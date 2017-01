Sección > Lanzarote



El concejal de Vecinos Unidos, hasta noviembre edil de Somos Lanzarote, alega "indefensión" por parte de Somos y de la propia Alcaldía capitalina, a los que acusa de no aportar documentación ni respetar sus alegaciones



Andrés Medina cuestiona con una denuncia ante Fiscalía su expulsión de Somos Lanzarote y que los asamblearios mantengan grupo político en Arrecife

Aporta un informe elaborado por Fernando Rodríguez, el que fuera durante años secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, que contradice el informe encargado "a la carta" por la Alcaldía capitalina a Función Pública Crónicas · 24 de enero de 2017

El concejal de Vecinos Unidos en el Ayuntamiento de Arrecife, hasta noviembre pasado perteneciente a la disciplina de Somos Lanzarote, ha cuestionado con una denuncia ante Fiscalía su expulsión de esta organización, que ha supuesto su paso al grupo de los concejales no adscritos, y que los asamblearios mantengan grupo político en Arrecife, según ha decidido la Corporación en base a un informe encargado por la Alcaldía capitalina a Función Pública. Tal y como ha expuesto el propio Medina este martes en declaraciones al programa ’Entre Barrios’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, lo que ha alegado en su denuncia ante Fiscalía, interpuesta el pasado 15 de noviembre y ampliada el pasado 7 de diciembre, es "indefensión" por parte de Somos y de la propia Alcaldía capitalina, a los que acusa de no apertar documentación ni respetar sus alegaciones. "Si yo estoy en un grupo político y me expulsan sin haberme dado documentación ni haberme dejado presentar alegaciones y demás, y si además la Alcaldía actúa de forma arbitraria y no respeta tampoco mis alegaciones a esa expulsión, lo normal es que me defienda y acude a los organismos competentes para ello", ha explicado Medina. "El informe de asesoramiento que la alcaldesa [Eva de Anta] encargó a Función Pública está hecha a la carta", ha denunciado el edil. Lo que ha presentado Medina concretamente en la Fiscalía es un informe que ahora cuestiona precisamente el dictamen elaborado por Función Pública del Gobierno de Canarias, que avaló hace unas semanas que Somos Lanzarote debe mantener su grupo político en el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de que actualmente cuenta con dos concejales y ya no tres, la expulsión de Medina. Dicho informa ha sido elaborado por Fernando Rodríguez, el que fuera durante años secretario de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote. En él se denuncian diversas irregularidades en cuanto a la tramitación del expediente y se defiende que el criterio de la Alcaldía no es “vinculante” hasta que sea asumido por la Secretaría del Consistorio capitalino. De esta forma, Medina niega cualquier movimiento relacionado con el transfuguismo al menos por su parte. Versión imprimir



