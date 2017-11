Sección > Lanzarote



La secretaria general de CC califica de "drástica" la decisión del PP de dar por terminadas las negociaciones e invita a los populares a reflexionar y rectificar su actitud para renegociar un posible pacto



Migdalia Machín cree que el PP se ha precipitado al cerrar la puerta a un acuerdo de gobierno con CC en el Cabildo

La también diputada lanzaroteña lamenta que no se hayan producido novedades ni conversaciones del PSOE con CC en San Bartolomé, mientras que sobre la situación de Arrecife considera que "todos los escenarios son posibles" Crónicas · 16 de noviembre de 2017

La secretaria general de Coalición Canaria (CC), Migdalia Machín, afirma en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que el Partido Popular (PP) se ha precipitado al cerrar la posibilidad de sumarse al actual Gobierno en minoría del Cabildo de Lanzarote con los nacionalistas, opción que contrarrestaría la viabilidad de una moción de censura contra el presidente, Pedro San Ginés. Machín, que ha calificado de "drástica" la decisión del PP al anunciar el final de las conversaciones parar restituir la mayoría de Gobierno en el Cabildo tras la salida del PSOE del mismo hace ya más de dos meses, ha invitado a los populares a reflexionar y rectificar su actitud para renegociar un posible pacto. "Yo a día de hoy les sigo invitando a que reconduzcan la situación y a que intentemos llegar a un acuerdo, al menos por nuestra parte, por la parte de Coalición Canaria", ha apelado Machín en declaraciones al programa 'A buena hora'. La dirigente nacionalista ha reconocido que este mismo miércoles coincidió como cada semana en el Parlamento de Canarias con la presidenta del PP en Lanzarote, Ástrid Pérez. "No hemos tenido esa conversación. Ayer hablábamos de otros temas, pero siempre le he dicho que se replantee la situación, que podemos sentarnos a hablar, con lo que ya depende de ellos también. Les tiendo la mano siempre al diálogo", ha dicho. "Me parece que decir que se rompen las relaciones me parecen unas maneras muy bruscas, teniendo en cuenta que en Lanzarote todos nos conocemos y estamos todos en contacto por distintas situaciones políticas", ha explicado. Respecto al Área de Turismo, consejería en la que residiría la principal discrepancia entre CC y PP, Machín ha señalado que "cada uno establece sus líneas en lo que puede o no puede ceder. Estaba el área de los Centros Turísticos pero también otras cuestiones. Creo que en realidad nos podríamos entender. Nosotros seguimos teniendo la mano para negociar y dialogar", ha reiterado. La secretaria general de los nacionalistas y diputada lanzaroteña del Grupo Nacionalista Canario por Lanzarote ha valorado también las críticas que el PP ha recibido estos días desde otras formaciones políticas como Ciudadanos (C,s), que acusan a los populares de "dar por zanjadas ahora unas conversaciones que siempre negaron en el caso del Cabildo". "No hemos anunciado estas conversaciones abiertamente, pero siempre hemos dejado claro que hemos hablado con unos y con otros pues mi obligación como secretaria general es intentar conseguir una estabilidad en el Cabildo y es verdad que con el PP tuve varias reuniones. Cada uno marcó sus líneas y dijo en qué estaba dispuesto a ceder o a tolerar", ha señalado Machín. "Cuando se esta en una negociación, creo que siempre debes ponerte en el lugar del otro y también en el tuyo para poder sacar adelante un acuerdo, pero ellos definitivamente anunciaron que se rompían las conversaciones", ha añadido. Migdalia Machín ha abundado en que "normalmente uno no intenta romper los puentes de comunicación, sino simplemente tener ese contacto, aunque se pase por momentos delicados". Sin novedades en San Bartolomé Además, la también diputada lanzaroteña ha explicado que por el momento siguen sin producirse novedades ni ha habido conversaciones del PSOE con CC por el nuevo escenario que se abre en el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde la actual alcaldesa y secretaria general de los socialistas en Lanzarote, María Dolores Corujo, tiene previsto abandonar a corto plazo, pero sin fecha concreta por ahora, la Alcaldía para hacerse cargo de la Portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias. "Hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna fecha oficial que nos haya comunicado el PSOE en San Bartolomé para la salida de la alcaldesa. No nos han dicho nada, ni a nuestros compañeros en San Bartolomé, David Rocío e Isabel Sosa. Creo que lo dijo en su momento y que lo hará, pero que no será algo tan rápido. Tampoco he hablado con Loli Corujo sobre este tema", ha expresado Machín. Por otra parte, la secretaria generan de los nacionalistas ha sido preguntada por la situación del Gobierno del Ayuntamiento de Arrecife, donde considera que "todos los escenarios son posibles". "Desde que el PSOE abandonó el Gobierno del Cabildo de la manera que lo hizo, lo primero que hemos hecho ha sido distinguir estos dos contextos políticos y analizamos las instituciones de manera independiente. En el Ayuntamiento de Arrecife seguimos gobernando, aunque sabemos y somos conscientes, todo el mundo lo sabe y también la prensa se ha hecho eco, de que el pacto en Arrecife no ha terminado nunca de funcionar muy bien, por distintas razones", ha reconocido Machín. "Hoy por hoy seguimos trabajando en Arrecife, y ya veremos qué podemos hacer. En el partido analizamos cada escenario e intentamos ver qué es lo mejor para la organización pero, sobre todo, qué es lo mejor para los ciudadanos y para la ciudad de Arrecife", ha apostillado.



