Tras la renovación de los órganos de dirección de su partido en Lanzarote, el portavoz del PSOE en Tinajo recuerda que en el caso del municipio se configuró una lista "de integración"



Urbano Hernández denuncia que Tinajo vuelve a ocupar la plaza de San Roque para colocar el Belén y duda de que se cuente con permiso de Patrimonio

Rechaza los requisitos de Podemos para censurar al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. "José Juan Cruz se es nuestro candidato, les guste más o menos", zanja Crónicas · 15 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Tinajo, Urbano Hernández, ha denunciado este miércoles en los micrófonos de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que el Gobierno local que preside Jesús Machín ha vuelto a ocupar la plaza de San Roque para colocar el Belén navideño un año más. Hernández ha explicado que los socialistas dudan de que para montar esta infraestructura "dentro de este BIC"][Bien de Interés Cultural], el Ayuntamiento de Tinajo "cuente con permiso de Patrimonio. "Las administraciones públicas estamos para dar ejemplo. Estamos hablando de la plaza de San Roque, que es un entorno considerado Bien de Interés Cultural y me preocupa. También cuesta mucho conseguir el permiso de Patrimonio para fachadas de viviendas protegidas que se quieren remodelar, así que no sabemos si el Ayuntamiento tiene los permisos habidos y por haber. Lo preguntaremos en el pleno de la próxima semana", ha anunciado Hernández en el programa ’A buena hora’. Sobre la estética en sí del belén navideño, el concejal socialista entiende que "es un escándalo lo que han hecho en la plaza, con corrales y casas". "Es una auténtica barbaridad", ha dicho, "y por que el belén sea más grande no quiere decir que sea más bonito, pero bueno, parece que en Tinajo las cosas grandes son las que se llevan", ha criticado. Hernández ha precisado que estos preparativos "se están terminando. Se están levantando muros de piedra y nos parece que no hay necesidad". "También preguntaremos por cuándo ha salido todo esta parafernalia", ha advertido. La censura de Podemos y la renovación del PSOE de Lanzarote Además, Hernández ha seguido la línea del PSOE y ha criticado duramente la pretensión de Podemos para censurar al presidente del Cabildo, que José Juan Cruz, cabeza de lista del PSOE, no opte a ser el sustituto de Pedro San Ginés en la Presidencia de dicha Institución. "Eso sí es demagogia política. No se puede estar en una Corporación diciendo todos los días que Pedro San Ginés es feo y que, cuando tengo la oportunidad de cambiarlo, me pongo a valorar si es guapo o es feo el candidato de otro partido político. Me parece una falta de respeto", ha zanjado. "Ese es nuestro candidato, les guste más o menos", ha añadido. Ya en clave interna de su formación política, por otro lado, el portavoz del PSOE en Tinajo cree que los órganos de dirección de su formación debían haber configurado una lista "de integración, como se hizo en Tinajo". "En Tinajo se hizo integración y hubo una lista única. Creo que quedamos bien representados en el Congreso y ahora lo que hay que hacer es arrimar el hombro y estar unidos", ha señalado. Urbano Hernández ha rechazado las peticiones del otro sector por que haya "mayor sensibilidad dentro del Partido Socialista, con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Si hablamos de sensibilidad", ha explicado, "podemos hablar también de que dentro de nuestro partido hay personas que llevan prácticamente toda la vida en política y que si se apartan, no conocen otra cosa y sin poder a lo mejor no son nada". El concejal del PSOE no ha precisado a qué miembro o miembros de su partido se refiere, pero ha reclamado "que se sea sensible también con la gente joven que llega a política y con las ideas nuevas". En ningún caso, según ha dicho, no se refería a José Juan Cruz. "Pepe es una persona que lleva una carga de trabajo que nunca he conocido en un político. Otros han sido unos gandules toda la vida y que no han hecho prácticamente nada. Toda la vida en política", ha lamentado, "pero esa misma sensibilidad que piden no se la aplican". Versión imprimir



