Crónicas · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Ciudadanos (C’s) ha denunciado este miércoles que el centro de mayores de Arrecife, gestionado por el Área de Servicios Sociales, “no cumple con unos mínimos para desarrollar su actividad en condiciones”. Así lo ha explicado en un comunicado de prensa trasladado a este periódico la portavoz municipal de C´s en Arrecife, Delia Hernández, quien ha lamentado que “a día de hoy no se haya hecho nada para adecentar el centro tras el incendio sufrido por un cortocircuito el pasado mes de octubre”. Y ha recordado que “en ese momento no se pudo atender al incendio en primera instancia, porque los extintores habían caducado en el mes de agosto, y lo que es peor, no había contrato con ninguna empresa para la reposición del mismo”. “Han pasado 80 días y el centro de mayores sigue estando igual de quemado, con la salvedad de que se ha abierto al público y ha recuperado sus actividades”, ha indicado Hernández, quien ha señalado que “el Gobierno de Canarias ya ha aprobado una subvención para subsanar los desperfectos ocasionados por el fuego, y el consistorio no ha hecho nada aún”. La edil de C´s en Arrecife ha denunciado además que “las importantes deficiencias que presenta el centro”. En este sentido, ha apuntado que “los servicios no tienen luz, ni iluminación externa; que la dirección del centro no dispone de equipos informáticos para llevar a cabo su actividad; y que la planta baja se encuentra inutilizada por completo”. Por otro lado, la portavoz municipal de C´s ha alertado de que “el convenio entre el Ayuntamiento de Arrecife y el Gobierno de Canarias para la gestión del centro, que estaba prorrogado, está caducado desde diciembre del año pasado”, y a día de hoy, “ni se ha solicitado una nueva prórroga, ni se ha firmado ningún otro convenio al respecto”. “Es increíble que se trate con tanta indiferencia a los mayores de Arrecife y de la isla”, ha apuntado Hernández, que critica también “la desidia y el abandono por parte de la corporación hacia este colectivo”. A ello, en versión de la formación naranja, hay que sumar que el edificio “no cuenta con un sistema de prevención de incendios, hecho que sí tiene el local de Servicios Sociales”, ha indicado la edil, quien ha urgido al Ayuntamiento de Arrecife “a ponerse las pilas y a subsanar todas y cada una de las deficiencias que presenta el centro”, porque “el bienestar de los mayores tiene que ser una prioridad”. Versión imprimir



