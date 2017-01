Sección > Canarias



Los jóvenes del PP regional destacan que el presidente autonómico tiene "más que demostrada su valía al frente de la organización" y que la formación político-juvenil en Canarias defiende que siga encabezando el proyecto del PP en las Islas



Nuevas Generaciones del PP en Canarias muestra su apoyo a Asier Antona

Crónicas · 29 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Nuevas Generaciones (NN GG) del Partido Popular (PP) de Canarias ha mostrado su apoyo al presidente autonómico del PP, Asier Antona, durante el transcurso de la Junta Directiva Regional celebrada en la tarde del pasado viernes en Las Palmas de Gran Canaria, además de solicitar que se presente como candidato en el próximo Congreso regional para continuar con su labor al frente del partido. La presidenta regional de la formación político-juvenil del PP, María Amador, ha señalado que desde NNGG de Canarias, "queremos expresar nuestro más sincero apoyo y total respaldo a Asier Antona”. Amador ha subrayado que “hemos tenido la suerte de compartir muchas cosas con él y tiene más que demostrada su valía al frente de este partido y, después de este período, los jóvenes de Canarias necesitamos que siga encabezando el proyecto del Partido Popular”. La dirigente de NNGG ha resaltado que “durante este tiempo no ha habido un sólo proyecto o idea de nuestro presidente que no haya tenido un efecto positivo en nosotros, los jóvenes, demostrando en todo momento su preocupación por los problemas y necesidades de los jóvenes”. Por todo ello, “desde NNGG de Canarias nos ofrecemos, como siempre hemos hecho, a ser parte activa de su propósito, de ayudarle y trabajar juntos de la mano en su proyecto, el proyecto del PP de Canarias”, señaló Amador. María Amador ha comentado que los jóvenes que integran la organización que preside han coincidido esta tarde en que Asier Antona es la persona que debe seguir presidiendo el PP de Canarias. “Ha demostrado que es un político capaz, dialogante y conciliador”, apostilló. Para nosotros – indicó María Amador- es motivo de orgullo que Asier Antona iniciara su actividad política en nuestras filas y que haya confiado plenamente en Nuevas Generaciones, contando de verdad con los jóvenes y apostando claramente por su participación. En este sentido, la presidenta regional de Nuevas Generaciones destaca en not de prensa del PP que, por primera vez en la historia, los jóvenes del PP de Canarias ocupan cargos orgánicos de responsabilidad dentro del Comité de Dirección. Para María Amador, Asier Antona ha demostrado que apuesta por Nuevas Generaciones elevando al máximo órgano del partido a nuestra organización. A lo largo de su trayectoria política, “Antona ha dejado patente que cuenta con los jóvenes para desempeñar diversos cargos públicos en todas las Islas, manifestando así su plena confianza en ellos”. NNGG de Canarias considera que con Asier Antona al frente del PP en el Archipiélago se ha abierto una nueva e ilusionante etapa en la formación política. "Y dentro de ese proyecto tenemos la absoluta certeza de que los jóvenes desarrollamos un papel esencial”, concluyó María Amador. Versión imprimir



