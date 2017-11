Sección > Lanzarote



Critican que 500 niños en Arrecife forman parte del "alarmante porcentaje de menores que viven bajo el umbral de la pobreza" y piden acciones inmediatas a las administraciones públicas



Nueva Canarias denuncia que "en el Día Mundial de la Infancia Lanzarote no tiene nada que celebrar"

Los nacionalistas de izquierdas organizaron una concentración en la calle Real bajo el lema “130.000 niños de Canarias en riesgo de exclusión social, nada que celebrar” Crónicas · 21 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Nueva Canarias (NC) Lanzarote ha querido en esta jornada, en la que se celebra el Día Mundial de la Infancia, denunciar la grave situación por la que están viviendo numerosos niños de esta sociedad y donde según el último dato facilitado por las instituciones oficiales, se contabiliza que el 44,6% de los canarios están bajo el umbral de la pobreza. "Gran parte de ese alarmante porcentaje está localizado en más de 500 niños de Arrecife. La pobreza ya no tiene un origen social marginal y ahora llega a la clase media", denuncian este martes desde NC en nota de prensa. Debido a la crisis, alegan los nacionalistas de izquierdas, "el concepto de pobre ha cambiado en los últimos años. El pobre ya no es únicamente el que pide en la puerta de una iglesia, sino que ahora hay pobres con vivienda, coche y trabajo, pero que no pueden llegar a final de mes debido a los raquíticos sueldos". Desde Nueva Canarias explican que "también existe la pobreza enmascarada, arropada bajo el apoyo familiar, en el que las familias de Lanzarote sin recursos o parados con hijos piden ayuda con discreción". Los representantes de esta formación política critican en este sentido que "las administraciones más cercanas al ciudadano den la espalda a las personas más vulnerables". En relación a los niños en exclusión social, consideran que "la actuación debe ser directa e inmediata". Por ello, desde Nueva Canarias hacen un llamamiento a todas las administraciones públicas "para que activen políticas sociales y reales para así corregir de inmediato esta grave situación". Versión imprimir



