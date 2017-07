Sección > Lanzarote



Echedey Eugenio: "Lo que no puede ser es que quien ha hecho dejación de sus funciones y de sus obligaciones, pretenda ahora pasar las culpas a Coalición Canaria"



CC se demarca del proyecto de las torretas y denuncia que Yaiza pretende responsabilizar a los nacionalistas de una iniciativa que no es suya y ella conocía muy bien

El secretario de Comunicación de CC y consejero de Turismo denuncia que Gladys Acuña debía haber estado presente en la COTMAC, a la que se le invitó, en la que se aprobó el artículo 47 de la actual Ley del Suelo pero "no alzó la voz ni mostró los informes que dicen que tienen ahora. Justifica la "firma última" de Erasmo García en el proyecto alegando que en caso contrario, el director insular de Energía e Industria habría cometido prevaricación Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Echedey Eugenio propone que se modifique el proyecto del Gobierno de Canarias y que se pidan a Red Eléctrica alternativas. “El resto es hacer politiqueo y no política”, sostiene el portavoz de los nacionalistas en Lanzarote" El secretario de Comunicación de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote, Echedey Eugenio, ha demarcado este martes a su formación política del proyecto de las torretas eléctricas aéreas a ejecutar por Red Eléctrica de España y previstas para la zona sur de la Isla y ha denunciado que “algunos pretenden pasar las culpas” a los nacionalistas. "Desconozco el interés que tienen algunos en señalar a Coalición Canaria con este tema", ha expresado Eugenio en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El consejero ha recordado en este sentido que cuando en 2012 se llevó una moción sobre este asunto al Pleno del Cabildo "Coalición Canaria se pronunció en contra de ese proyecto", por lo que Eugenio entiende que "lo que no puede ser es que quien ha hecho dejadez de sus funciones y de sus obligaciones, pretenda ahora pasar las culpas a Coalición Canaria". Los nacionalistas proponen que se modifique el proyecto del Gobierno de Canarias y que se pida a Red Eléctrica alternativas. En versión del también consejero de Turismo y Residuos en el Cabildo, el de las torretas "es un proyecto que entre todos tenemos que intentar modificar para que no afecte al Espacio Natural de Los Ajaches. Levantar la voz sin ton ni son cuando además es a destiempo sirve de poco, y lo que toca ahora es sentarse a hablar con Red Eléctrica para que entienda que Lanzarote no puede permitirse este proyecto, tal cual está definido". "El resto", ha agregado, "es hacer politiqueo y no política". Además, Eugenio ha justificado la "firma última" de Erasmo García en la autorización del proyecto alegando que en caso contrario, el director insular de Energía e Industria del Gobierno canario habría cometido prevaricación. "Tenía informes favorables y no podía hacer otra cosa. Si hay derechos de un tercero porque se los da la legislación, el político que no firma, prevarica, igual que lo hace cuando firma con informes contrarios", ha apuntado el consejero de CC. En este sentido, ha responsabilizado a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, de no "levantarse en armas entonces, como ahora, cuando la COTMAC aprobó el artículo 47 de la Ley actual del Suelo, que algunos dicen que es muy buena ley". Según Eugenio, "cuando se aprobó, el Ayuntamiento de Yaiza debía haber estado presente en esa COTMAC, donde estaba invitado y donde sí debía haberse levantado la voz y haber mostrado esos informes que ahora dicen que tienen". A juicio del responsable de Comunicación de CC, "lo que no puede hacer Coalición Canaria es cumplir con las obligaciones con las que no ha cumplido la alcaldesa de Yaiza". Versión imprimir



