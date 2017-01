Sección > Cartas al Director







No se dejen embaucar por los que postulan que es mejor soterrar las líneas eléctricas

Bruno Perera · 25 de enero de 2017

No se dejen embaucar por los que postulan que soterrar las líneas eléctricas es mejor que tenderlas por medio de torretas entre Mácher y Playa Blanca. Se dice que la cantidad de torretas que se ha programado instalar en el tendido entre Mácher y Playa Blanca son 53 piezas. Por costumbre y para ahorrar dinero, para llevar a cabo la obra del tendido eléctrico soterrado, tomaría la Compañía Eléctrica una franja de suelo de unos 15km de largo X 2m de ancho X 1,5m de profundidad, y pasaría la línea en el sentido más corto desde Mácher a Playa Blanca a través de una cordillera de montañas y terrenos desiguales en altitudes. Pero si el tendido lo hiciera como algunos han informado alegando que se haga siguiendo el borde de la carretera por medio de soterramiento desde Mácher a Playa Blanca, el tramo se haría mucho mayor llegando a unos 24km. Sea una u otra la fórmula la que se escoja, la acción magnética de los cables nunca se eliminará porque para neutralizarla habría soterrar el cable eléctrico unos 5m de profundidad, cosa que no hará la Compañía Eléctrica porque sería demasiado costoso. También si el soterramiento lo hacen a través del espacio abierto pasando por las montañas que sería más o menos unos 15km con una zanja de 2m de ancho por 1,5m de profundidad, en este caso tampoco el magnetismo se podrá eliminar. Y resulta que el tendido de los cables por medio de torretas dependiendo a qué altura se coloquen, el magnetismo de los mismos que es perjudicial para la salud, casi desaparece por la altura. Por favor vean este link sobre un estudio de tendidos de líneas soterradas y por torretas para que aprecien cuanta ignorancia derrochan la mayoría de los políticos y ecolojetas. Les ruego no dejen de leer el link: http://www.dsalud.com/reportaje/soterrar-las-lineas-de-alta-tension-sin-apantallarlas-no-evita-sus-campos-electromagneticos/ Post datum:. Todos los terrenos por donde pase la línea del tendido eléctrico si no se soterran los cables a unos 5m de profundidad, perderán valor porque nadie querrá vivir cerca de las líneas soterradas por causa de que la contaminación magnética abarcaría unos 10m de acho por el largo del tendido de unos 15km ó 24km dependiendo que rumbo tome la línea eléctrica. Y además, si se hace el tendido siguiendo el borde de la carretera, los vecinos no lo aceptarán porque tendrán miedo al magnetismo, salvo que se soterren los cables a una profundidad de 5m. Link de un artículo anterior relacionado con lo mismo:

