El presidente recuerda a la alcaldesa de Yaiza, tras la petición de Gladys Acuña de que el Cabildo emita un informe que diga si el establecimiento es compatible con las normas urbanísticas de La Geria, que el Plan Especial está anulado y que el Cabildo no concedió ninguna autorización



San Ginés desmarca al Cabildo de cualquier responsabilidad respecto al expediente de la Bodega Stratvus

"La licencia de Stratvs no la dio el Cabildo de Lanzarote en su día, sino el Ayuntamiento de Yaiza cuando operaban las mismas disposiciones legales que hay hoy", afirma el máximo responsable de la Corporación insular, para el que "chirría" que una bodega "que antes era tan maravillosa para propios y extraños, hoy en día se demonice por los mismos que entonces la elogiaban" Crónicas · 21 de enero de 2017

Compartir | | Aun más A la inauguración de Stratvs acudieron destacados nombres de la política lanzaroteña y canaria, incluido algún ex ministro. El presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha desvinculado a la Institución que preside de cualquier responsabilidad respecto al expediente de la Bodega Stratvus, la bodega propiedad del empresario Juan Francisco Rosa que fue precintada por la Justicia y cuya reapertura acaban de decretar los propios tribunales. Las declaraciones de San Ginés vienen precedidas por la petición que ha hecho la alcaldesa de Yaiza, en la que Gladys Acuña ha solicitado que el Cabildo emita un informe que certifique si el establecimiento es compatible o no con las normas urbanísticas de La Geria. "Quiero recordar que la licencia de Stratvs no la dio el Cabildo de Lanzarote. La licencia la dio en su día el Ayuntamiento de Yaiza cuando operaban las mismas disposiciones legales que hay hoy", ha manifestado Pedro San Ginés en la entrevista concedida al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El dirigente nacionalista ha confirmado que "si nos preguntan, responderemos", y ha destacado que "el Plan Insular que es el que opera en La Geria no contempla los equipamientos estratégicos ni para Yaiza ni para ninguna otra bodega". San Ginés ha insistido en que "los primeros pasos para la incorporación en el Plan Especial de los equipamientos estructurantes se dieron para dar respuesta a las necesidades de las nueve bodegas que hay en ese espacio, lo mismo que la modificación puntual promovida por el Consejo Regulador [de Denominación de Origen Vinos de Lanzarote], que era también para las nueve bodegas". Por todo ello, el presidente del Cabildo lanzaroteño ha recalcado que "lo que no se puede es excluir a ninguna de estas bodegas a las determinaciones que haya de manera ex profesa". En cualquier caso, ha dicho San Ginés, "lo único que sí me chirría un poco es que pareciera que la responsabilidad se pretende colocar ahora en el Cabildo, cuando la licencia que otorgó en su día el Ayuntamiento la otorgó con las mismas disposiciones legales que hay hoy en día en vigor , así que", ha proseguido, "con más de 30 años de existencia, seguro que el Ayuntamiento sabe perfectamente qué es lo que dice el Plan insular al respecto". "Serán los técnicos los que respondan a esa anunciada solicitud con lo que diga el planeamiento insular al respecto", ha insistido. Cambio de postura de Yaiza durante el proceso judicial contra la Bodega Por otra parte, días atrás el concejal de Coalición Canaria en Yaiza, Ángel Domínguez, ha insinuado que la alcaldesa sureña, presidenta de Unidos por Yaiza, está manteniendo una postura hostil contra la reapertura de la Bodega Stratvs porque se encuentra encausada judicialmente por haber concedido la licencia de actividad. Para Domínguez, ahora la alcaldesa de Yaiza está cuestionando cualquier tema relacionado con la bodega debido a su nueva condición de investigada en este asunto. Respecto a la postura de la alcaldesa de Yaiza, que ha anunciado que antes de conceder una nueva licencia a la bodega Stratus, el Cabildo de Lanzarote debe emitir un informe que diga si el establecimiento es compatible con las normas urbanísticas de La Geria, el presidente del Cabildo también ha sido crítico aunque prudente al afirmar que "parece que para Yaiza es de nuevas cuál es el planeamiento". "Si esta escenificación tiene que ver con lo que plantea Coalición Canaria en Yaiza", ha dicho el presidente, "permítame que me reserve la opinión porque a mí no me corresponde". "Sí que chirría un tanto que lo que antes era tan maravilloso para propios y extraños hoy en día se demonice por los mismos que entonces la elogiaban como un proyecto que entonces era magnífico para La Geria y para Yaiza", ha zanjado San Ginés. Versión imprimir



