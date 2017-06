Sección > Sociedad



Arrecife presenta el Taller Educativo para perros ‘Sin miedo a los ruidos’, el primero gratuito impartido por instructores profesionales

Crónicas · 14 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Educar a nuestras mascotas para que no sufran las consecuencias de la pirotecnia. Ese es el objetivo del primer Taller Educativo ‘Sin miedo a los ruidos’ que llevará a cabo la Concejalía de Festejos que dirige David Duarte. La presentación del taller tuvo lugar este miércoles por la mañana en la Recova Municipal con la presencia de la alcaldesa de Arrecife Eva de Anta, el concejal de Festejos y promotor del proyecto David Duarte, la propietaria de la empresa de pirotecnia Isla de Fuego Yguarina Luz Morera, la representante de Protectora de Animales Sara Ana Belén Domínguez y el podenco de dos años Mortadelo. El taller gratuito, explican los responsable municipales en nota de prensa, se celebrará en el Recinto Ferial de Arrecife desde el 21 al 24 de junio y podrán elegir los siguientes turnos: en horario de mañana a las 10.00 y de tarde a las 18.00 o a las 20.00 horas. Los interesados podrán inscribirse en www.arrecife.es La alcaldesa Eva de Anta recordó que “hace dos meses debatíamos una moción en la que nos pedían que elimináramos el ruido de la pirotecnia. Y en esa misma sesión recibimos en el salón de plenos a un grupo de profesionales del sector que nos explicaron las dificultades para reducir o hacer desaparecer el sonido de la explosión que proyecta los voladores. “Pero entendemos y compartimos la sensibilidad de quienes sufren por sus mascotas en estas situaciones, continuó la alcaldesa, así que hemos promovido este taller, que será de acceso libre y gratuito para que todas las personas interesadas aprendan las herramientas necesarias para devolver la tranquilidad y eliminar el miedo de sus perros”. Por su parte el concejal de aseguró que “cuando se debate sobre las terribles consecuencias que padece un perro a causa de los ruidos la primera reacción es eliminar, prohibir o cancelar. Desde la Concejalía creemos firmemente en la convivencia de ambas acciones, fuegos artificiales y perros felices. De esta forma surge este taller ¿Por qué en vez de prohibir no educamos a los perros para que no sufran con los ruidos?” Para llevar a cabo el taller el Ayuntamiento se ha puesto en contacto con empresas de pirotecnia, veterinarios, Protectora de Animales Sara e instructores especializados para conocer su opinión. Asimismo, la propietaria de la empresa de pirotecnia Isla de Fuego Yguarina Luz Morera afirmó que “las fiestas de la ciudad siempre han sido motivo de alegría y ocio saludable y en ningún caso generadoras de temor o malestar, así que nos parece estupendo que ambas cuestiones puedan convivir”.

Mortadelo, un podenco de dos años estuvo presente junto a Ana Belén Domínguez de la Protectora de Animales Sara la cual aplaudió esta iniciativa “a falta de que los fuegos artificiales puedan ser silenciosos. Todo lo que sea para ayudar a los animales y evitarles el sufrimiento será bienvenido”. Versión imprimir



