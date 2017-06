Sección > Lanzarote



El concejal de Vecinos Unidos, Andrés Medina, que preguntaba durante la sesión de este martes por la desaparición de un ordenador, reconoce que Vicky Sande le pidió disculpas después por la expresión escatológica y el tono empleado



Los representantes de la oposición, indignados después de que la concejal de Servicios Sociales de Arrecife dijera en el pleno que no va a consultarles cada vez que alguien se tira un "pedo"

Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Los representantes de la oposición y de parte del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife se han mostrado este miércoles más que indignados después de que la concejal de Servicios Sociales, Victoria Sande, dijera este martes en una de sus intervenciones ante el Pleno que no va a consultarles cada vez que alguien se tira un "pedo". La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arrecife cuestionó durante el pleno ordinario del mes de junio que el Gobierno de Eva de Anta tenga que informar a la oposición por cada hecho, hasta el punto de llegar a cuestionar si era necesario trasladar toda la información a los grupos de la oposición, incluso "cada vez que alguien se tira un pedo". El edil de la oposición, Andrés Medina, concejal de Vecinos Unidos, le consultó por qué no se había informado sobre el robo de un ordenador en Servicios Sociales y esto fue lo que le respondió la socialista Victoria Sande. "Se llevaron el ordenador de uno de los técnicos y esto se ha puesto en conocimiento de la Policía Nacional. Nada más. Lógicamente, se ha puesto la denuncia correspondiente. Tampoco creo yo que tenga que llamarle a usted para decirle mire, me han entrado a robar en Servicios Sociales. Bueno, entiendo yo, no lo sé. A lo mejor cada vez que se echa un pedo aquí habrá que decirlo", aseveró Sande ante el Plenario. Robo de un único ordenador con cámaras de vigilancia Por su parte, Andrés Medina, que preguntaba durante la sesión de este martes por la desaparición de dicho ordenador, ha explicado este miércoles en Cope Lanzarote que Vicky Sande le pidió disculpas después por tan escatológica contestación y por el tono empleado. "Solo pretendí que nos explicara a todos los compañeros qué había pasado con ese ordenador, cuyo robo no había aparecido en los medios de comunicación. Queríamos saber quién trabajaba en ese ordenador pues en las oficinas del centro de salud hay cámaras de vigilancia", ha explicado el edil. Según ha manifestado Medina, "es incomprensible que entraran a robar y se llevaran solo un ordenador, igual que cuando entraron en su día en el Ayuntamiento y rompieron una única dependencia". "Le preguntamos a la concejal y nos saltó con las ventosidades. Luego me pidió disculpas y yo se las acepté porque también los compañeros le han recriminado su actitud", ha dicho el edil de Vecinos Unidos. Versión imprimir



