Varios ex integrantes del PIL en Teguise y antiguos dirigentes de otros partidos han registrado este mismo miércoles el nuevo partido ante el Ministerio del Interior



Nace un nuevo partido en la Isla, ’Unidos por Lanzarote’

Crónicas · 18 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La isla de Lanzarote cuenta a partir de este miércoles, 18 de junio, con una nueva formación política, ’Unidos por Lanzarote’. Según explican a Crónicas representantes del nuevo partido, bajo el lema principal de ’Nada de lo que desees, se hará realidad, si no estás Unido’, varios ex integrantes del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en Teguise, junto a antiguos dirigentes de otros partidos políticos, organizaciones y entidades han registrado este mismo miércoles el nuevo partido ante el Ministerio del Interior. A pesar de que han sido muchas las voces que han especulado meses atrás con la opción de que dicho nombre lo abanderara precisamente la actual dirección del PIL, con su presidente, Ramón Bermúdez, a la cabeza, y aunque se ha barruntado que posiblemente la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, presidenta de Unidos por Yaiza, podrían también sumarse al nuevo proyecto, lo cierto es que, al menos por ahora, ninguno de estos actores de la escena pública lanzaroteña aparecen como integrantes de la nueva propuesta política para la Isla. Tampoco, aunque han sido algunas las voces que aquí lo han situado, aparece el nombre del actual alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort. Unidos por Lanzarote cuenta con su registro oficial desde este 18 de enero, con web propia (www.unidosporlanzarote.org) y con los pertinentes estatutos. Versión imprimir



