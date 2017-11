Sección > Sociedad



Yaiza lanza la campaña Únete, contra la violencia a la mujer

La Institución propone talleres pedagógicos y actuaciones artísticas para orientar y reflexionar sobre la violencia de género. Carolina Darias, Gloria Poyatos, Carmela García y Marina Marroquí, entre otras féminas con roles destacados, participan el 2 de diciembre en una mesa redonda en Playa Blanca. El programa completo de actividades está publicado en www.yaiza.es Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más En la imagen, la alcaldesa de Yaiza y el concejal de Servicios Sociales. El Ayuntamiento de Yaiza reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia machista sumándose a los días naranjas de activismo mundial promovidos por Naciones Unidas que adoptan nombre propio en Lanzarote: Únete Yaiza, campaña que entre el 21 de noviembre y el 5 de diciembre ofrece talleres pedagógicos, artes escénicas y música para orientar, prevenir y reflexionar sobre la violencia a mujeres niñas. El programa completo de actividades, publicado en portada de www.yaiza.es, prevé eventos en el IES Yaiza dirigidos a estudiantes y otros abiertos al público en localizaciones de Yaiza y Playa Blanca. La alcaldesa, Gladys Acuña, y el concejal de Servicios Sociales, José Antonio Rodríguez, según señala este lunes en nota informativa el Gobierno sureño, invitan a vecinas y vecinos de Yaiza y al pueblo de la Isla no solo a participar del conjunto de actividades lúdico – educativas celebradas en el municipio, sino a organizar actividades que visibilicen la misión de la campaña y llamen la atención sobre un problema, como el de la violencia machista, que castiga duramente a la sociedad canaria y española. “Todas las actividades de Únete Yaiza son protagonizadas por mujeres, pero no sólo son para mujeres, porque educar en el respeto, la tolerancia y la diversidad es tarea del conjunto de la sociedad, como lo es también trasladar estos valores a nuestros vecinos y vecinas más jóvenes”, subraya Gladys Acuña. Y así como parte de la campaña Yaiza engalanará edificios municipales con la imagen de Únete, niños, jóvenes y adultos pueden sumar creativamente colocando un distintivo naranja en su vestimenta, sitio de trabajo o donde deseen. Variedad de actividades El sábado 2 de diciembre es el día señalado para ‘Encuentro con Mujeres’, mesa redonda participada por mujeres con roles destacado dentro y fuera de Canarias que tratarán temas tales como el feminismo, sororidad, empoderamiento y pensamiento crítico como bases para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Son invitadas a esta distendida charla moderada por Gladys Acuña, en Playa Blanca, la presidenta del Parlamento de Canarias, Carlina Darias, la magistrada del TSJC y presidenta de la Asociación Mujeres Juezas de España, Gloria Poyatos, la artista plástica, Carmela García, la presidenta de la Asociación Ilicitana contra la Violencia de Género, Marina Marroquí, la astrofísica, Antonia Varela, y las youtubers españolas Koala Rabioso y Naty Penadas. Únete Yaiza inicia este martes 21 de noviembre en el IES con la puesta en escena ‘Bésame 2.0’, taller didáctico para la prevención de la violencia para jóvenes. El IES Yaiza participa activamente de la campaña con una marcha naranja de estudiantes, el viernes 24, bajo el lema ‘Yo me uno a poner fin a la violencia contra las mujeres’. El mismo viernes por la noche la Casa de la Cultura de Yaiza acoge el concierto de reflexión ‘Conciencia’, de la cantautora Estefanía Curbelo, mientras que el sábado 25, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer’, se presenta la obra ‘Los Monólogos de la Vagina’, también en la Casa de la Cultura sureña. Esta presentación estará precedida de un acto simbólico con Las Kellys en la Plaza de los Remedios. Y como último acto de noviembre, el jueves 30, actuará en el patio de la Casa de la Cultura de Yaiza la Cuentacuentos Isabel Cabrea con la narración oral ‘Brindo por las mujeres’. La primera semana de diciembre Únete Yaiza tiene continuidad el sábado 2 con las youtubers Koala Rabioso y Naty Penadas, que convocan a jóvenes y adultos a analizar vídeos de su creación como acto previo a la mesa redonda ‘Encuentro con Mujeres’. Por la noche, en la misma carpa situada al lado del restaurante Brisa Marina, habrá concierto con el grupo musical formado por veinte féminas, Calicanto. Los días lunes 4 y martes 5, Únete Yaiza vuelve a las aulas del IES con talleres de prevención y detección precoz de conductas sumisas agresivas en la adolescencia, impartidos por Marina Marroquí, que también compartirá conocimientos y experiencias el lunes 4 por la tarde, en el centro cultural La Aurora de Playa Blanca, con un taller titulado ‘Conoce, detecta y escapa de la violencia de género’. El Ayuntamiento reitera la invitación al pueblo de Lanzarote a integrarse plenamente en la campaña Únete Yaiza. Versión imprimir



