infraestructura iba a ser más grande y ha advertido de que los técnicos ya están trabajando para buscar una solución al único Belén Viviente de la Isla. "habrá que sentarse y buscar una fórmula", ha dicho el alcalde en Cope Lanzarote. "no estamos hablando de que estemos actuando en el BIC, sino en la servidumbre de protección, en el entorno. Ellos interpretan una cosa y nosotros otra, pero se está haciendo exactamente lo mismo que todos los años. Se mantiene el estado físico exactamente igual. No se rompe nada y mantenernos y renovamos el picón". El alcalde ha destacado que "es el Ayuntamiento de Tinajo el que mantiene" la Plaza de San Roque, "y no Patrimonio, aunque respeto todas las opiniones". Ante las dudas planteadas sobre los permisos por el portavoz municipal del PSOE, Urbano Hernández, Machín ha explicado, además, que el Ayuntamiento realizó la solicitud de obras a la Consejería de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote en octubre pasado. En vista de que desde el Cabildo no emitían ninguna respuesta, "y viendo que se nos echaba el tiempo encima", ha explicado, el Ayuntamiento decidió iniciar los trabajos con la esperanza de que en su trascurso la Institución contestara con la concesión de los permisos necesarios. "Como todos los años, nosotros solicitamos el permiso y en la mayoría de las ocasiones, cuando nos contestan, ya se está montando porque necesitamos empezar con un tiempo prudencial. Los permisos se solicitaron desde octubre pero no han contestado hasta día de hoy. Ahora nos ha llegado la resolución para la paralización de la obra y ya la hemos parado", ha explicado Machín. Cabe recordar que la semana pasada Urbano Hernández denunciaba que Tinajo ha vuelto a ocupar la plaza de San Roque para colocar el Belén y ponía en duda que se contara con permiso de Patrimonio. "Las administraciones públicas estamos para dar ejemplo. Estamos hablando de la plaza de San Roque, que es un entorno considerado Bien de Interés Cultural y me preocupa. También cuesta mucho conseguir el permiso de Patrimonio para fachadas de viviendas protegidas que se quieren remodelar, así que no sabemos si el Ayuntamiento tiene los permisos habidos y por haber. Lo preguntaremos en el pleno de la próxima semana", criticaba Hernández. Sobre la estética en sí del belén navideño, el concejal socialista entiende que "es un escándalo lo que han hecho en la plaza, con corrales, casas e incluso bloques de construcción este año". "Es una auténtica barbaridad y por que el belén sea más grande no quiere decir que sea más bonito, pero bueno, parece que en Tinajo las cosas grandes son las que se llevan", ha dicho. Hernández ha apuntado también que "se están levantando muros de piedra y nos parece que no hay necesidad". También preguntaremos por cuándo ha salido todo esta parafernalia", ha advertido. De hecho, en esa misma línea se ha pronunciado la portavoz del PP en Tinajo, Moreiba Fernández, que también ha anunciado que su grupo político tiene previsto preguntar al alcalde por estas obras durante el pleno municipal que la Corporación celebrará este mismo miércoles. Versión imprimir



