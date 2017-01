Sección > Sociedad



El Auditorio Jameos del Agua acogerá el estreno mundial de la adaptación teatral de la obra del Nobel portugués este viernes, 13 de enero, a las 20.00 horas. El sábado 14, también hay programada una segunda función a la misma hora en el mismo espacio



Los Centros Turísticos y DD&Company Producciones presentan ’El Hombre duplicado’, de José Saramago

Las localidades para asistir a ambas funciones se pueden adquirir aún en las taquillas de la Red de Centros, la Casa Amarilla de Arrecife, y en la dirección web http://www.cactlanzarote.com/Evento/hombre-duplicado-saramago/, al precio único de 25 euros Crónicas · 12 de enero de 2017

Compartir | | Aun más José Martret, uno de los nombres más prometedores de la actual escena española, dirige un atractivo reparto formado por Raúl Tejón, Kira Miró, Raquel Pérez, Sergio Otegui, Maribel Luis y Mon Ceballos, con la colaboración especial de Nathalie Poza Dossier de El Hombre Duplicado, de José Saramago. El consejero de Turismo del Cabildo de Lanzarote, Echedey Eugenio, la responsable de DD&Company Producciones, Dania Dévora, el consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, José Juan Lorenzo, y un elenco artístico de primer nivel encabezado por el prestigioso director José Martret, presentaron este miércoles por la mañana los aspectos más destacados del estreno mundial de la adaptación teatral de la obra ’El hombre duplicado’, de José Saramago, que tendrá lugar este viernes, 13 de enero, a partir de las 20.00 horas, en el Auditorio Jameos del Agua. Tras dar la bienvenida a todos los asistentes y a los artistas que le acompañaban, explica en nota de prensa Turismo Lanzarote, Echedey Eugenio explicó algunos aspectos de “esta bonita locura que iniciamos hace unos meses, y que vincula a dos artistas tan ligados a Lanzarote como son José Saramago, autor de El hombre duplicado, y César Manrique, creador del espacio en el que se estrenará mundialmente su adaptación teatral” y animó a la población de la isla a asistir este fin de semana al Auditorio Jameos del Agua “a disfrutar de un espectáculo de primer nivel en cualquiera de las dos funciones que se representarán”. Dania Dévora, responsable de DD&Company Producciones y directora ejecutiva del proyecto, detalló el proceso que ha desembocado en la obra que se estrenará mundialmente el próximo viernes. Ilusión, implicación y entusiasmo fueron las palabras más utilizadas por Dévora, que agradeció especialmente la implicación de Pilar del Río, “que pensaba que en España debía haber una representación teatral de una obra de José Saramago”. Asimismo, agradeció la “implicación de los CACT, de la consejería de Turismo y del presidente del Cabildo de Lanzarote, que respaldó esta iniciativa cultural desde el primer minuto” y confirmó que durante la jornada de ayer se sumó “un nuevo productor a este proyecto que iniciamos dos, los Centros de Arte, Cultura y Turismo y DD&Company Producciones”. Dévora desveló el entusiasmo que siente ella y “todo el equipo” alrededor de esta obra, y finalizó animando a la ciudadanía a compartir el estreno mundial de El hombre duplicado en Lanzarote e invitando a los medios a asistir al pase gráfico que tendrá lugar mañana jueves, 12 de enero, a las 11.30 horas, en el Auditorio Jameos del Agua. El director de la obra, José Martret, por su parte, glosó la figura del autor de El hombre duplicado, José Saramago. Después de reconocer sentirse “muy responsabilizado”, Martret reveló que “no pudo decir no a la invitación que me hicieron para que participase en esta adaptación de la obra del Nobel portugués, que iba a estrenarse en la isla en la que vivió y escribió, y en un escenario como Jameos del Agua”. Martret habló de los rasgos de los personajes de la obra, y avanzó algunos aspectos trascendentales “de una trama que se convierte en un thriller apasionante”. El actor Raúl Tejón, que da vida al personaje protagonista de El hombre duplicado, Tertuliano Máximo Alfonso, destacó la trascendencia que tiene que un espacio como el Auditorio Jameos del Agua "esté al servicio de la cultura", y animó a la población de Lanzarote a asistir y vibrar “con esta película de suspense que hemos hecho encima de un escenario”. De igual modo, la canaria Kira Miró, que declaró sentirse "encantada" de trabajar en su tierra, Raquel Pérez, Sergio Otegui y Maribel Luis invitaron a la ciudadanía a compartir el estreno mundial de El hombre duplicado en Lanzarote. El consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, finalizó el turno de intervenciones asegurando sentirse “encantado por haber participado en esta co-producción”, e igualmente invitando a los lanzaroteños a “disfrutar de este espectáculo artístico y cultural de primer nivel”. El sábado 14 de enero tendrá lugar una segunda función, a la misma hora y en idéntico escenario. Las localidades para asistir a las representación de El hombre duplicado se pueden adquirir en los canales de venta habitual de los Centros, esto es, las taquillas de la Red de Centros, la Casa Amarilla de Arrecife, y en la dirección web http://www.cactlanzarote.com/Evento/hombre-duplicado-saramago/, a la precio de 25 euros. El hombre duplicado ¿Qué haríamos cada uno de nosotros si nos encontráramos a un ser humano semejante, absolutamente semejante, a nosotros mismos? ¿Por qué vericuetos extraños nos adentraríamos para tratar de descifrar el misterio de esa situación imposible y, sin embargo, literariamente real? A este escenario que aparece en El hombre duplicado, de José Saramago, trata de dar respuesta la adaptación teatral –la primera de una novela del Premio Nobel de Literatura de 1998- que, acometida por Salvador Toscano y Félix Ortiz, dirige José Martret, uno de los nombres más prometedores de la actual escena española, con un atractivo reparto formado por Raúl Tejón, Kira Miró, Raquel Pérez, Sergio Otegui, Maribel Luis y Mon Ceballos, con la colaboración especial de Nathalie Poza. El montaje teatral, como la novela, trata de dar respuesta a las incisivas preguntas que el mordaz escritor portugués planteaba: ¿En qué consiste la identidad? ¿Cómo saber quiénes somos? ¿Qué nos define como personas individuales? ¿Qué nos distingue permitiéndonos ser únicos? ¿Y qué ocurriría si no lo fuésemos? José Saramago habla sobre la búsqueda de la identidad propia y ajena. Con humor e ironía reflexiona acerca de la capacidad humana de aceptar al otro, un tema de candente actualidad, como todas las cuestiones que lleva a su literatura el escritor luso. En la puesta en escena de El hombre duplicado coinciden el atrevimiento de José Martret y Alberto Puraenvidia, creadores de iniciativas rompedoras como La casa de la portera o La pensión de las pulgas, la valentía de los dramaturgos Salvador Toscano y Félix Ortiz, el entusiasmo de un grupo de actores experimentados y la veteranía de la productora canaria Dania Dévora, con una firme trayectoria en los territorios musical y escénico. Ficha artística y técnica Producción ejecutiva - Dania Dévora.

Director de escena – José Martret.

Reparto:

Raúl Tejón (Tertuliano Máximo Afonso).

Kira Miró (María Paz).

Raquel Pérez (Elena).

Sergio Otegui (Sentido Común).

Maribel Luis (Doña Carolina).

Mon Ceballos (Antonio Claro). Colaboración especial de Nathalie Poza.

Adaptación – Félix Ortiz y Salvador Toscano.

Escenografía – Alberto Puraenvidia.

Música original – Jaume Manresa.

Iluminación – David Picazo.

Figurinista – Raquel Melián.

Vídeo – Miquel Ángel Raió.

Fotografía – Jesús Ugalde Solís.

Coordinación de escenario/escenografía – Teresa Díe.

Maquillaje y caracterización – Xenia Tió Salvadó.

