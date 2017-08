Sección > Lanzarote



El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio insular de Aguas advierte de que el acuerdo debe ser validado este jueves por los componentes del Consorcio y por los juzgados donde existen contenciosos con el promotor del Plan Parcial Montaña Roja



San Ginés confirma un acuerdo con Club Lanzarote para que la red pública suministre a los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja

Crónicas · 22 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más El presidente del Cabildo de Lanzarote y del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha confirmado este martes que la entidad pública en la que tienen representación la Corporación insular y los siete ayuntamientos de Lanzarote ya ha alcanzado un acuerdo con Club Lanzarote, la mercantil que explota la desaladora del Parcial Montaña Roja, al sur de la Isla, y que fue incautada por el Consorcio. El acuerdo, según ha explicado San Ginés en la entrevista concedida al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, pasa por que la red pública suministre definitivamente el agua también a los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja. El presidente supedita el acuerdo, tras las negociaciones mantenidas con la propiedad de Club Lanzarote, a las bendiciones que este jueves debe conceder el Consejo insular de Aguas y, cómo no, también al visto bueno que ahora los tribunales deberán dar a un posible consenso extrajudicial que ponga fin al conflicto de la desaladora de Montaña Roja. "Las negociaciones no solamente van muy bien, sino que en el día de ayer [este lunes] hemos convocado el Consejo insular de Aguas para explicar este jueves el acuerdo que hemos alcanzado en relación con este asunto, para su validación o no y que, por supuesto, no será más que un paso para la validación previa o no", ha insistido, "en todos los procesos o contenciosos que tiene el Consejo insular de Aguas con el promotor de este Plan Parcial. Será el juez el que tenga en última instancia la palabra", ha explicado el presidente. Pedro San Ginés se ha referido a las tres opciones que barajaba el Consorcio en relación a este conflicto, iniciado tras una sentencia del Juzgado Número 3 de Arrecife, y después de varios requerimientos del Diputado del Común, del Consejo Consultivo y tras diversos informes del Consejo de Gobierno en Canarias, que reclamaban la clausura de dicha planta. "En su día, ya explicamos en primer lugar que solo cabía el acuerdo, en segundo lugar, las obras, con carácter extraordinario, que ya las paró en su día el juzgado, para que llegase la red pública y, en tercer lugar, la requisa del agua. Optamos por la primera de las opciones, por explorar las posibilidades de un acuerdo", ha señalado San Ginés. Sobre el acuerdo en sí, el presidente del Consorcio ha advertido de que éste pasa por que "los vecinos y usuarios de ese Plan Parcial tengan el mismo precio y las mismas condiciones en el agua que el resto de vecinos en la isla de Lanzarote, que sea el Consorcio del Agua el que les venda, pues es el único que está facultado y legitimado en Lanzarote para hacerlo y que, además, se ceda la gestión de ese abasto y el cobro, pero en nombre del Consorcio, con el que deben hacer los contratos los vecinos, obteniendo además un canon adicional para el Consorcio, que no asumirá ningún riesgo". Versión imprimir



