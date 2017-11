Sección > Lanzarote



Preguntan también, en caso de que no prospere la censura con el PSOE, Somos Lanzarote, Ciudadanos y el PIL, si debería Podemos insistir en negociar una censura con un candidato o candidata propia, o con la segunda de la lista del PSOE", Ariagona González



Podemos inicia este viernes su consulta telemática de cara a una posible censura en el Cabildo en la que incluye al PIL

El Consejo Ciudadano Autonómico pondrá en marcha esta herramienta de participación a partir de las 9:00 horas del próximo viernes, 24 de noviembre, “porque los inscritos e inscritas siempre tienen la última palabra” Crónicas · 22 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Podemos ha anunciado que tiene previsto realizar este viernes su consulta telemática de cara a una posible moción de censura en el Cabildo de Lanzarote en la que incluye el posible concurso del PIL, formación política que respalda desde principios del actual mandato al Gobierno insular que preside Pedro San Ginés, y cuyo portavoz en la Institución, Manolo Cabrera, ha dejado claro hasta ahora en cualquier caso que "si hubiera una propuesta de consenso y un proyecto alternativo y real, serán los órganos del partido los que decidirán". Cabe resaltar en este sentido que hasta ahora el Partido de Independientes de Lanzarote solo ha mantenido contactos informales con algunos representantes políticos que pretenden censura a San Ginés pero que en ningún caso ha participado de la llamada mesa de partidos compuesta por las formaciones de la oposición del Cabildo -salvo el PP, que no asistió a los distintos encuentros por incompatibilidades ideológicas con Podemos y Somos Lanzarote-. El Consejo Ciudadano Autonómico pondrá en marcha esta herramienta de participación el próximo viernes, 24 de noviembre, “porque los inscritos e inscritas siempre tienen la última palabra”, según expresan en un comunicado este miércoles desde la formación morada. Podemos Canarias pondrá en marcha una consulta telemática durante los próximos días para decidir si participa o no finalmente en la moción de censura del Cabildo de Lanzarote contra el actual presidente, Pedro San Ginés. “En un momento político clave como el que afronta ahora la Corporación, la última palabra sobre el papel que debe jugar Podemos la tienen que tener los inscritos e inscritas, no podría ser de otro modo”, explica la secretaria de Organización de Podemos en Canarias, Inés Chinea. Las tres preguntas de la consulta Así, en la consulta, que arranca el próximo viernes, 24 de noviembre, a las 9:00 horas y se cierra el viernes 30 a la misma hora -el resultado se conocerá el 1 de diciembre- el Consejo Ciudadano Autonómico lanza tres preguntas para responder de manera afirmativa o negativa. Concretamente, peguntará si, ante la posibilidad de presentar ahora una moción de censura "con un programa de mínimos pactado junto al PSOE, Somos Lanzarote, Ciudadanos y PIL, en la que el candidato a la Presidencia sería el primero en la lista del PSOE, José Juan Cruz, ¿cree que Podemos debería apoyarla?". "Si no prospera esta opción", continúa la segunda pregunta de esta consulta, "¿debería Podemos insistir en negociar una moción de censura con un candidato o candidata propia, o la segunda de la lista del PSOE, con un programa de mínimos previamente consensuado?" Finalmente se pregunta si, en caso de prosperar la moción de censura, "¿estaría de acuerdo en que Podemos formara parte del Gobierno?", y en este caso, las respuestas además de sí y no, incluyen la opción “sí, siempre que el candidato no sea José Juan Cruz”. Desde la formación morada indican que la consulta para la militancia insular coincide con otras dos de carácter autonómico que Podemos Canarias también pondrá en marcha relativas a la reforma electoral y el documento de plurinacionalidad. La primera resolverá "si Podemos debería intentar llegar a acuerdos de mínimos con las otras formaciones políticas en el Parlamento de Canarias para introducir mejoras en el sistema electoral de cara a las elecciones de 2019". La segunda, explican, "llega tras la ruta ‘Imaginando un país de países’, que inició un proceso participativo para imaginar colectivamente el Estado plurinacional que está por construir. En Canarias, el resultado de ese proceso es el documento ‘Canarias, un país’". “Al Gobierno, al Parlamento o a los demás partidos no parece importarles la opinión de la ciudadanía", critican desde Podemos. "Somos la única fuerza que lanza una consulta sobre el tema, cuando se trata de una herramienta vital en la construcción de Canarias, y la democracia sólo se construye votando”, resume Chinea. Versión imprimir



