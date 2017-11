Sección > Lanzarote



Marci Acuña, que destaca que diez de los once concejales son de corte nacionalista, lamenta que la respuesta del concejal del PIL haya sido "una bofetada, un reproche y una acusación de que la oferta es interesada, cuando", aclara, "el Gobierno entre CC y Somos Lanzarote funciona perfectamente"



El alcalde de Haría ofrece integrarse en el Gobierno local a todos los concejales de la oposición salvo a Alfredo Villalba

Contesta a las críticas del portavoz socialista por las obras del puerto de Punta Mujeres y denuncia que "la obsesión" de Villalba "con Pedro San Ginés, siguiendo la estrategia de sus jefes de partido, no ayuda al entendimiento ni a la Corporación" Crónicas · 17 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El alcalde de Haría, Marci Acuña, asegura que ha hecho una oferta de integración al Gobierno norteño a todos los concejales de la oposición con presencia en la Corporación, salvo a Alfredo Villalba, el portavoz y concejal del PSOE en el Consistorio norteño. "Es la segunda vez en los dos últimos dos años que le propongo al PIL que valore la posibilidad de gobernar juntos", ha manifestado este viernes durante su intervención en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el también diputado del Grupo Nacionalista Canario, que ha confirmado que la invitación también se ha hecho extensible a los concejales de la Plataforma Municipal de Haría, procedentes a su vez del escindido Comité Local de CC que lideraba el anterior alcalde, José Torres Stinga. El alcalde ha justificado dicha invitación a los grupos de la oposición alegando que diez de los "once concejales que conforman el Pleno de Haría son nacionalistas". "No creo que haya un municipio en Lanzarote donde el peso del nacionalismo sea tan fuerte y debiéramos tener un proyecto bastante parecido para este municipio", ha señalado Marci Acuña en el programa ’A buena hora’. Sin embargo, el regidor norteño explica que ha "obtenido un bofetón" por respuesta, al menos por parte del concejal del PIL en Haría, Iván Rodríguez. "Lejos de profundizar en esa posibilidad, en la conversación personal que mantuvimos", ha criticado el alcalde, "he recibido un cachetón, casi un insulto, un reproche y una acusación de que el ofrecimiento es interesado". "De esa manera", ha lamentado, "poco cariño y poca coincidencia vamos a tener". Acuña ha asegurado que en ningún caso que el pacto de Haría corre peligro. "La alianza entre Coalición Canaria y Somos Lanzarote está funcionando muy bien y no tenemos ningún problema. El Gobierno de Haría está estable, no sufre de ningún problema y simplemente hemos planteado que si otros coinciden con ciertos planteamientos, sería posible que trabajáramos conjuntamente. También se lo he planteado a los concejales de la Plataforma" Municipal de Haría", ha explicado. San Ginés, la "obsesión de Villalba en Haría" Por otra parte, Acuña ha justificado por qué esa invitación de incorporación al Gobierno local no la ha hecho extensiva al portavoz del PSOE en Haría, Alfredo Villalba. El alcalde ha criticado en este sentido que la “obsesión” de Villalba “con Pedro San Ginés [presidente del Cabildo de Lanzarote] siguiendo la estrategia de sus jefes de partido”, no ayuda a la Corporación". "Algunos vienen a la política con la única obsesión de quítate tú para ponerme yo. Creo que no hay una sola nota de prensa del PSOE en Haría que no hable de Pedro San Ginés. Probablemente sigue la estrategia de sus jefes de partido, algo por lo que intento ni ocuparme ni preocuparme", ha expresado. "Su actitud es destructiva y no hace daño a Marci Acuña, sino al municipio y a sus vecinos por la mala imagen que a veces trata de transmitir", ha señalado. El alcalde ha contestado también a las críticas del portavoz socialista por la "parálisis" que Villalba ha denunciado respecto a las obras del puerto de Punta Mujeres. Yo creo que lo que le molesta es que las obras se estén ejecutando"."El muelle de Punta Mujeres ha tenido una demanda de mejora dese hace una década pero nadie la había hecho. Logramos con esfuerzo los permisos de Costas, hemos asegurado la estructura, mejorando la rampa, el firme y el tránsito y ahora lo que pretendemos llevar a cabo es una segunda fase", ha precisado Acuña. "La fase que se contrató está acabada y ahora hemos sugerido que podría hacerse un añadido para mejor aún más si cabe este proyecto", ha contestado el alcalde de Haría. Versión imprimir



