Sección > Lanzarote



El presidente, Pedro San Ginés, califica de "magnífica noticia para el Consorcio y toda Lanzarote" que los juzgados hayan avalado el convenio. "Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el juez dictará Auto declarando terminado el procedimiento", señala la resolución judicial



El Consorcio facturará unos 400.000 euros anuales gracias al convenio con Club Lanzarote recién avalado por los tribunales

La homologación judicial del convenio con Montaña Roja "despeja las dudas de legalidad planteadas por el PSOE y la oposición". "La actual dirección PSOE no está a la atura de este histórico partido", alega el presidente ante las sospechas de oscurantismo de los socialistas tras la ruptura del pacto Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más San Ginés aclara que el convenio tiene el carácter ejecutivo de una sentencia y no es necesaria su firma El ente que lleve a cabo el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y el que facturará a los usuarios y vecinos de la Urbanización Montaña Roja será el Consorcio insular del Agua, "a los mismos precios y en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos de Lanzarote". "Este ha sido y sigue siendo el único objetivo del Consejo Insular de Aguas", afirma San Ginés El Consorcio insular del Agua de Lanzarote facturará entre 350.000 y 400.00 euros anuales gracias al convenio con Club Lanzarote recién avalado por los tribunales de justicia. Es una de las principales conclusiones que se desprenden de la rueda de prensa ofrecida este lunes al mediodía por el presidente de esta entidad insular y máximo responsable del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, que ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar el reciente auto judicial del Juzgado de Lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas que homologa el acuerdo entre el Consorcio Insular de Aguas y Club Lanzarote. Se trata de un auto fechado el 7 de noviembre pasado, que homologa el acuerdo entre el Consorcio Insular de Aguas y Club Lanzarote, promotora del Plan Parcial de Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza), y reconoce que el Consorcio será el ente que lleve a cabo el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y el que facturará a los usuarios y vecinos de la Urbanización Montaña Roja, a los mismos precios y en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos de Lanzarote. Del mismo modo, Club Lanzarote asumirá todos los gastos y deberá pagar un canon al Consorcio del 15% de los ingresos facturados. Gracias a este acuerdo, el Consorcio Insular de Aguas será el ente que lleve a cabo el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y el que facturará a los usuarios y vecinos de la Urbanización Montaña Roja, a los mismos precios y en las mismas condiciones que al resto de ciudadanos de Lanzarote, según ha destacado San Ginés. El presidente del Cabildo de Lanzarote ha dejado claro que con el convenio cerrado entre ambas partes, según reza en el propio auto judicial, del que se ha entregado copia durante la rueda de prensa, decaerían todos los litigios que actualmente mantiene el Consejo insular de Aguas y el Consorcio insular del Agua con la entidad privada Club Lanzarote, entre otros el procedimiento número 190, en el que la entidad privada presentó un recurso. De esta forma, el auto estima que los recursos interpuestos por la propiedad privada, "siempre y cuando no se vulneren ni se lesionen derechos de terceros", perderían legitimidad. "Se desestimaría también la petición de indemnización tras el final de estas controversias siempre y cuando no dañe derechos de las partes ni sea lesivo para intereses de terceras partes", ha explicado San Ginés, que ha asumido y destacado que en ese caso los distintos pleitos y causas abiertas contra Club Lanzarote "no le costarían ni un solo euro a las arcas insulares". Eso sí, San Ginés ha confirmado que el proceso que no decaería sería otro litigio en el que sí está personado el Grupo Podemos. "No estaría afectado por el convenio avalado ahora por los juzgados; solo se verían afectados los casos en los que existe controversia entre el Consejo y el Consorcio con Club Lanzarote", ha explicado el presidente. Además, la vigencia la convenio se estima que durará hasta que se recepcione el plan parcial de Montaña Roja, posiblemente hasta 2020, aunque es un dato que el presidente ha puesto en cuarentena. San Ginés ha recordado que en su día el Consorcio insular del Agua revocó el permiso a Club Lanzarote no para producir agua de autoconsumo, sino por venderla a terceros, y que el Consorcio entendía que quedó anulada por silencio administrativo en su día. "El secretario Cabildo y del Consorcio, a quien yo me debo como presidente, certificó en sede judicial que me asesoró verbalmente. A pesar de que no eran preceptivos informes ni escritos ni verbales" para incautar en su día la desaladora de Montaña Roja, propiedad de Club Lanzarote, ha dicho, "sí hubo incluso asesoramiento verbal". "Si tuviera la misma información ahora que tuve antes, volvería a tomar la misma decisión", ha insistido San Ginés. Conexiones a la red pública Por otra parte, y paralelamente a la incautación cautelar, el Consorcio dio instrucciones a Canal Gestión para realizar las obras de conexión de la red pública al Plan Parcial Montaña Roja con el fin de devolver cuanto antes la planta al promotor. Sin embargo, las obras fueron paralizadas por la justicia impidiendo dicha conexión. Con posterioridad y tras la denegación de la prórroga de autoconsumo a Club Lanzarote, por incumplimiento de las condiciones de autorización al vender agua a terceros, -"y no por falta de autorización para producir agua como maliciosamente informan algunos medios", ha dicho San Ginés- el Gobierno finalmente decretó la clausura inmediata de la desaladora, "con la paradójica condición al mismo tiempo de garantizar el abasto de agua a los vecinos, lo cual colocó al Consorcio y al Consejo en una situación de compleja solución". Asimismo, y si bien el Consorcio ya venía desde hace años tratando de alcanzar un acuerdo con el promotor, "fue el propio juzgado en el que se sustanciaba el recurso del Club Lanzarote a la denegación de la referida prórroga quién conminó a las partes a alcanzar un acuerdo". En ese sentido, el Consorcio aprobó remitir a los Juzgados la propuesta de acuerdo que resultó finalmente homologada, "despejando así las dudas de legalidad planteadas por el entonces socio de gobierno y la oposición", ha destacado el presidente. Críticas al PSOE Por otro lado, el presidente ha tenido duras críticas contra el PSOE, reciente socio de gobierno de su partido, CC, en el Gobierno del Cabildo. "El PSOE tuvo muchas dudas sobre la legalidad de este convenio que ahora han avalado los juzgados. Dijo que era el detonante y lo que propició la ruptura del pacto de Gobierno en el Cabildo. Especialmente la secretaria general del PSOE, Loli Corujo, tuvo muchas dudas sobre la legalidad del convenio, que fue trasladado a los juzgados por decisión del Consorcio, que solo contó con un voto en contra", ha recordado San Ginés. Para el presidente, queda demostrado que las razones del PSOE para romper el pacto "eran totalmente peregrinas", como ya lo rompieron en la legislatura pasada por la sentencia de la Cueva de los Verdes para luego aprobar dos presupuestos consecutivos sin importarles ya lo de la Cueva", ha criticado. Respecto a la huelga Centros Turísticos de agosto, San Ginés se ha referido al PSOE acusándole de mantener "intereses partidistas y una despedida por whatsupp". "Los informes posteriores lo han demostrado. La actual dirección PSOE no está a la atura de este histórico partido", ha opinado el presidente. San Ginés ha calificado el aval concedido por los juzgados al convenio con Club Lanzarote como "una magnífica solución para Lamzarote. Sale ganando el Consorcio, aunque la oposición y algunos medios de comunicación sigan acusándonos de que este convenio es consecuencia del proceso abreviado de junio 2017", que supuso el anuncio de la apertura de juicio oral para San Ginés, "cuando ni es cierto ni hubo tal situación procesal". "Está sobradamente comprobada la legalidad de las condiciones del convenio. Siempre he contado por donde irían los tiros del convenio, incluso dos años antes, en el Pleno del Cabildo, en el seno del Consorcio, en los medios de comunicación, "... ha dicho San Ginés, que ha mostrado portadas de diversos diarios para respaldar sus palabras. "No ha habido oscurantismo", ha zanjado. Cabe recordar que la Asamblea del Consorcio Insular de Aguas acordó remitir dicho convenio al Juzgado con el fin de que determinara si el mismo era conforme a la legalidad. El juzgado, en este caso, ha validado la postura del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio, que siempre han sostenido que este último era el único ente que podía abastecer de agua a los vecinos del Plan Parcial Montaña Roja y al mismo precio que al resto de los ciudadanos de Lanzarote. San Ginés ha recordado que autorizó la incautación de la planta de Club Lanzarote ante los cuatro requerimientos del Diputado del Común y ha destacado que dicha entidad advirtió con la posibilidad de acudir a Fiscalía sino se actuaba "ante una manifiesta actividad ilegal". ha recordado que "Club Lanzarote solo se ha querido sentar cuando ha tenido un requerimiento de clausura del Gobierno de Canarias" y que "bajó sus precios cuando recuperó la planta". Hay que recordar que el convenio proponía permitir a Club Lanzarote la producción de agua exclusivamente para el único servicio para el que estuvo en su día autorizado que es el autoconsumo, recayendo sobre el Consorcio de Aguas de Lanzarote, tal como indica el auto, “el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas en la Urbanización Montaña Roja”. Igualmente, el auto aclara que el referido convenio “tendrá validez sólo hasta la completa recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial de Montaña Roja por el Ayuntamiento de Yaiza”, añadiendo que “una vez realizada la completa recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento de Yaiza, la gestión global y completa del servicio se realizará por el Consorcio del Agua de Lanzarote”. Asimismo, el auto destaca que el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote reconoce el derecho de “Club Lanzarote; S.A.” a la prórroga de la autorización otorgada mediante el decreto 66/04”, dado que, como ha indicado el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, “es necesaria hasta que se pueda realizar la conexión a la red pública de abastecimiento de agua potable, momento en que expirará dicha prórroga”. Por otra parte, la empresa podrá utilizar la desaladora para el autoconsumo del hotel Natura Palace, propiedad de la misma, así como cualquier otro consumo propio de la citada empresa (oficinas, hoteles, villas...). Negociaciones para un convenio con el carácter ejecutivo de una sentencia y que no necesita firma Además, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha aclarado ante las preguntas formuladas durante su comparecencia de este lunes, que el convenio según los servicios jurídicos del Cabildo "tiene el carácter ejecutivo de una sentencia y no es necesaria su firma". "Tal es así que el propio auto dispone no sólo la homologación del acuerdo, sino que advierte de las consecuencias de su incumplimiento", expone el presidente. Por otro parte y abundando en las preguntas realizadas por algunos medios acerca de la figura del mediador, San Ginés ha aclarado que "la mediación ante los tribunales por parte del Cabildo corrió a cargo de sus servicios jurídicos, quienes de común acuerdo con los representantes del Club Lanzarote SA eligieron como mediador a uno de los tres mediadores que disponen los juzgados de lo contencioso, en el ’Marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Valsaín, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas’. En cuanto al contenido de la propuesta elevada al Consorcio para su remisión a los juzgados, sostiene San Ginés, "este fue negociado efectivamente por el presidente con los promotores, pero contando en todo momento con la supervisión y el aval de los servicios jurídicos, tal es así, que la propuesta se elevó al Consorcio junto a los informes jurídicos y técnico-económicos que la sustentaban". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :