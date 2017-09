Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento pide al Cabildo mayor coordinación con los municipios para evitar la simultaneidad de eventos potentes. Yaiza tiene volcado su personal en la organización y desarrollo de las celebraciones de Remedios, con Día Grande y Gala este viernes 8 de septiembre



Yaiza desiste del montaje de su stand en la Feria de Artesanía por la coincidencia con las Fiestas de Remedios

Crónicas · 7 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento de Yaiza ha optado este año por no montar su stand en la Feria de Artesanía de Lanzarote (7 al 10 de septiembre) debido a la coincidencia con las fiestas patronales de la Virgen de Los Remedios que celebra el pueblo de Yaiza entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre. La Institución, que lamenta este jueves en un comunicado de prensa "no poder estar en la explanada de Mancha Blanca como quisiera", reclama al Cabildo insular mayor coordinación con los municipios para evitar la simultaneidad de eventos potentes, como es el caso. En palabras de la alcaldesa, Gladys Acuña, “la Primera Corporación insular debe volver a liderar la coordinación y el entendimiento entre municipios, como lo ha hecho siempre, porque este tipo de decisiones dividen y crean malestar entre nuestros pueblos”. La Administración sureña se ha esmerado año tras año en interpretar paisajes y tradiciones del municipio con diseños de stands creativos que suponen material, trabajo y dedicación, esfuerzo que este 2017 no es factible ofrecer como merecen la Feria y sus visitantes. El personal de Festejos y otras áreas municipales está volcado con la organización, logística y desarrollo del amplio programa festivo de Remedios, que este viernes 8 de septiembre, por ejemplo, tiene su Día Grande y Gala con las actuaciones de las cantantes Nuria Fergó y Nalaya Brown. El concejal de Festejos de Yaiza, Javier Camacho, apunta además que la Fiesta de Remedios no ha podido contar con atracciones de feria por la obligatoriedad que tenían los feriantes de montarlas en las Fiestas de Dolores (Tinajo) desde el día 5 de septiembre. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :