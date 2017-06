Sección > Lanzarote



"Eso de asustar a los niños está muy bien en otros contextos, pero en política si uno tiene argumentos para ir a Fiscalía va, y si no, uno se calla", afirma el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento norteño



Pérez Dorta reclama a Villalba que deje de amenazar con la Fiscalía y advierte de que Haría siempre dará prioridad a un acuerdo negociado con el Cabildo que ponga fin al litigio de la Cueva de Los Verdes

El Gobierno de Haría espera que el Cabildo acceda a modificar el actual convenio extrajudicial ya que, en caso contrario, Haría gestionaría la Cueva y se rompería la unidad de la red de los Centros Turísticos Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Haría analiza la situación del proceso judicial de la Cueva. En la reunión estuvo presente la abogada contratada para asesorar a la Corporación en este asunto. Dorta desmiente que el Gobierno local haya sustituido al letrado que ha llevado hasta ahora el proceso judicial "La papeleta va a estar en el tejado del Cabildo, que esperamos siga teniendo la misma actitud, la de tratar de llegar a un acuerdo y dar por finalizado este conflicto", afirma Pérez Dorta El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Haría, José Pérez Dorta, ha reclamado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote al portavoz del PSOE en dicha Institución, Alfredo Villaba, que deje de amenazar al Gobierno norteño con la posibilidad de acudir a Fiscalía. Villalba advirtió la semana pasada de que llevaría al grupo de gobierno que sostienen CC y Somos Lanzarote a Fiscalía en caso de que se llevara a cabo algún tipo de aprobación en el Pleno municipal en relación al actual convenio extrajudicial rubricado entre Haría y el Cabildo de Lanzarote, tras la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). "Creo que ha estado amenazando con la Fiscalía desde el principio del conflicto, pero creo que eso de asustar a los niños y tal está muy bien en otros contextos, pero en política, si uno tiene argumentos para ir a Fiscalía, va y, si no, uno se calla un poco y no está siempre con esas amenazas", ha afirmado Pérez Dorta en el programa ’A buena hora’. "Todas las resoluciones que tomamos las tomamos con los respaldos legales para que en ningún momento haya ningún motivo para ir a Fiscalía", ha manifestado. "Si se modifica el convenio que está o se hace un convenio nuevo, todas las decisiones van a ir en la línea de que den respuesta a la ejecución de la sentencia. Por tanto", ha esgrimido, "no va a haber ningún motivo para poder ir a Fiscalía. No solo porque ninguno deseamos ir a Fiscalía, sino porque por propia convicción ninguno queremos actuar en contra de los intereses de Haría. Sería absurdo", ha opinado. El edil ha pedido por todo ellos a Alfredo Villalba que "vaya a Fiscalía cuando tenga motivos para ir", ya ha tachado de "cansinas las amenazas" del portavoz del PSOE. Prioridad al acuerdo con el Cabildo y las tres opciones para ejecutar la sentencia Por otro lado, Pérez Dorta ha advertido de que Haría siempre dará prioridad a un acuerdo negociado con el Cabildo que ponga fin a este litigio. En este sentido, el edil de Somos Lanzarote ha dejado claro que espera que el Cabildo acceda finalmente a modificar el actual convenio extrajudicial ya que en caso contrario Haría gestionaría la Cueva y se rompería la unidad de la red de los Centros Turísticos. "La ejecución de la sentencia nos deja tres opciones: o modificar el acuerdo actual para que sirva como ejecutoria, haciendo antes algunas modificaciones que son necesarias e imprescindibles ; llegar a un nuevo acuerdo o, como tercera opción, ejecutar la sentencia en sus términos, lo que implica devolver la gestión de la Cueva al Ayuntamiento y el pago de la indemnización. Yo creo que todas las opciones son perfectamente viables", ha dicho el edil, "pero unas son más deseables que otras. Creo que sería un error para la Isla en su conjunto que la gestión [de la Cueva de Los Verdes] la llevara el Ayuntamiento de Haría, pero eso es perfectamente posible también. Tampoco sería deseable para el propio Ayuntamiento de Haría, pero toda la Corporación -Gobierno y oposición- tiene la voluntad de no aplicar esta última opción. "Unos apuestan por modificar el acuerdo para que se ajuste a la ejecutoria de la sentencia y otros piden que se haga una cuerdo nuevo", ha precisado. "La papeleta va a estar en el tejado del Cabildo, que esperamos siga teniendo la misma actitud, la de tratar de llegar a un acuerdo y dar por finalizado este conflicto", ha añadido Pérez Dorta. El primer teniente de alcalde también ha negado lo dicho por el portavoz del PSOE, que ha acusado al Gobierno norteño que preside Marci Acuña de haber sustituido al abogado que defendió al Ayuntamiento en el litigio con el Cabildo. Según el Gobierno de Haría, simplemente se ha contratado a una abogada externa para que asesore a la Corporación pero en ningún caso se ha sustituido al letrado que lleva la causa. "El abogado que lleva el pleito va a seguir siendo el mismo. El equipo jurídico ha llevado muy bien el proceso judicial y ahora en el proceso de ejecución de sentencia hemos contratado, además, a una abogada externa especialista en ejecutorias, una abogada que es también jueza, que trabaja para varias administraciones en ejecutorias y que está en perfecta coordinación con los abogados que nos han llevado hasta ahora este proceso", ha apuntado Dorta. Reunión con la abogada contratada para asesorar a Haría es adjuntamos nota de prensa de la reunión mantenida con la abogada contratada para asesorar a la Corporación municipal en el litigio que mantiene con el Cabildo de Lanzarote. El Ayuntamiento de Haría acogió el pasado viernes, 2 de diciembre, una reunión informativa acerca del proceso judicial de la Cueva de Los Verdes, en la que estuvo presente Margarita Rosa Robayna Perera, abogada contratada por el Consistorio para el asesoramiento jurídico en esta fase del contencioso que se mantiene con el Cabildo de Lanzarote. A la cita estaban invitados todos los concejales de la Corporación municipal, así como la secretaria-interventora, realizándose un repaso histórico del procedimiento desde sus antecedentes y fases por las que ha pasado hasta llegar al momento actual, en el que el TSJC ha dictaminado el archivo del recurso presentado por la primera Institución de la isla, lo que abre una situación procedimental distinta. Desde el punto de vista procesal, tras el dictado de la sentencia por el TSJ de Canarias dando por terminado el recurso de apelación, rige lo dispuesto en la LRJCA, art. 103 a 113 de la LJCA, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los Art. 517 a 747 de la LEC. El Juzgado que ha dictado la sentencia de instancia, el Juzgado contencioso-administrativo número 5, es el competente para la ejecución al haber conocido del asunto en primera instancia. Será este Juzgado el que comunicará formalmente a las partes, a través de sus respectivas representaciones procesales, la firmeza de la sentencia, a fin de que, la parte condenada, recibida la comunicación, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo. Transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al órgano que deba cumplirla, se podrá instar la ejecución forzosa. En todo caso hay que señalar que, tal y como indica el artículo 518 de la LEC, la acción ejecutiva caducará si no se interpone la correspondiente demanda ejecutiva dentro de los cinco años siguientes a la firmeza de la sentencia o resolución. No obstante, el Ayuntamiento de Haría siempre dará prioridad a un acuerdo negociado con el Cabildo que ponga fin a este litigio. En estos momentos se está a la espera de recibir comunicación oficial del Juzgado n.º 5 de Las Palmas, notificando la firmeza de la sentencia y el inicio del periodo de ejecución voluntaria. Una vez producido este momento de notificación, el Ayuntamiento norteño se mantendrá a la espera de una formula que valide la ejecución de la sentencia. El grupo de gobierno de Haría apostilla su actuación indicando que "mantendrá como mejor forma de resolver el conflicto la negociación, el respeto institucional y la unidad de explotación, siempre a través del diálogo entre dos administraciones que deben tener altura de miras y responsabilidad social". Versión imprimir



