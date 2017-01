Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento, que aprueba solicitar al Ejecutivo y a la Cotmac la nulidad de los acuerdos de declaración ambiental, advierte que la tramitación es contraria a derecho “porque el proyecto en su conjunto puede suponer la aparición de impactos ambientales más profundos”



Yaiza exige la nulidad del proyecto de Red Eléctrica por haberse tramitado de forma fraccionada

Gladys Acuña justifica la actuación municipal “por la legítima defensa a los bienes medioambientales y paisajísticos que le corresponde al Ayuntamiento”. Decenas de personas y colectivos apoyan con su presencia y manifestaciones en el Pleno la causa a favor de Yaiza y Lanzarote Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Yaiza aprobó este martes en sesión plenaria extraordinaria y urgente instar a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y también a la presidencia de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) la declaración de oficio de nulidad de los acuerdos de dicha Comisión que aprobaron la declaración de impacto ambiental de tres subproyectos, incluido el de instalación de 53 torretas para un tendido aéreo en término municipal de Yaiza, que forman parte del proyecto único de Red Eléctrica de España (REE) de refuerzo de la línea Lanzarote-Fuerteventura a 132 Kv, argumentando, entre otros motivos además de las alegaciones y acciones emprendidas desde el año 2012, que su tramitación fraccionada en tres favoreció el visto bueno del Gobierno y por consiguiente es contraria a derecho “porque el proyecto en su conjunto puede suponer la aparición de impactos ambientales más profundos no detectados en los procedimientos parciales de evaluación ambiental”. Igualmente, con el voto a favor de todos los grupos políticos representados en la Institución, Yaiza aprobó instar al Cabildo de Lanzarote a que adopte este mismo acuerdo en el Pleno de la Primera Corporación insular, según explicó posteriormente la institución en nota de prensa.



El informe redactado por Yaiza no solo destaca que REE, como promotora del proyecto único, pudo y debió impulsar su tramitación y evaluación ambiental de forma conjunta, sino que defiende la solicitud de nulidad de los acuerdos advirtiendo que el mantenimiento de su eficacia comportaría perjuicios de difícil reparación. Ante un salón abarrotado y totalmente entregado a la causa municipal, Gladys Acuña justificó la actuación de la Administración que preside “por la legítima defensa a los bienes medioambientales y paisajísticos que le corresponde al Ayuntamiento”. En todo caso, la Administración local no se opone a la necesidad de la línea de conducción eléctrica, pero sí exige su soterramiento íntegro.



Acuña agradeció el apoyo incondicional del pueblo de Yaiza y Lanzarote, partidos políticos, colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos, instituciones, representantes públicos y a los distintos agentes sociales presentes en el Pleno y a otros que no estuvieron pero que han dejado constancia de su respaldo a través de escritos, llamadas, visitas o redes sociales. “Aquí no gana ni pierde el grupo de gobierno Unidos por Yaiza – PIL, aquí ganamos o perdemos todos, y este asunto no admite otra cosa que no sea el cierre de filas alrededor de un tema de interés general”. Mucho se ha hablado de la línea aérea y subterránea de transporte de energía a 132 Kv Playa Blanca – Mácher y su gravísima afección al Monumento Natural de Los Ajaches y los pueblos de Femés y Las Casitas, pero lo cierto es que el gran proyecto también contempla la nueva subestación eléctrica 132 Kv de Playa Blanca y la nueva subestación eléctrica Mácher y transformadores de transportes en términos municipales de Tías y Yaiza. En definitiva, desvela el fraccionamiento en que se sustenta la petición de nulidad del Ayuntamiento de Yaiza. Actualmente el sistema eléctrico de Fuerteventura y Lanzarote se caracteriza por tener una configuración prácticamente lineal, compuesta por una línea única de 66 kv desde la subestación de Mácher (Lanzarote) hasta la subestación de Matas Blancas (Fuerteventura) y conectadas ambas islas a través de un cable submarino. Yaiza reafirma que, con independencia de lo que disponga la legislación de expropiación forzosa, contratación pública o sectorial del sector eléctrico, no se permite la fragmentación de proyectos a efectos de evaluación de las repercusiones ambientales del proyecto cuando cada uno de los sometidos a estudio de impacto ambiental están concebidos como parte de un gran conjunto mayor que ha de desarrollarse para completar su funcionalidad, como es el caso y lo reconoce la propia REE. Aparte de esta exposición, Gladys Acuña rememoró todas las acciones realizadas por el Ayuntamiento desde 2012, incluidas las alegaciones oportunas en distintos años y el informe desfavorable desde la presentación del proyecto de las torretas y tendido aéreo. La alcaldesa subrayó que como si fuera insuficiente la argumentación municipal, el Plan General de Yaiza del año 73 y también el nuevo y vigente desde finales de 2014 comparten su oposición al proyecto. Atendiendo al documento del 73, el suelo por el que discurre la línea tiene calificación de suelo reserva urbana, zona del interior y zonas de cultivos y poblados de área de reserva paisajística, mientras que el de 2014 establece en sus normas pormenorizadas que cualquier nuevo tendido eléctrico aéreo de alta y media tensión que atraviese suelo urbano o urbanizable deberá soterrarse, criterio compartido por el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote que prohíbe expresamente los tendidos en suelo rústico de valores paisajísticos y las líneas aéreas eléctricas en suelo rústico de vegas con interés paisajístico, hecho que no deja lugar a dudas sobre el incumplimiento de la normativa de aplicación por parte del acto administrativo de referencia. Gladys Acuña cerró la sesión aludiendo al texto que promovió la convocatoria al Pleno: ¡Yaiza te necesita!, un nuevo llamamiento a la unidad y a no desfallecer. Versión imprimir



