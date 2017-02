Sección > Lanzarote



La concentración organizada por AFOL fue un enorme éxito de participación ciudadana. Carmen Arrocha leyó un manifiesto con el que planteó diferentes cuestiones, como lo inexplicable que resulta que el Gobierno de Canarias no invierta en algo tan necesario y que terminaría con un gasto diario y un sufrimiento innecesario



Más de 5.000 personas se manifiestan en Arrecife para pedir la implantación del sistema de radioterapia en Lanzarote

Crónicas · 4 de febrero de 2017

La sociedad de Lanzarote ha vuelto a dar la cara para llamar la atención por uno de los problemas que considera vitales para su superviviencia. En este caso han sido más de 5.000 personas -dato oficial de la Policía Local- las que han salido este sábado por la mañana por las calles de Arrecife para manifestarse y dar respuesta a la llamada de la Asociación de Familiares Oncohematológicos de Lanzarote (AFOL) en su intento por conseguir que el Gobierno de Canarias implante en la Isla el servicio de radio terapia.



"Menos médicos por ambición y más por vocación", "Con mi salud no se juega" y en especial "Servicio de Radioterapia ya" fueron algunas de las consignas con las que los ciudadanos de la Isla salieron por la capital lanzaroteña desde la Calle Real hasta la explanada del Cabildo, donde la presidenta de AFOL, Carmen Arrocha, leyó un manifiesto para pedir al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo un servicio para que los enfermos de cáncer no se tengan que desplazar hasta Gran Canaria para recibir un tratamiento que apenas dura cinco minutos. Además, Arrocha insistió en que Lanzarote está siendo tratada en aspectos como la sanidad como si fuera un territorio de cuarta categoría, sin tener en cuenta que hay una población residente de más de 140.000 personas.



En esta línea, la presidenta hizo hincapié una vez más en que el cáncer es la primera causa de muerte en Lanzarote, y se preguntó qué posibles intereses podía haber en que no se trajera el servicio de radioterapia cuando es obvio que sería más barato que cubrir los desplazamientos y la estancia de los pacientes en Gran Canaria.



El discurso de Arrocha fue interrumpido en numerosas ocasiones por los aplausos de los asistentes, todos conscientes y concienciados con una reivindicación que consideran más que justa.



Al encuentro acudieron además de los vecinos numerosos cargos públicos y políticos de distintos partidos. Sin embargo, ninguno quiso ni se atrevió a liderar la reivindicación.



La manifestación, al grito constante de "Radioterapia en Lanzarote Ya", transcurrió sin ningún tipo de incidente, con la presencia además de personas de todas las edades, incluyendo niños.

