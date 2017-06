Sección > Sociedad



El pasado mes de abril de 2017 las tres alumnas María Santana, Celia Hernández y Arapsun Rodríguez, que cursan tercero de ESO en el Colegio Santa María de los Volcanes-Nazaret, lanzaron un proyecto que de llevarlo a cabo avanzaría el campo de la medicina



NANOVACCINE technolution revoluciona la industria sanitaria y rompe con los esquemas del futuro

Crónicas · 19 de junio de 2017

El proyecto se ha basado en el estudio de las enfermedades crónicas mundiales más comunes actualmente (infarto de miocardio, cáncer, EPOC y diabetes); estas afectan en torno al 25% de la población. Según estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2012 perdieron la vida unas 12,6 millones de personas a causa de padecer estas enfermedades. Una de las causas más llamativas de estas patologías crónicas es, la capacidad del cuerpo de generar antígenos con las células de nuestro propio sistema que atacan a nuestro organismo. La investigación “NANOVACCINE technolution” se ha centrado principalmente en la Diabetes tipo 1, afección autoinmune que destaca por ser capaz de producir una infección u otro desencadenante que provoca que las células productoras de insulina ataquen por error al propio organismo. Los pacientes que padecen la Diabetes tipo 1 tienen un páncreas que no segrega la insulina necesaria para el cuerpo, de manera que sin ella, la glucosa se acumula en la sangre en lugar de entrar en las células y el cuerpo es incapaz de usar esta glucosa para obtener energía. Según lo que se conoce hasta el momento, no existe ningún tratamiento capaz de evitar la diabetes, por tanto María, Celia y Arapsun eligieron la diabetes tipo 1 como punto de partida de la investigación. La Diabetes tipo 1, cuenta con un componente genético, donde es el propio organismo el que ataca a las células beta impidiendo que produzcan insulina. Por tanto se estudiaría la forma del antígeno, después se desarrollaron dos posibles variantes. Un primera que consistiría en diseñar en 3D el linfocito-T que se adhiere el antígeno para imprimirla en una impresora celular, que posteriormente se introducirían en el cuerpo mediante unos nanorobots que las localizarán estratégicamente y las trasladarán al páncreas. Se inyectaría con nanorobots debido a que si se introduce directamente, el sistema inmunológico las destruiría antes de que llegasen al páncreas. Así cuando el antígeno pase al lado se pegará a estas células que las destruirán y no atacarán el organismo, de este modo, el nanorobot se autodestruirá y será expulsado por los fluidos corporales. La segunda alternativa trataría de diseñar en 3D la célula con la misma forma que el antígeno y que los nanorobots la coloquen en las células diana a modo de tapón, así no tendrán donde adherirse. Profundizando aún más en el proyecto, las estudiantes tuvieron la oportunidad de contar con diferentes expertos; la doctora Patricia Cabrera Acosta, como médico especialista en digestivo en el Hospital Doctor Negrín de Las Palmas, vio más factible la opción de emplear “imitadores de antígenos”, es decir, antígenos exógenos, que bloquearán el lugar de unión de los autoantígenos de las células pancreáticas. Considera que la opción de crear una célula que adopte la misma forma y características genéticamente a la real para que pueda ser aceptada por el sistema inmunológico sería mucho más difícil de lograr. Don Javier Crespo Cano, jefe técnico del laboratorio de Hospiten Lanzarote, valoró de la misma manera que el proyecto debería desarrollar la segunda opción. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que da lugar a la exploración, la investigación y el aprendizaje, pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. El proyecto abre nuevos horizontes que podrían avecinar enormes cambios en el campo de la medicina. Por tanto, NANOVACCINE es un proyecto que ayudará a que todas las personas que por genética tengan probabilidad de desarrollar la enfermedad de la diabetes, no tengan que depender toda su vida de ella. “NANOVACCINE technolution” tiene grandes expectativas de futuro, es universal, y abre las puertas a una nueva revolución en el campo de la medicina. Versión imprimir



