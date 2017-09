Sección > Sociedad



Una animada noche de voces, cuerdas y percusión cierra las Fiestas de Remedios a ritmo de Los Lola, Ginés & Soda y Mama Said



Yaiza pone a bailar a la generación más rockera

Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El pueblo de Yaiza cerró este sábado a ritmo de rock las Fiestas de Remedios con las actuaciones de tres bandas de versiones: Los Lola, gran triunfadora de la noche, Ginés & Soda y Mama Said. La generación más rockera de Lanzarote vivió intensamente este reencuentro con la buena música junto al público más joven que empieza a descubrir el hechizo de letras y sonidos sin fecha de caducidad. Desde aquella espectacular presentación de 2013 en la Wine Run de Uga, explica en nota de prensa posterior el Ayuntamiento de Yaiza, los Lola ocupa un lugar preferente en el gusto de los rockeros de la Isla que siguen a la banda grancanaria allá donde vaya. La interpretación de legendarias canciones en español, en la voz del carismático Sergio Franquis, su calidad musical y puesta en escena, consiguen atrapar al público, que como en el caso de Yaiza, bailó y acompañó los coros sin cesar. Voy a mil, No te pido la luna, Perdido en mi habitación, A quien le importa o Como una ola, sonaron en Yaiza y continuarán sonando mientras los fans demanden su repertorio. El fin de celebraciones de Remedios en la plaza de Yaiza también acogió la presentación en sociedad del nuevo proyecto del incombustible músico Ginés Cedrés Gutiérrez, uno de los fundadores de la mítica banda canaria Los Coquillos. Con Soda & Ginés, el cantante y guitarrista conejero quiere ofrecer su particular homenaje a la influyente banda latinoamericana de origen argentino, Soda Stereo, creada a principios de lo ochenta por el gran artista Gustavo Cerati, entre otros componentes. “Ya había invitado a Gustavo a que viniera a Canarias pero hace tres años murió y tenía una espina clavada”, confesaba ante el público de Yaiza. Ciudad de la furia, Marea de Venus, Hombre al agua y Entre caníbales, fueron algunos de los temas de Soda Stereo interpretados por Ginés y los suyos en la plaza de Yaiza. La noche sureña la iniciaba la actuación de Mama Said, banda que mantiene una vertiginosa progresión que le ha llevado a ser invitada a distintos escenarios y eventos de la Isla. Versión imprimir



