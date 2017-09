Sección > Lanzarote



Los socialistas retiran su confianza a Pedro San Ginés pero mantienen el pacto en Arrecife y San Bartolomé. Los cinco consejeros socialistas registrarán sus renuncias al cargo este viernes a primera hora



El PSOE rompe con CC el pacto de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y pide la dimisión de San Ginés

"El anuncio de la inminente apertura de juicio oral para el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y el rechazo de Coalición Canaria a tomar medidas; el uso de los órganos de la Primera Corporación como herramientas en acciones de dudosa legalidad y la crisis abierta en los Centros de Arte, Cultura y Turismo", principales desencadenantes de la decisión, afirma Loli Corujo Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Los socialistas han reunido este jueves por la tarde a su Ejecutiva insular para abordar la situación política actual de la Primera Corporación y han decidido romper con CC y Pedro San Ginés "El anuncio de la inminente apertura de juicio oral para el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y el rechazo de Coalición Canaria a tomar medidas; el uso de los órganos de la Primera Corporación como herramientas en acciones de dudosa legalidad y la crisis abierta en los Centros de Arte, Cultura y Turismo han sido los principales desencadenantes de la decisión del Partido Socialista de retirar la confianza en el socio de Gobierno y abandonar el pacto". Así lo ha anunciado la secretaria general del PSOE de Lanzarote, Dolores Corujo, a la salida de una Ejecutiva insular extraordinaria donde ha adelantado el anuncio de la ruptura del acuerdo de gobernabilidad y las razones que han conducido a ello. El PSOE ha dado por roto desde este jueves, 31 de agosto, el pacto de gobierno que durante esta legislatura venía manteniendo con CC y el PIL en el Cabildo de Lanzarote. Los socialistas explican en un comunicado que han reunido este jueves por la tarde a su Ejecutiva insular para abordar la situación política actual de la Primera Corporación y han decidido romper con CC y el presidente, Pedro San Ginés, alegando que ya es insostenible la situación actual del tripartito, en el que durante la actual huelga de los Centros Turísticos han vuelto a ponerse de manifiesto las discrepancias entre CC y PSOE, como la crisis abierta ahora por el convenio con Club Lanzarote, que se suman a diferencias respecto a decisiones judiciales y otras de carácter municipal, como lo ocurrido con la Avenida Marítima de Arrecife y el enfrentamiento de Corujo como alcaldesa de San Bartolomé, y el Consorcio del Agua que preside San Ginés, a cuenta del cobro del canon de los parques eólicos. Al término de la Ejecutiva Insular con carácter extraordiario, en torno a las 20 horas de este jueves, la secretaria general del PSOE en la Isla, Dolores Corujo ofreció una rueda de prensa en la sede del PSOE de Valterra, donde ha dado a conocer la decisión. "Buenas tardes. Terminada la asamblea insular de hoy, les comunico que, desde mañana viernes, 1 de septiembre, el PSOE deja de formar parte del Gobierno del Cabildo. Gracias". Este es el mensaje que el PSOE de Lanzarote ha trasladado ya a sus cargos públicos y orgánicos. El PSOE pide la dimisión de San Ginés Flanqueada por los cinco consejeros del PSOE, que registrarán este viernes sus renuncias al cargo antes de la celebración del pleno extraordinario sobre los Centros, Corujo no ha escatimado elogios a la gestión realizada, que ha calificado de "esforzada, honesta, leal y transparente". "Hemos gobernado como lo hacemos los socialistas, con el interés general como objetivo primero. Pero pese a los notables avances en Servicios Sociales, Energías limpias, Carreteras u Ordenación territorial, no podemos permitir que se nos utilice para legitimar acciones cuanto menos irregulares del presidente San Ginés", señaló. La secretaria general aseguró que en su opinión al presidente "solo le queda dimitir y dar expliaciones sobre el convenio con Club Lanzarote, estipulado al margen de sus socios de gobierno y sobre la desastrosa gestión de la huelga de los Centros Turísticos, cuyo fin no es otro que avanzar hacia la privatización de la red". Respecto al escenario futuro, Dolores Corujo afirmó que el PSOE trabajará por responsabilidad con su electorado como primera fuerza de la oposición para garantizar la observancia de la Ley y la correcta gestión de lo público en el Cabildo de Lanzarote. Arrecife y San Bartolomé Finalmente, en lo que concierne a los gobiernos de Arrecife y San Bartolomé, donde se mantienen los pactos de PSOE, CC, y PIL, Corujo valoró que "no tienen por qué verse afectados, pues los socios en ambos municipios trabajan de manera coordinada y eficaz". Versión imprimir



