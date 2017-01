Sección > Lanzarote



San Borondón, que critica que el Gobierno de Gladys Acuña no haya buscado un consenso con los partidos de la oposición, se une al clamor popular con una moción para el pleno extraordinario previsto para las 18 horas



Yaiza convoca pleno extraordinario este martes para rechazar el proyecto de las torretas en Los Ajaches

Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, ha convocado una sesión extraordinaria y urgente de la Corporación, para este mismo martes a las 18 horas, para debatir una propuesta que inste al Gobierno de Canarias y a la COTMAC a la declaración de nulidad de acuerdo relativo al proyecto de Red Eléctrica de España que prevé las instalación de torretas y tendido aéreo en término municipal de Yaiza. El pleno será este martes, 17 de enero, a las 18:00 horas, en la Casa de la Cultura de Yaiza. Yaiza recibió este lunes un nuevo apoyo en su lucha por impedir la ejecución del proyecto de Red Eléctrica de España que prevé la instalación de 53 torretas en término municipal para tender una línea de energía eléctrica que desde 2012 cuenta con el rechazo del Ayuntamiento presidido por Gladys Acuña. Representantes de Ciudadanos confirmaron a la alcaldesa sendas iniciativas tanto en el Cabildo de Lanzarote como en el Congreso de los Disputados en la misma dirección de las acciones emprendidas por el gobierno municipal y la propia Acuña, en su condición de parlamentaria de Canarias, que no es otra que evitar lo que Yaiza considera un atentado paisajístico. La alcaldesa mantuvo un encuentro en sede consistorial con Saúl Ramírez, diputado nacional de Ciudadanos por la provincia de Las Palmas, y Benjamín Perdomo, consejero de C’s en el Cabildo insular. Ramírez manifestó su compromiso de registrar este mismo lunes una pregunta dirigida al ministro de Energía del Gobierno de España, Álvaro Nadal, para que exponga las razones por las que el proyecto no eligió la opción de soterrar el tendido en Yaiza y así evitar el impacto paisajístico en los pueblos de Las Casitas, Femés y en el Monumento Natural de los Ajaches. Asimismo C’s, a través de su consejero cabildicio, Benjamín Perdomo, presentará una iniciativa pidiendo a la Primera Corporación insular la revisión de la memoria ambiental del proyecto. Gladys Acuña agradece el interés de Ciudadanos insistiendo “en la unidad política en un asunto tan sensible para Yaiza y Lanzarote que no admite divisiones”. Acuña también destaca el respaldo de vecinos del municipio y la Isla y de agentes sociales que ya se han posicionado claramente en contra de las obras que contempla el proyecto actual de Red Eléctrica de España. San Borondón se une al clamor popular contra las torretas Por su parte, formaciones políticas como San Borondón Yaiza, representada por su concejal en la oposición, Juan Monzón, ha registrado también una moción mostrando su total oposición al proyecto de instalación de las Torretas por parte de Red Eléctrica de España, entre Mácher y Playa Blanca. El pleno extraordinario que se celebrará en la tarde de este Martes, en la Casa de la cultura Benito Peréz Armas de Yaiza, contará con la moción de repulsa al mencionado proyecto. San Borondón, que ya en el municipio de Tías se ha adherido a varios partido de la oposición para rechazar la instalación de torretas, recuerdan los asamblearios en nota de prensa, no deja pasar la ocasión para mostrar su malestar en el otro municipio afectado y donde también ostenta representación. Los puntos que reúne la moción de San Borondón para el acuerdo de la Corporación son los siguientes: 1- Rechazar el proyecto de instalación de la Línea Aéreo Subterránea a 132 KV Doble Circuito Nueva Subestación 132 KV Mácher- Nueva Subestación 132 KV Playa Blanca 2- Instar al Cabildo de Lanzarote que a su vez inste al Gobierno de Canarias a:

a). Paralizar el inicio de las obras previstas para el año 2017 a Red Eléctrica de España para la instalación de dicha Línea Aérea Subterránea. b). Revocar la autorización concedida a Red Eléctrica de España para la paralización de dicho proyecto de línea eléctrica área. c). En caso de que fuera necesaria una repotenciación en el sistema eléctrico Lanzarote-Fuerteventura, replantear una alternativa consensuada con los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, así como con los ayuntamientos de Yaiza y Tías. En otro orden de cosas, San Borondón muestra también su malestar con el grupo de gobierno de Yaiza "por no querer buscar un consenso con los partidos de la oposición, sin ni tan siquiera informar previamente a la convocatoria extraordinaria de pleno". "Creemos", advierten, "que el tema a tratar merecía el consenso y la adhesión de toda la Corporación municipal para la defensa de nuestro paisaje". Versión imprimir



