Sección > Lanzarote



Dicen que al conflicto laboral se le suma la falta de avances en la integración en el Servicio Canario de Salud y la desaparición de servicios como ginecología



Somos Lanzarote denuncia el absoluto abandono al que el Gobierno del Cabildo somete al Hospital Insular

La organización asamblearia solicita la comparecencia del consejero del área ante el Pleno Crónicas · 25 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Somos Lanzarote ha mostrado este martes su preocupación por la situación de abandono a la que el Cabildo de Lanzarote, gobernado por Coalición Canaria, PSOE y PIL, somete al Hospital Insular. A juicio de la organización transformadora de la isla, según recoge en una nota de prensa enviada a este diario, este gobierno está mostrando su incapacidad para dar una salida a un centro hospitalario aquejado por el estancamiento de las negociaciones con el Servicio Canario de Salud, la conflictividad laboral, además de las carencias estructurales del espacio hospitalario. A ello se suma la reciente eliminación del servicio de ginecología que se venía prestando en sus instalaciones, como parte de la cartera de servicios. “La semana pasada tuvimos que solicitar por escrito la celebración de una comisión monográfica que el consejero viene prometiendo desde antes de Navidad, sobre la complicada situación que vive el Hospital Insular, en la que, creemos que además de los grupos políticos, deben estar los representantes de los profesionales que trabajan en el centro”, explica Tomás López, consejero y portavoz del Grupo Somos Lanzarote en el Cabildo, quien también ha pedido la comparecencia del Consejero del área, José Juan Cruz, en el próximo pleno de la institución. “Hace más de un mes que diferentes grupos venimos urgiendo sobre la necesidad de abordar problemáticas que parecen empantanadas, que ni se solucionan ni se informa sobre avance alguno; el estancamiento y el abandono es la tónica general hacia el Hospital”, apuntan desde Somos Lanzarote. Integración y acuerdos con los trabajadores Desde Somos Lanzarote recuerdan que el convenio firmado entre Pedro San Ginés y la entonces consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, antes de las últimas elecciones locales, en mayo de 2015, establecía que a estas alturas el Hospital Insular ya debía estar integrado en el Servicio Canario de Salud. “El último trimestre de 2016 era la fecha acordada para la integración formal, pero hemos llegado a 2017 y nadie informa de avance alguno en esta reivindicación”, apuntan desde Somos Lanzarote. Y añaden: “un convenio entre administraciones no puede ser papel mojado ni la excusa para sacarse una foto electoralista; es un acuerdo que se debe cumplir, y el Cabildo tiene que explicar qué está haciendo para exigir lo firmado”. Del mismo modo, a Somos Lanzarote le resulta vergonzoso que el Gobierno insular siga mirando para otro lado ante el conflicto laboral por el incumplimiento de los acuerdos firmados con los trabajadores del Hospital sobre su equiparación salarial con los profesionales sanitarios del resto de Canarias. “Se incumple el convenio, se incumple con lo firmado, con acuerdos plenarios, y ahora, que cada día hay convocada una concentración a las puertas del Hospital, parece que aquello no fuese con ellos”, lamentan desde Somos. Desaparece ginecología Por otra parte, Somos Lanzarote se interesará durante el pleno por el futuro de la cartera de servicios que ofrece el Hospital Insular, después de la eliminación de las consultas de ginecología que se venían prestando en el centro y de la externalización o privatización creciente de servicios. “No se ha informado de si el servicio de ginecología y la planificación familiar desaparecen de modo permante del Hospital o sise trabaja por la recuperación de un servicio que tenía amplia demanda por parte de la ciudadanía”, señala Tomás López. Además, desde Somos recuerdan que, precisamente, la planificación familiar y la ginecología formaban parte de los servicios que debían negociarse con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para su integración desde el Hospital Insular, por lo que apuestan por no privar a la isla de servicios que “no solo son reclamados, sino que forman parte de lo acordado entre las instituciones”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :