Sección > Lanzarote



El Ayuntamiento cedió oportunamente el suelo y el Plan General confirmó la disponibilidad del mismo. Gladys Acuña traslada in situ a la consejera Soledad Monzón las carencias del CEIP Playa Blanca y el Ejecutivo se compromete a techar la cancha del centro educativo



Yaiza arranca del Gobierno el compromiso de iniciar en un mes las obras del colegio de secundaria de Playa Blanca

Crónicas · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, garantizó este viernes a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, el inicio de las obras del Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Playa Blanca para finales de febrero o inicios de marzo, como tarde, con una inversión cercana a los 5 millones de euros y un plazo máximo de ejecución de 24 meses. Así lo confirma el Gobierno sureño en nota de prensa, en la que explica que la delegación del Ejecutivo autonómico estuvo junto a representantes municipales en el terreno que albergará el nuevo centro de secundaria, visitando además las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Playa Blanca, donde la alcaldesa reiteró al Gobierno necesidades de infraestructuras, personal y apoyo pedagógico e idiomático de un colegio que tiene ya 860 alumnos de 46 nacionalidades diferentes. El CEO permitirá que los alumnos que concluyan Sexto de Primaria en el CEIP Playa Blanca puedan continuar sus estudios de la ESO en el pueblo sin necesidad de trasladarse al IES localizado en los límites con el municipio de Tías. El CEO, con 585 plazas, supondrá un alivio para el CEIP ya que contará con 21 unidades, entre ellas, 3 de Infantil, 6 unidades de Primaria y 12 de Secundaria. Por iniciativa del gobierno municipal, Yaiza no sólo aprobó en Pleno, en noviembre de 2013, una moción dirigida a la Consejería de Educación solicitando un CEO para Playa Blanca, sino que cedió oportunamente 12.000 metros cuadrados para su construcción en el gran solar situado en la trasera del colegio, asegurándose luego que el Plan General de Ordenación Urbana, vigente desde diciembre de 2014, considerara dicho suelo para equipamiento docente, así, Gladys Acuña vuelve a subrayar la importancia del documento de ordenación para satisfacer infraestructuras de interés general. Demandas del CEIP Playa Blanca La alcaldesa aprovechó la presencia en Playa Blanca de la consejera y de la directora general de Centros, Ana Dorta, para recorrer el CEIP y expresar in situ acuciantes demandas. A la necesidad de más docentes, apoyo idiomático y pedagógico, la comunidad educativa sureña suma carencias de infraestructuras como la falta de techo en la cancha trasera del colegio. El Gobierno se comprometió a ejecutar esta obra y estudiar una a una las demandas porque el edificio del centro sigue siendo prácticamente el mismo mientras que cada año aumenta la población estudiantil. Es cierto que han crecido las aulas modulares, pero los espacios comunes son los mismos. En la visita a Playa Blanca también estuvieron el director insular de Educación, Mario Pérez, representantes del Cabildo, los concejales de Educación y Obras Públicas de Yaiza, Manuela Rodríguez, y Jonatan Lemes, respectivamente, así como técnicos municipales y de la Consejería competente. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :