Alfredo Villalba, concejal del PSOE en Haría: "Marciano Acuña está más pendiente de que su jefe Pedro San Ginés se mantenga de presidente en el Cabildo que de atender las necesidades del municipio"



El PSOE de Haría critica el retraso en las obras del muelle de Punta Mujeres

"El Gobierno norteño no termina las obras que comienza y continúa con su caos organizativo particular", mantiene Villalba Crónicas · 16 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Partido Socialista (PSOE) del municipio lanzaroteño de Haría ha criticado este jueves el retraso en las obras del puerto de Órzola. Los socialistas exponen a través de un comunicado de prensa que el Gobierno norteño (Coalición Canaria-Somos Lanzarote) "no termina las obras que comienza". Alfredo Villalba, portavoz y concejal del PSOE en Haría, denuncia en este serntido que en la actualidad el Gobierno norteño "continúa con su caos organizativo particular". A juicio de Villalba, "las turbulencias en la política insular han puesto aún más de manifiesto el desorden en el Ayuntamiento de Haría". "En Punta Mujeres", denuncia el concejal del PSOE, "la obra del muelle lleva meses paralizada y sin finalizarse, con el riesgo que ello supone". Además, advierte, "el Ayuntamiento ha dejado a medias el mantenimiento de uno de los paseos de este pueblo". El PSOE critica en este sentido que el alcalde, "Marciano Acuña, está más pendiente de que su jefe Pedro San Ginés se mantenga de presidente en el Cabildo que de atender las necesidades del municipio. Si no es competente en su puesto", reclama el edil socialista, "que abandone". Versión imprimir



