Gladys Acuña solicita al Cabildo y al Gobierno de Canarias el cumplimiento del compromiso adquirido con el Ayuntamiento en 2012 de evitar la instalación de 53 torres en término municipal. “Necesitamos el apoyo efectivo de todas las Instituciones porque es un proyecto que lesiona los intereses de Yaiza y la Isla entera”



Yaiza tacha de “atentado paisajístico” las torres y el tendido aéreo previstos por Red Eléctrica de España

Crónicas · 8 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, y el Gobierno que preside mantienen firme su rechazo al proyecto de Red Eléctrica de España que supone la instalación de 53 torres, con altura de entre 29 y 50 metros, para una línea de energía eléctrica a 132 kilovoltios, doble circuito, que afectaría negativamente a los pueblos de Las Casitas, Femés y Maciot y el Monumento natural de Los Ajaches. Acuña, que tacha el proyecto de “atentado paisajístico contra el municipio de Yaiza y la Isla entera”, reclama una acción efectiva del Cabildo, como Primera Corporación insular, y del Gobierno de Canarias, ya que en 2012, recuerda, “adquirieron el compromiso de no dejar solo al Ayuntamiento en esta batalla para evitar semejante despropósito que al parecer Red Eléctrica pretende empezar a desarrollar durante los primeros meses de este año”. El Ayuntamiento de Yaiza explica en un comunicado de prensa que, a instancia de una moción de fecha 9 febrero de 2012, presentada por el gobierno municipal y aprobada en el Pleno de Yaiza, el Cabildo adoptó un acuerdo el 12 de marzo de ese mismo año en la vía de instar a la Consejería de Empleo, Industria y Energía del Gobierno de Canarias a exigir el soterramiento del tendido aéreo previsto por Red Eléctrica de España entre Mácher (Tías) y la subestación de Playa Blanca (Yaiza). El Pleno de Yaiza, con el voto favorable de todos los grupos políticos, había aprobado con antelación la moción para que el Cabildo se dirigiera al Ejecutivo canario, y este a su vez al Ministerio de Industria, al objeto de hacer frente común en esta demanda. La gestión municipal no quedó allí porque la alcaldesa, Gladys Acuña, el mismo mes de marzo de 2012, pidió y mantuvo un encuentro con la entonces viceconsejera de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, Francisca Luengo, arrancando el compromiso de adhesión del Ejecutivo regional a las tesis defendidas por el Ayuntamiento. El Gobierno canario se comprometió a argumentar ante el Ministerio de Industria el soterramiento del tendido. Yaiza siempre ha exigido que la instalación del tendido entre Mácher y Playa Blanca se haga de forma subterránea aunque el coste sea mayor, de hecho, el mismo proyecto soterra el tramo de 3.100 metros que va de Mácher hasta los límites de Yaiza. La Institución subraya, en la defensa de los intereses municipales y vecinales, que el Plan Insular de Ordenación del Territorio prohíbe expresamente los tendidos aéreos en suelos rústicos de valores paisajísticos y las líneas aéreas eléctricas en suelos rústicos de vegas con interés paisajístico. En definitiva, Yaiza demanda mayor interés de las administraciones supramunicipales canarias “porque no admitimos otra alternativa distinta a la de las líneas subterráneas”. Versión imprimir



