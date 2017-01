Sección > Lanzarote



El Estudio de Impacto Ambiental, con el que el Ejecutivo justifica la instalación, fue dirigido por Amaya Ibarguren, que a su vez es apoderada de la empresa eléctrica



Somos Lanzarote denuncia connivencia entre el Gobierno Canario y Red Eléctrica de España para colocar las torretas en los Ajaches

Crónicas · 16 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Documento sobre la apoderada de Red Eléctrica. Somos Lanzarote ha salido este lunes al paso de las declaraciones del director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, el lanzaroteño Erasmo García, de Coalición Canaria (CC), quien ha defendido la colocación de grandes torretas en el entorno protegido de Los Ajaches para tender 14 kilómetros de línea eléctrica aérea entre Playa Blanca y Mácher, sin que la organización explique en qué medio ha hecho las declaraciones y cómo han sido. De hecho, este diario ha tratado sin éxito durante varios días de hablar con el director general, y lo único que ha hallado hasta ahora han sido excusas para no responder a las preguntas lógicas que se tienen que formular sobre este importante asunto. A juicio de la organización, “la postura del Gobierno de Canarias, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, defendiendo el proyecto de Red Eléctrica de España (REE) frente a la necesidad de soterrar la línea por su impacto ambiental, muestra la cara más destructiva e insensible con el medio natural canario que encarna el gobierno de Fernando Clavijo" y augura que "tendrá en frente a la mayoría de la población de ambas islas". “Ver al mismo Gobierno que promueve la Ley del Suelo planteándose recurrir incluso la paralización judicial de las torretas en Fuerteventura, y erigiéndose como defensor del tendido aéreo en Los Ajaches ante la posición casi unánime de Lanzarote, genera rechazo e indignación en buena parte de la sociedad e instituciones de ambas islas y da una imagen de connivencia lamentable con la empresa eléctrica”, opina Tomás López, consejero y portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo. El estudio de impacto, viciado y parcial Una de las cuestiones que a juicio de Somos deben regresar al punto de partida es el Estudio de Impacto Ambiental a través del cual la Comisión del Territorio de Canarias (Cotmac) dio el visto bueno al proyecto de tendido eléctrico aéreo, al estar este Estudio dirigido por la empresa Red Eléctrica. Como evidencia la autorización de la Cotmac fue “el promotor” quien “planteó tres alternativas de trazado aéreo y una soterrada”, para continuar asegurando que “tras llevar a cabo la evaluación del proyecto” es “el promotor (Red Eléctrica de España)” quien “considera como la alternativa menos impactante la denominada alternativa I”, con cable aéreo y grandes torretas. “De lo que estamos seguros es que se trata de la opción menos impactante para las arcas de Red Eléctrica, no así para el medio ambiente”, sostiene Tomás López. Para colmo, explican, el Estudio de Impacto Ambiental en el que se basó la Cotmac, y que ahora el Gobierno utiliza como justificación del proyecto, fue encargado por Red Eléctrica de España, contando exactamente con los mismos técnicos que trabajaron en el Estudio del tendido eléctrico de Fuerteventura paralizado por el TSJC por posibles daños ambientales. Además, Somos dice en la nota de prensa enviada a este diario que la dirección del Estudio fue ejercida por Amaya Ibarguren Salesse (ver documentación adjunta), que figura como Licenciada de Ciencias Ambientales, pero que a su vez fue nombrada como apoderada de la empresa Red Eléctrica de España, cargo que ocupa desde julio de 2014, tal y como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. La aprobación por parte de la Cotmac se produjo el 23 de diciembre de ese mismo año. Para Somos Lanzarote, un asunto de tanto calado como el tendido sobre los Ajaches “merece, al menos, un informe técnico imparcial, que no sea el elaborado por la propia empresa, una sociedad anónima cuyo capital privado es del 80%, y que obviamente buscará el menor coste ecónomico de las infraestructuras, para hacer más rentables sus proyectos”. “Pretender machacar el territorio de Lanzarote y Fuerteventura usando como aval un informe encargado por la propia empresa eléctrica, dirigido por una de sus directivos, es un descaro y una tomadura de pelo a la sociedad canaria. Pero lo más terrible es que el Gobierno de Coalición Canaria sea el principal portavoz y defensor de esa idea”, aseguran desde Somos Lanzarote. Además, la organización asamblearia asume la idea de los servicios jurídicos del Cabildo de Fuerteventura, al considerar que el estudio de impacto está viciado porque se ha segmentado presentándose a la Cotmac como si fueran varios proyectos, a pesar de tratarse de una misma línea de transporte de energía, conectada por cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura. “El estudio de impacto debe ser integral y no fragmentado”, señalan. Continuarán campañas y acciones institucionales Precisamente, uno de los puntos que incorpora la moción presentada desde la semana pasada por Somos Lanzarote al pleno del Cabildo es que la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno Autonómico anule de oficio la declaración de impacto ambiental que permitió dar vía libre al proyecto de las torretas en los Ajaches. La iniciativa de Somos, que irá al próximo pleno del Cabildo pide también unidad institucional (con el ayuntamiento de Yaiza y el Cabildo de Fuerteventura) para parar el trazado por vía aérea y proceder a su soterrado. La otra pata que puede frenar este “atentado ambiental” consideran que es la presión social. Por ello continúan con la campaña en redes, la recogida de firmas a través de Internet (en el enlace https://www.change.org/p/red-el%C3%A9ctrica-de-espa%C3%B1a-parar-cableado-a%C3%A9reo-y-torretas-en-el-sur-de-lanzarote-monumento-natural-de-los-ajaches ) y plantean una actividad divulgativa en las próximas semanas en el municipio de Yaiza, que podría servir “como inicio de una movilización más amplia si no hay voluntad política para tumbar este proyecto; si no lo para el gobierno lo tendrá que parar la gente”, concluyen. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :