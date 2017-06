Sección > Deportes



El joven vecino de Playa Blanca representa al país con el equipo Spanish Impulse by Iberostar en Islas Bermudas



Yaiza desea éxitos al regatista Kevin Cabrera en la Red Bull Youth America´s Cup

Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El joven regatista de Playa Blanca, Kevin Cabrera, forma parte de la tripulación del Spanish Impulse by Iberostar que competirá en la Red Bull Youth America´s Cup a bordo del catamarán AC 45 a partir de este 12 de junio, siendo el único equipo español en dicha regata que nació en 2013 con el objetivo de desarrollar la nueva generación de talentos que pudieran llegar a la Copa América. El Ayuntamiento de Yaiza presidido por Gladys Acuña desea éxitos a Kevin Cabrera expresando el orgullo de tener a un deportista del municipio compitiendo a máximo nivel. El Spanish Impulse by Iberostar, explica en nota de prensa el Ayuntamiento de Yaiza, cuenta con regatistas olímpicos como Jordi Xammar y Diego Botín; campeones del mundo, Joel Rodríguez, Florián Trittel y Kevin Cabrera; campeones de Europa, Santiago Alegre y campeones de España, Luis Bugallo y Joan Cardona. A pocos días de iniciar la competición, la tripulación y el equipo de tierra recibió la visita del Rey Emérito Juan Carlos en la base la Red Bull Youth America´s Cup en Islas Bermudas. Finalizada la semana de entrenamientos oficiales, el equipo está aprovechando para recuperarse, combinando sesiones teóricas con el gimnasio e incluso entrenando en sus respectivas clases olímpicas, gracias a las excelentes condiciones de las aguas de Bermudas. “Compartimos toda la ilusión que nos ha transmitido Kevin y lo acompañamos de corazón en esta apasionante aventura”, apunta Gladys Acuña. Responsables del equipo destacan que el Spanish Impulse by Iberostar ha sido creado para “ser capaz de desarrollar la carrera profesional de nuestros jóvenes, llegando incluso a crear una industria con sus respectivos puestos de trabajo; un equipo que está ya uniendo a toda la vela española, haciéndola vibrar con este proyecto valiente, novedoso y lleno de ilusión”. La regata Youth America´s Cup se lleva a cabo con catamaranes voladores (AC45F) con foils y vela ala, que pueden llegar a alcanzar los 35 nudos (65 Km/h). Sólo hay 8 barcos de este tipo en todo el mundo y estos están en Bermudas. De ahí que la tripulación se haya trasladado a la isla atlántica, para poder entrenar con ellos, en los únicos siete días que la organización permite, de modo que los países que cuentan con uno de esos barcos en propiedad, no tengan ventaja sobre los otros. Fueron veinte los equipos que se presentaron candidatos a participar en esta competición, pero solo doce seleccionados. Versión imprimir



