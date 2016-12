Sección > Lanzarote



El presidente del Gobierno autónomo, una vez aprobados esta semana los Presupuestos canarios para 2017, atribuye la decisión de la ruptura del pacto a las nuevas discrepancias de los consejeros socialistas, que este viernes han vuelto a negar el apoyo para el reparto del FDCAN y se han levantado por segunda vez



Clavijo destituye a los consejeros del PSOE en el Gobierno de Canarias

Patricia Hernández asegura que el PSOE ha priorizado las partidas de dinero público para servicios públicos fundamentales y aclara que no se ha logrado porque "Coalición Canaria ha preferido jugar al "engaño" Crónicas · 23 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El presidente del Gobierno autónomo de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha cesado este viernes a los cuatro consejeros del PSOE en el Gobierno de Canarias sustentado en la presente legislatura hasta ahora por ambos partidos. Una vez aprobados esta semana los Presupuestos canarios para 2017 en el Parlamento regional, ha atribuido en comparecencia de prensa esta decisión de la ruptura del pacto a las nuevas discrepancias mostradas por los consejeros socialistas, que este viernes han vuelto a negar el apoyo para el reparto de los Fondos de Desarrollo para Canarias, FDCAN, y se han levantado de la reunión por segunda vez. Clavijo ha afirmado que los socialistas no le dieron explicaciones coherentes para justificar su negativa a apoyar la distribución del FDECAN. En su comparecencia tras el extenso Consejo de Gobierno que se inició a las 11 horas de este viernes, Clavijo ha manifestado que su paciencia "ha sido infinita" y ha apuntado que ha tenido que soportar acusaciones referidas a un supuesto "reparto clientelar" en la distribución de los fondos del FDCAN y graves acusaciones tanto de cargos públicos como orgánicos del PSOE. Críticas del PSOE Por su parte, tras conocer la decisión de Fernando Clavijo, Patricia Hernández, hasta ahora vicepresidenta del Ejecutivo regional, ha manifestado que el paso del presidente refleja los conceptos tan distintos y contrapuestos de entender Canarias que tienen tanto CC como PSOE respecto a las preferencias en el reparto de los fondos del FDCAN. Hernández ha asegurado que el PSOE ha priorizado el destino de dichas partidas de dinero público a servicios públicos fundamentales como Sanidad, Educación y Servicios Sociales, algo que no han logrado los socialistas ya que, ha explicado, "Coalición Canaria ha preferido jugar al "engaño". Versión imprimir



