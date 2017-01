Sección > Lanzarote



El concejal de Vías y Obras, que asegura que el Ayuntamiento contará en 2017 con los presupuestos más inversores de su historia, pide que la Primera Corporación atienda las necesidades de los vecinos de San Bartolomé, a pesar de la Ley de Administraciones Públicas, con la misma diligencia que con el resto de municipios de la Isla



San Bartolomé reclama al Cabildo de Lanzarote que desbloquee obras relevantes para el municipio que siguen paralizadas

Crónicas · 23 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de San Bartolomé, Alexis Tejera, ha pedido este lunes al Cabildo de Lanzarote que desbloquee diversas obras relevantes para el municipio y que siguen paralizadas en la Primera Corporación insular. Tejera ha pedido, en declaraciones a Crónicas Radio-Cope Lanzarote, al grupo de gobierno de la Primera Corporación insular, que deje de ponerse problemas a la previsión de obras previstas por parte del Ayuntamiento. Alexis Tejera ha reclamado al Cabildo que atienda a las necesidades de San Bartolomé con la misma diligencia que al resto de municipios. "Vamos a seguir apretando a aquellas instituciones que tienen compromisos con este municipio, con los vecinos de San Bartolomé, pues un vecino de este municipio vale lo mismo que cualquier otro vecino de cualquier otra parte de la Isla, y necesitamos que las obras con las que se han comprometido salgan ya. Tenemos necesidades urgentísimas", ha expuesto el edil. El responsable de los Servicios Públicos de San Bartolomé ha ilustrado estos requerimientos y necesidades del municipio con el ejemplo de la carretera de El Polvorín, un proyecto del que, ha insistido, "es una necesidad urgentísima". "Estamos cansados de ir al Cabildo a insistir en que se agilice, pero todo son pegas y todo son problemas", ha afirmado. "Esperemos que se pongan en ello y podamos tener asfaltado este camino cuanto antes", ha añadido. El edil socialista ha insistido, en este sentido, en que hay muchas obras del Cabildo que no están saliendo y sostiene al respecto que aunque entiende que pueda haber un atasco por falta de personal, los vecinos necesitan ya que estas obras salgan adelante. Tejera ha enumerado diversos proyectos que el Ayuntamiento ha preparado y entregado y que están a falta de la ejecución por parte del Cabildo. "Tenemos un camino escolar seguro, con el proyecto hecho; tenemos la calle Chimidas con el proyecto hecho y entregado; una cancha en Playa Honda terminada; el merendero de San Bartolomé, con el proyecto hecho y al que supuetamente le falta solo un modificado; tenemos muchísimas obras que no están saliendo por dificultades al parecer en materia de personal, pero los vecinos y vecinas de San Bartolomé necesitamos que estos proyectos salgan adelante, así que instamos al Cabildo a que

busquen soluciones a esta situación", ha defendido el munícipe. Sobre el papel que juega en esta reclamación municipal el consejero de Obras Públicas del Cabildo, su homólogo en el ámbito insular y compañero de partido, Andrés Stinga, actual consejero de Obras Públicas, Tejera ha aclarado que la situación del actual responsable de este Área en el Cabildo "ya venía marcada por la Ley de Administraciones Públicas, esta ley del PP que ha impedido que las plazas que se amortizan de funcionarios y no funcionarios que dejen de trabajar para la Administración Pública, no puedan ser repuestas". Presupuestos e inversiones Por otro lado, el concejal de Vías y Obras ha asegurado que que el Ayuntamiento contará en 2017 con los presupuestos más inversores de su historia, unas cuentas que en los próximos días, según ha indicado, elevará el Gobierno local (PSOE-CC-PIL) al Pleno municipal para su aprobación inicial. Al margen de los datos presupuestarios, Tejera ha advertido de que "los nuevos presupuestos permitirán hacer los servicios municipales que prestamos a nuestros vecinos muchos más cercanos". Sobre el alumbrado y el asfaltado de diversas calles en el municipio, además de la mejora de espacios deportivos y en centros escolares, el edil ha adelantado que el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar el remanente presupuestario acumulado hasta ahora y un crédito bancario para ejecutar dichas necesidades. AVANCE INFORMATIVO PENDIENTE DE AMPLIACIÓN Versión imprimir



