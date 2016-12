Sección > Lanzarote



La formación explica que el fallo deja claro que la institución y la mercantil Parque La Vega, S.L. no pueden llegar a un acuerdo para que la enorme parcela que se encuentra enfrente de los Juzgados de la capital no sea otra cosa que zona verde y cultural



Vecinos Unidos asegura que el Supremo ha evitado un "nefasto" y "sospechoso" convenio de una empresa con el Ayuntamiento de Arrecife para cambiar el uso a una parcela de más de 42.000 metros cuadrados

Crónicas · 26 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Vecinos Unidos (VU) ha asegurado este lunes en nota de prensa que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que es firme con la que se evita a su modo de ver un "nefasto" y "sospechoso" convenio que el Ayuntamiento de Arrecife quería sacar adelante con la mercantil Parque La Vega, S.L. En concreto, hacen referencia en su escrito a una sentencia relativa a una parcela en la que se asienta el Sistema General 5, donde la Concejalía de Urbanismo tenía intención de realizar un acuerdo para incluir la zona en el futuro Plan General Supletorio de la ciudad.



"El 6 de mayo de 2016 VU presentó una moción en el Ayuntamiento recordando que en el Plan General de 1991 la parcela existente frente al actual Edificio de los Juzgados fue confirmada como Sistema General 5, dividido en 5a y 5b. Y que la intención del entonces alcalde, José María Espino, era convertir el lugar en un enorme parque urbano. Más aún, en el pleno, nuestro concejal Andrés Medina presentó amplia documentación que confirmaba que la Adaptación Básica de 2003 del Plan General de Arrecife que está en vigor vuelve a recoger esa enorme superficie como Sistema General Zona Verde/Cultural, una superficie de 42.277,83 metros cuadrados que para muchos era considerado el futuro Gran Parque de la ciudad", explican. De igual modo, desde VU dicen que "curiosamente", en la redacción del nuevo Plan General Supletorio de Arrecife la Concejalía de Urbanismo presentó a los redactores de GESPLAN, una Propuesta de Convenio Urbanístico con la mercantil Parque La Vega SL de interés general para la ciudad, una propuesta que les parece "muy sospechosa" y que consistía en permitir a la citada empresa construir en la parcela, pese a que es Suelo Público Adscrito al Sector de Suelo Urbanizable Playa del Cable-La Concha, y a cambio la propiedad "retiraría los pleitos y procedimientos expropiatorios que mantiene con el Ayuntamiento". La formación que cuenta con el concejal Andrés Medina en la Corporación capitalina recuerda que en julio de 2016 presentaron un escrito en la Alcaldía de Arrecife y en GESPLAN denunciando que "la Concejalía de Urbanismo de Arrecife se “olvidó” de informar a GESPLAN de que los pleitos que afectan a ambas parcelas han sido ganados por el Ayuntamiento y que por tanto no existe procedimiento expropiatorio alguno, recordando además que el 11 de febrero de 2015 la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sentencia 16/2015) dejó bien claro que la primera parcela citada, “no tiene condición de suelo urbano”, y que es un Sistema General Cultural/Administrativo, adscrito al Sector de Suelo Urbanizable Playa del Cable-La Concha”, confirmando así la decisión de la Comisión de Valoraciones de que no existe determinación en el planeamiento de Arrecife que legitime la expropiación, máxime cuando la propia arquitecto municipal negó que “la pieza de suelo hubiera adquirido la condición de suelo urbano consolidado”. "Pese a todo ello, el grupo de gobierno de Arrecife, la parte representada por CC, continuó con su intención de plasmar esa Propuesta de Convenio en el nuevo Plan Supletorio, pese a que en nada beneficiaba a la ciudad. Fue entonces cuando corrió el rumor de que la compañía ALCAMPO había llegado a acuerdos para construir en dicha parcela, o sea, en suelo público, y que había poderosos intereses en que se cambiara la calificación del terreno", señalan en su nota. "Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 5 de diciembre ha dejado bien claro que Promociones Parque La Vega “no ha impugnado la clasificación urbanística que el Plan General de Arrecife asignó al suelo en cuestión, ni tampoco interesó su reclasificación”; con el añadido de que ni siquiera ha podido acreditar que “sea la propietaria del terreno”. O sea, que tal y como ha venido advirtiendo VU, hubiera sido un Convenio “nefasto y perjudicial para Arrecife”", indican finalmente. Versión imprimir



