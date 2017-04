Sección > Canarias



Revela que representantes del PP en Madrid le garantizaron el ofrecimiento del PSOE para censurar a Clavijo junto a Nueva Canarias, pero asegura que el PP se ha comprometido a impedir tal posibilidad



Ana Oramas asegura que el Gobierno de CC gestionará mejor en minoría la Sanidad canaria tras el "desastre" del PSOE

La diputada nacional de CC por la provincia de Santa Cruz de Tenerife acusa a Nueva Canarias y a Román Rodríguez de "hacer el ridículo en los últimos meses" y de volver a impedir la unión del nacionalismo canario Crónicas · 6 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La diputada nacional de Coalición Canaria (CC) por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Ana Oramas, asegura que el Gobierno de Canarias gestionará mejor ahora la Sanidad canaria con la minoría de los nacionalistas de lo que la ha gestionado hasta ahora el PSOE, una gestión que Oramas ha calificado de “desastre”. La diputada espera que CC cuenta pronto con los apoyos del PP y de la Agrupación Socialista Gomera para sacar adelante los proyectos más importantes para lo que resta de legislatura. Oramas ha advertido este martes en su intervención en los micrófonos de Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que el Gobierno que preside Fernando Clavijo en Canarias gestionará a partir de ahora mucho mejor en minoría que con el PSOE como socio del pacto en Canarias. La diputada nacionalista ha vertido duras críticas contra la gestión de los cuatro consejeros socialistas expulsados el pasado 23 de diciembre del Consejo de Gobierno en Canarias. "Creo que va a haber un momento nacionalista, en el que CC va a ser responsable de todo el Gobierno. Hasta ahora no éramos responsables del desastre que estaba haciendo el Partido Socialista en el Área de Sanidad, y también vamos a retomar las políticas de Empleo y de Políticas Sociales gracias a los convenios que vamos a firmar otra vez con Madrid y vamos a ser responsables ante todos los ciudadanos de Canarias de la gestión del Gobierno al cien por cien", ha manifestado Ormas en declaraciones al programa ’A buena hora’. La diputada nacionalista, que confía en que el Gobierno de Mariano Rajoy traslade una inversión cercana a los 1.000 millones de euros este año para Canarias, espera que CC cuente pronto con los apoyos del PP y de la Agrupación Socialista Gomera para sacar adelante los proyectos más importantes para lo que resta de legislatura. "Van a apoyar los temas del Gobierno de Canarias y a negociar semana a semana con el Gobierno de Clavijo, y después confiamos en que en algún momento haya otro Gobierno más fuerte con Coalición Canaria", ha señalado. Si no, advierte Oramas, "los nacionalistas canarios vamos a gobernar en minoría, como ya hemos hecho en tres ocasiones de nuestra historia de nuestra autonomía, tanto en la época de Román Rodríguez, como en la de Paulino Rivero y la de Fernando Clavijo". "Ridículo" de Nueva Canarias Por otro lado, Ana Oramas ha vuelto a acusar a Nueva Canarias (NC) y a su presidente, Román Rodríguez, de impedir la unión del nacionalismo canario. "Román Rodríguez y Nueva Canarias solo han hecho el ridículo en los últimos meses", ha opinado, tras recordar que "Nueva Canarias se presentó a las últimas elecciones generales con el Partido Socialista y fue a Madrid al debate de investidura, más que a poner su voto para resolver temas de Canarias y sacar cosas para nuestra tierra, para votar no al Gobierno de Rajoy con Podemos y Bildu, porque hasta el PSOE se abstuvo", ha criticado. Ormas ha argumentado que su apoyo a la investidura de Rajoy "no fue gratuito, sino para sacar beneficios para nuestra tierra". "A nivel de política nacional", ha denunciado, "Nueva Canarias no pinta nada, y a nivel de Canarias, Román Rodríguez está gritando que el dinero de Canarias debe repartirse en función de la población, pero nos acusa a Coalición Canaria de fomentar el insularismo". A su juicio, "ellos son los que se han convertido en una fuerza insolidaria". El PSOE ofreció al PP la censura contra Calvijo Además, la diputada nacional de CC ha revelado que representantes del PP en Madrid le garantizaron en Madrid que sí existió el ofrecimiento del PSOE para censurar a Clavijo junto a Nueva Canarias, pero ha asegurado eso sí, que el PP se ha comprometido a impedir tal posibilidad. "El Partido Socialista intentó con el PP y Nueva Canarias que el PP apoyara una moción en Canarias, pero Clavijo y yo estábamos muy tranquilos al estar en conexión directa con el presidente Rajoy y María Dolores de Cospedal, y sabíamos que el PP no iba a propugnar una inestabilidad a Canarias para hacer además presidenta a la socialista Patricia Hernández, lo que hubiera puesto en riesgo en estos momentos", ha advertido Oramas, "uno de los apoyos principales que tiene el Gobierno de Rajoy para su estabilidad, como es el voto de Coalición Canaria y el mío, que todas las semanas está decidiendo", ha destacado, "temas de política nacional, junto a Ciudadanos y el PNV", los mismos partidos, prevé Oramas, "que apoyaremos previsiblemente los nuevos Presupuestos Generales del Estado". Versión imprimir



