Ayuntamientos como el de Teguise acogen con agrado la propuesta de la alcaldesa de Yaiza y parlamentaria de Nueva Canarias, que pretende convocar a los alcaldes y al presidente del Cabildo "para tomarnos ya este tema en serio" "No podemos seguir con los mismos policías nacionales y guardias civiles en la Isla que hace 15 años", advierte



Gladys Acuña reclama la unidad de Lanzarote para reivindicar a Madrid mayor presencia policial en la Isla

Recuerda que el brutal asalto de esta semana en Playa Blanca a la vivienda de un matrimonio de avanzada edad, herido de gravedad, no es un hecho aislado. El concejal de San Borondón, Juan Monzón, recrimina al Gobierno de Yaiza la falta de iluminación en muchos planes parciales de Playa Blanca Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza y parlamentaria de Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, reclama la unidad de Lanzarote para reivindicar al Gobierno central mayor presencia policial en la Isla. Acuña ha reaccionado así en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, al ser cuestionada por el último asalto vivido estos días en una vivienda particular de Playa Blanca, al sur de la Isla. "Es una necesidad que llevamos tiempo demandando a gritos", ha indicado la alcaldesa visiblemente preocupada y afectada. Y es que esta semana un conocido matrimonio de la zona ha sido atacado y maniatado en su domicilio de Playa Blanca. La pareja, de avanzada edad, sufrió lesiones de gravedad y ha sido trasladada hasta Gran Canaria. "Voy a hacer un llamamiento al resto de alcaldes y al presidente del Cabildo para mantener una reunión sobre este asunto, que tenemos que tomarnos ya en serio. No podemos seguir con el mismo número de guardias civiles y policías nacionales en Lanzarote que hace 15 años, cuando no teníamos la población que tenemos ahora", ha subrayado la alcaldesa. "Si uno no puede estar tranquilo en su propia casa, ¿dónde la va a tener?", ha cuestionado. "Lo último es atentar contra el corazón de uno mismo, y eso no puede ser (...) "es complicado controlarlo todo, pero tendremos más seguridad y más rapidez policial si quienes delinquen saben que las zonas están más controladas y vigiladas", ha expuesto Gladys Acuña. La parlamentaria regional ha recordado, además, que éste no es un hecho aislado. Valga citar aquí el ejemplo del asalto a la vivienda de un matrimonio en el pueblo de La Florida, en San Bartolomé, donde meses atrás varias personas, que posteriormente fueron detenidas, maniataron y agredieron brutalmente a una pareja haciéndose pasar por guardias civiles, un suceso que tuvo final fatal con el falleciendo del marido, un conocido empresario de la Isla. "Conozco a la familia desde que era una niña y les aprecio mucho", ha señalado Gladys Acuña sobre las víctimas del nuevo asalto; nadie merece esto", ha indicado la alcaldesa, que ha recalcado que durante la noche anterior a lo sucedido, "teníamos en el municipio una pareja de la Policía Local -el Ayuntamiento cumple según la alcaldesa con la ratio- y una pareja de la Guardia Civil, en un municipio como el de Yaiza, con 211 kilómetros cuadrados y una zona turística como Playa Blanca, en la que no cabe un alfiler. Esto es inadmisible", ha advertido. La diputada regional de Nueva Canarias ha lamentado que, a pesar de los distintos llamamientos hechos por parte del Ayuntamiento de Yaiza, por el momento el Estado no ha mejorado la ratio de agentes policiales y de la Guardia Civil en Lanzarote. "Llevamos tiempo batallando; en su momento hablamos con María del Carmen Hernández Bento y le ofrecimos a la entonces delegada del Gobierno el uso de las instalaciones de la estación de guaguas de Playa Blanca, que podía cedérseles, pero no veo que aquí nadie reaccione, y habrá que esperar a que pasen las fiestas y a que Mercedes Roldós -la nueva delegada del Gobierno que sustituye a Enrique Hernández Bento- tome posesión de su cargo". Cabe recordar que un conocido matrimonio de avanzada edad de Playa Blanca se encuentra herido de gravedad después de haber sufrido una agresión en el interior de su vivienda en la noche del pasado martes. "Ayer el padre parece que evolucionaba un poco mejor, pero la madre seguía en estado crítico", ha explicado la alcaldesa sureña, al ser preguntada por el estado de salud de ambas víctimas. Se trata de un a pareja residente el núcleo sureño, en la urbanización Los Calamares de Playa Blanca, que fueron encontrados durante la mañana de este pasado miércoles por la mujer de la limpieza en estado grave, siendo trasladados al Hospital Doctor Molina Orosa de Arrecife. Durante la tarde, dada la gravedad de las heridas, con dos helicópteros del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se trasladó a Gran Canaria. Tal y como han publicado diarios como el Canarias 7 esa semana, el matrimonio, formado por María Victoria Santana, hija de un conocido restaurador de Playa Blanca, de unos 60 años, y su marido, de 70, pudo ser víctima de una bruta agresión en el transcurso de un robo perpetrado en el interior de su vivienda. Ambos están ingresados y precisan de respiración asistida. No se descarta que los asaltantes estén vinculados a hechos similares en otras viviendas de la isla. La investigación corre a cargo del equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Tías. Falta de iluminación en los planes parciales de Playa Blanca Por su parte, el portavoz y concejal de San Borondón en el Ayuntamiento de Yaiza, Juan Monzón, ha valorado también el último asalto a la citada vivienda en el sur de Lanzarote y ha recriminado al Gobierno de Yaiza, en su intervención en el tiempo de tertulia de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, la falta de iluminación en muchos de los planes parciales de Playa Blanca que, aun estando recepcionados, no cuentan todavía con infraestructuras ni dotaciones imprescindibles como ésta. "Yo lo vivo a diario y lo veo entre los vecinos que vivimos en Playa Blanca. Tenemos muy mala suerte con los planes parciales de Playa Blanca, donde los promotores hacen lo que les da la gana y donde hay muchísimas carencias", ha manifestado Monzón. El edil asambleario ha denunciado que "lamentablemente en Yaiza no tenemos un Gobierno ni una alcaldesa lo suficientemente capaces como para pedir, ya no pedir, obligar a los promotores a que haya iluminación en las calles de estos planes parciales". Monzón ha expuesto que "hay zonas cercanas al Faro de Pechiguera en las que los propios turistas y los residentes tienen que iluminar la zona con la luz de sus propios móviles". Para el portavoz de San Borondón, "si hubiera iluminación en estas urbanizaciones, el que vaya a atracar o a robar en una casa se lo pensará más y no tendrá tantas ventajas. Ahora de nada valen las lamentaciones", ha advertido. "Tenemos que trabajar para que todos estos aspectos estén cubiertos", ha concluido. Cabe destacar que tras el anuncio de Gladys Acuña, ayuntamientos como el de Teguise han acogido con agrado la propuesta de reclamar más efectivos de los Cuerpos y Fuerzas del Estado al Gobierno español. "Pienso que en este país hay muchas oficinas y gente trabajando de puertas para dentro, pero en la calle vemos poco. En el caso de la Guardia Civil y la Policía Nacional sí se ven para recaudar perfectamente", ha criticado el concejal de CC en Teguise Eugenio Robayna. "Deberían patrullar más y estar en las calles, y no tanto en las oficinas, porque luego hay mucha gente que se acomoda en ciertas funciones y eso no puede ser", ha dicho. Para el edil teguiseño, "es posible que tanto el caso de San Bartolomé como el de Playa Blanca hayan sido protagonizados por bandas organizadas". Robayna ha confiado en que la Guardia Civil localice a los responsables. "Deberíamos decirle al Ministerio del Interior que aquí vivimos del turismo y que tanto por los turistas como por los residentes lo que queremos sobre todo es seguridad", ha reclamado.



