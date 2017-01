Sección > Entrevistas



María Dolores Corujo Berriel, alcaldesa de San Bartolomé y secretaria general del PSOE en Lanzarote



"Para nada tengo ningún enfrentamiento ni político ni personal con Patricia Hernández; mantengo con ella una magnífica relación"

"Lo he dicho siempre: en absoluto me he planteado ser candidata a la Secretaría General Regional del PSOE en Canarias" Crónicas · 3 de enero de 2017

Compartir | | Aun más "El conflicto va mucho más allá del FDCAN, y eso es absolutamente cierto" "Sigo diciendo que las cosas siempre hay que tratar de reconducirlas como sea y nosotros tenemos mucha experiencia en Lanzarote, donde hemos tenido muchísimas dificultades que hemos podido salvar. Si hemos podido salvarlas nosotros,otros también pueden conseguirlo en el Gobierno de Canarias. Esta es la línea en que hay que trabajar, en recuperar y reconstruir la confianza" "El Presupuestos participativo de San Bartolomé es una primera experiencia en la que siempre digo que se pueden mejorar los canales de participación y, sobre todo, que la gente que participe en ellos, vea que es una realidad y que se puedan materializar. Iremos incrementando siempre esas partidas presupuestarias" "Los molinos de Montaña Mina no son públicos,sino de una empresa que está en proceso concursal. Si no nos los quieren ceder, tenemos un problema jurídico y difícilmente podemos reactivar su actividad" La alcaldesa de San Bartolomé y secretaria general del Partido Socialista (PSOE) en Lanzarote, María Dolores Corujo Berriel, hasta hace unos días presidenta también del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, asegura en la entrevista concedida este viernes al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no mantiene ningún enfrentamiento con la hasta el viernes pasado vicepresidenta del Gobierno canario, Patricia Hernández, por el control del poder del PSOE en las Islas. A su modo de ver, es más el deseo de determinada prensa de ver follones donde no los hay que la realidad política de su partido la que está marcando el pulso actual en las Islas. Corujo, que advierte de que no es el momento de hablar de los procesos congresuales en el PSOE sino de gestión, y que vuelve a negar que quiera optar a la Secretaría General del PSOE en Canarias, explica que "el conflicto con Coalición Canaria en el Gobierno de Fernando Clavijo va mucho más allá del reparto del FDCAN, y repasa además la última hora de la actualidad del municipio de San Bartolomé. Muy buenos días, alcaldesa. Ha costado entrevistarla la verdad. Ha costado un poco, ¿no? Bueno, ya saben que no soy muy dada a los medios de comunicación, pero vamos a terminar el año bien y lo vamos a empezar mejor. No, no es dada a los medios, y menos a este. En general a todos, a todos. Empecemos por lo último, en el Gobierno de Canarias. Dicen en Coalición Canaria que había motivos más que suficientes para expulsar al PSOE del Gobierno. ¿Qué opinión tiene usted sobre este asunto? Bueno, en la situación que vivimos en este último año y medio todo el mundo sabe que ha habido un pacto en el que se han vivido muchas tensiones. Yo creo que nadie duda sinceramente ni a nadie se le esconden las deslealtades y los incumplimientos que se han vivido, y que ha vivido el Partido Socialista fundamentalmente por parte del presidente del Gobierno de Canarias. Ha habido crisis en la Sanidad Pública, desautorización por parte del presidente del Gobierno para mejorar la ficha financiera y el presupuesto de la Consejería. Hablamos de la tan debatida ley del Suelo, de los incumplimientos y, sobre todo también, de la posición tan crítica que ha mantenido el presidente del Cabildo de Tenerife contra una consejera del Partido Socialista en materia de Obras Públicas. Todos hemos sabido que más que la posición de Coalición Canaria, o más especialmente del presidente del Gobierno, no era mantener un pacto progresista con el PSOE. Siempre hemos detectado que se decantaba más por un pacto con la derecha, un pacto con el Partido Popular, y yo creo que el FDCAN fue definitivamente el detonante para la ruptura del acuerdo. ¿Pero sus compañeros, los consejeros del PSOE en el Gobierno canario, esperaban realmente que les expulsaran o no tras ausentarse del Consejo de Gobierno otra vez? El otro día nos decía Marcos Hernández que no se puede votar en contra dentro de un Consejo de Gobierno. No. No se puede votar en contra obviamente en los Consejos de Gobierno. Puedes mantener tu disconformidad y la manera de manifestarlo es levantarte o dejar constancia. La situación era complicada. Creo que no lo esperábamos y es el presidente del Gobierno el que tiene la potestad tanto para nombrar como para cesar. Por eso lo que hemos hecho ha sido solicitar en sede parlamentaria, para que dé una explicación a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, ya que estamos en un momento difícil y complicado, por una decisión sobre la que todavía no conocemos las explicaciones que puede dar el presidente, y que debe darlas donde toca, en el Parlamento de Canarias. ¿Y qué cree usted que podría pasar a partir de ahora? El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha dicho que aunque no se descarta que el PSOE vuelva al Gobierno, es bastante improbable. ¿Cuál es su opinión a este respecto? ¿Cree que tiene más posibilidad de que fructifique el otro pacto entre CC y el PP? Yo siempre apostaría y siempre lo he dicho a lo largo de este año y medio. Este es el mejor y único pacto para Canarias y ha venido funcionando muy bien por responsabilidad y porque estamos aquí para resolver problemas de los ciudadanos. Se ha hecho un trabajo magnífico en Servicios Sociales o Empleo, donde ahora precisamente se tendrá que debatir una Ley socialista de Servicios Sociales, la primera ley que va a tener en esta materia esta Comunidad Autónoma y en la que se ha trabajado durante tanto tiempo con el tercer sector durante tantísimo tiempo. Hemos hecho un trabajo magnífico también en Sanidad y eso nos vale para que los ciudadanos vean que hay otra manera de hacer las cosas y que vean directamente en su realidad del día a día nuestra gestión. Yo sigo diciendo que las cosas siempre hay que tratar de reconducirlas como sea y nosotros tenemos mucha experiencia en Lanzarote, donde hemos tenido muchísimas dificultades que hemos podido salvar. Si hemos podido salvarlas nosotros,otros también pueden conseguirlo. Esta es la línea en que hay que trabajar, en recuperar y reconstruir la confianza. Es decir, que usted sí ve opciones de que el PSOE pueda volver al Gobierno de Canarias. Bueno, insisto, Creo que hay que hacerlo y que hay que trabajar en esa línea. Tanto CC como PSOE insisten en que esta ruptura del Gobierno no va a traer consecuencias para las instituciones de islas como Lanzarote. Usted se ha reunido con el secretario general de Coalición Canaria, David de la Hoz, y parece que tienen claro que el pacto no se va a romper ni en el Cabildo, ni en Arrecife ni en San Bartolomé, ¿verdad? Sí. Hemos mantenido nuestra posición no ahora, sino desde el principio. Por eso decía que claro que es complicado cuando existen diferencias, pero en el momento en que se resuelven, hay que mantener un acuerdo que funcione en todas las instituciones, por responsabilidad, y desde luego el Partido Socialista lo ha dicho con absoluta claridad. Si la gestora de su partido, el PSOE, en Canarias, le ordenara romper el pacto en algún ayuntamiento, ¿qué haría usted? No, no. He dicho que en Lanzarote vamos a mantener el acuerdo con Coalición Canaria. Alcaldesa, dice también Coalición Canaria que hay muchas discrepancias internas en el Partido Socialista. Está claro que ustedes tienen ahora una gestora en Canarias pero, ¿hay realmente tanto lío interno en el PSOE o en realidad no es para tanto? No. Bueno, diferencias en los partidos siempre va a haber. No hay ningún partido que no las tenga, hasta los nuevos; esto pasa, sobre todo en el PSOE, cuando se aprueban los calendarios de los procesos congresuales. Y aunque no estén aprobados estos calendarios, entonces todo el mundo sabe que próximamente se van a celebrar y entonces ahí siempre se generan tensiones y momentos que obviamente son necesarios. Si no existieran, además, no seríamos nosotros. Dificultades existen, siempre, tensiones también, pero luego, una vez que se celebren los congresos, todo se resuelve. Se dice públicamente que existe un enfrentamiento claro entre usted y la exvicepresidenta del Gobierno de Canarias Patricia Hernández, por el liderazgo del partido. ¿Pero usted tiene en realidad aspiraciones a convertirse en secretaria general del PSOE en Canarias? Lo he dicho siempre, y lo he dicho también en este medio. En absoluto ha sido un planteamiento que haya tenido, la Secretaría General regional. Por otro lado, también puedo decir que para nada tengo ningún enfrentamiento ni político ni personal, [con Patricia Hernández]. Todo lo contrario. Tenemos una magnífica relación. Es una gran compañera que ha representado muy bien y que sigue representando muy bien al Partido Socialista. Es nuestra candidata y, obviamente, como candidata y como vicepresidenta hasta hace nada, ha hecho una gestión, en mi opinión, muy buena en sus consejerías. Por otro lado, está también la situación política de la Regional del PSOE. ¿Usted apoyaría una candidatura de Patricia Hernández a la Secretaría General del PSOE en Canarias? Bueno, cuando comiencen los procesos congresuales será cuando empecemos a valorar. Todavía no está aprobado ni el Congreso Federal. Imagínese el Regional. Cuando toque, hablaremos de las cosas internas, pero ahora no toca eso. Y en el PSOE de Lanzarote, ¿ve también lógica la posible existencia de dos bloques enfrentados en el PSOE de la Isla? Reitero que cuando le toque el proceso congresual del PSOE en Lanzarote, me pronunciaré, como tengo que hacerlo. Ahora lo que toca es gestionar y asumir las responsabilidades que tenemos. Creo que el PSOE en todos sus ámbitos ha vivido momentos convulsos pues tenemos una gestora en Canarias y también en Ferraz. Ahora se trata de remar todos en la misma dirección, no solo por nosotros, sino sobre todo por la gente, que es realmente quien necesita a un Partido Socialista fuerte. No solo digo que lo íbamos a conseguir, sino que ya se ve. En cuanto a su relevo como presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en Canarias, ¿ve lógica la decisión de la gestora? Sí, pero es que ni siquiera ha sido la gestora. Es un tema que habíamos decidido, pactado y acordado hace mucho tiempo. Estos últimos días hemos hablado nosotras y por supuesto no es cuestionable ni planteable. No es una propuesta que se haya llevado de la gestora. Estaba yo allí. y era solo la formalidad de un acuerdo que ya habíamos alcanzado y que es de lo más lógico que pueda haber en política. Es nuestra compañera, vicepresidenta y candidata al Gobierno de Canarias, y eso lo hemos acordado en todo momento. La Presidencia del Grupo parlamentaria llevaba una interinidad. Así que todo lo demás son estas cosas que nos gustan mucho, y a ustedes un poquito más que a nosotros: suspicacias e intentar buscar el lío donde, en este sentido, no lo hay. Cambiando de asunto, abordemos también el reparto de los fondos del FDCAN. ¿Usted lo ha visto de una forma distinta como parlamentaria que como alcaldesa de San Bartolomé? No. Yo he mantenido la misma posición en todo momento. Las instituciones de Lanzarote hemos hecho ese trabajo y no he votado nada distinto o marcado ninguna posición. El FDCAN, como dije antes, es el detonante. Se ha trabajado, entre proyectos y programas, a lo largo de un año en proyectos. Y hoy viernes se firma el acuerdo con todos los presidentes de los cabildos. El conflicto va mucho más allá del FDCAN, y eso es absolutamente cierto. ¿Y cómo queda retratado el municipio de San Bartolomé en este nuevo reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias? Hemos presentado muchísimos proyectos e iniciativas. Entre otros, el acceso de Playa Honda, de la zona residencial a la zona comercial; hemos planteado iniciativas importantes en materia de aguas, como los problemas fundamentalmente que aún tenemos en Playa Honda y que lamentablemente aún no hemos sido capaces de resolver por problemas de financiación. Hemos presentado muchos proyectos interesantes para San Bartolomé, obviamente, y para la isla de Lanzarote, en general. Salvo el caso del Ayuntamiento de Teguise, por ahora los ayuntamientos de la Isla no han sido aprobados. ¿Cómo van las nuevas cuentas del próximo ejercicio en San Bartolomé? Los presupuestos serán aprobados próximamente. No me gusta poner una fecha pero creo que a lo largo del mes de enero serán aprobados. Hay una parte de trabajo técnico que, desde que se resuelva, lo antes posible, permitirá que se aprueben los presupuestos. ¿Y qué tal va el proyecto tan interesante para que los propios vecinos del municipio puedan decidir en qué se dedican 200.000 euros de Presupuesto? Bueno. En el proyecto de Participación Ciudadana hay que buscar los mecanismos. El importe no es del presupuesto que vayamos a aprobar, sino del ejercicio anterior. Es una primera experiencia en la que siempre digo que se pueden mejorar los canales de participación y, sobre todo, que la gente que participe en ellos, vea que es una realidad y que se puedan materializar. Si no, lo único que provocaría sería mayor desafección hacia lo público y hacia la política en general. Así que iremos incrementando siempre esas partidas presupuestarias. Tenemos el presupuesto que tenemos, pero hay que buscar la voluntad política para que los ciudadanos puedan elegir. En definitiva, no nos sorprenden las iniciativas que hay. En un noventa por ciento casi se trata de cuestiones sencillas, de propuestas relacionadas con materias como la seguridad vial, el acerado, el alumbrado, los servicios básicos que debemos tener al día en el Ayuntamiento. Ustedes también informaban ayer de una medida en la que San Bartolomé es pionero. Dicen ustedes que garantizan las condiciones de los trabajadores subcontratados por el Ayuntamiento. ¿En qué consiste esta medida? Eso nos parecía a todos importantísimo y es una cuestión en la que hemos trabajado hace mucho tiempo. San Bartolomé sigue siendo y es pionero en las contrataciones y licitaciones de los concursos públicos, al garantizar que todos los trabajadores de las empresas que prestan servicio al municipio de San Bartolomé cuenten con las mismas condiciones que el trabajador de la Administración pública. Así se evita la precariedad laboral. Tengan en cuenta que en determinados contratos que hemos podido tener los trabajadores subcontratados por algunas empresas tenían condiciones que francamente no eran para nada aceptables. Pasa en San Bartolomé como pasa en el resto de instituciones. Si realmente queremos acatar los abusos que se están dando, y mucho, tenemos que ser ejemplo desde la Administración Pública, y hacer un seguimiento para que todos los trabajadores públicos y los que trabajen para una Administración a través de una empresa externa tengan las mismas condiciones. Parece muy lógico, pero lo ilógico quizás es que no se hiciera esto antes, ¿no? Bueno, pues no existía, ni existe. No hay ninguna empresa que en estos momentos trabaje para la Administració`n Pública a excepción de San Bartolomé, igual que con las cláusulas sociales, con las que queremos garantizar que las personas que estén en el paro más de dos años y expuestas a alguna situación de riesgo o preriesgo de exclusión social, igual que algunas personas con más dificultades para la reinserción laboral, como las mujeres víctimas de violencia de género. Estas son las personas a las que exigimos sean tenidas en cuenta para que puedan trabajar para la Administración Pública. No solo hay que decirlo, que lo decimos todos muy bien, sino que hay que cumplirlo, y hasta el día de hoy puedo garantizar que es San Bartolomé el que lo hace sin excepción. Alcaldesa, entre las preguntas de los oyentes, nos trasladan por qué se ha llenado de bolardos el margen de la calle Mayor, la peatonal de Playa Honda. Era una propuesta de la oposición desde hace mucho tiempo. Lo hemos debatido y fundamentalmente se debe a motivos de seguridad. Había cierta preocupación cuando los chiquillos cruzaban cerca de la plaza de Santa Elena. También por el respeto al aparcamiento y al adoquinado, ya que la gente no lo ha respetado como nos gustaría. Finalmente, y aunque nos hemos y me he resistido mucho, hemos decidido garantizar esta única opción posible para que podamos respetarnos entre todos. Hay que tener en cuenta una inversión de una obra que ha costad tanto económicamente, como también desde el punto de vista de la conciencia. Queremos que sea usado con uso público, y no como aparcamiento. Alcaldesa, ¿qué ocurre con el Parque eólico de Montaña Mina? Creo que lo he dicho muchas vece, pero espero aclararlo. Los molinos de Montaña Mina no son públicos,sino de una empresa que está en proceso concursal. Si no nos los quieren ceder, tenemos un problema jurídico y difícilmente podemos reactivar la actividad de los molinos. El Ayuntamiento ha negociado con la empresa para poder adquirirlos a través del propio Cabildo o del propio Ayuntamiento, para lo que también hemos pedido colaboración al Gobierno de Canarias, donde hemos hecho una comisión para tratar de renegociar con los propietarios, pero los molinos no son del Ayuntamiento, así que difícilmente podemos ponerlos en marcha. ¿Y cómo va esa negociación? Pues mal porque ante una administración concursal los acuerdos no se han alcanzado todavía, así que será la Consejería de Industria la que determine si retiramos los molinos, pues a San Bartolomé también le corresponde otro en Montaña Mina, y si este podemos repotenciarlo. Pero hay que estudiar la retirada del mismo cuando el Ayuntamiento cobre lo que se le debe, como al resto de acreedores. Muchas gracias María Dolores. Le deseamos una muy feliz entrada de año. Igualmente para ustedes y los oyentes. Espero que todas las ilusiones que tengamos podamos materializarlas. Sobre todo, mucha salud. Muchísimas gracias porla oportunidad. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :