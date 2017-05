Sección > Lanzarote



La ordenanza reguladora prohíbe el tránsito por suelo rústico de quads, buggies y similares destinados al alquiler. Gladys Acuña reitera que esta actividad debe estar sometida a una normativa estricta



Yaiza aprueba sanciones de hasta 3.000 euros por el uso indebido de caminos rurales

Crónicas · 3 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El Ayuntamiento presidido por Gladys Acuña aprobó este viernes en Pleno la ordenanza municipal reguladora de uso racional, mantenimiento y mejora de los caminos ruarles de Yaiza que prohíbe el tránsito por suelo rústico de quads, buggies y vehículos análogos destinados a la actividad de alquiler, y no solo contempla multas de hasta 3.000 euros para infracciones tipificadas como muy graves, sino que deja explícita la obligación del infractor de restaurar la pista de tierra al estado en que se encontraba antes del daño causado. El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Yaiza expone a este respecto en un comunicado de prensa posterior a la sesión plenaria que entiende que después de pedir desde 2015 acciones ejemplarizantes al Seprona y al Cabildo la problemática del tráfico de vehículos de motor por suelo rústico exige una regulación más estricta para evitar daños mayúsculos en vegas agrícolas y perjuicio a la flora y fauna, con independencia de que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote prohíba la práctica de dicha actividad. El concejal de Medio Ambiente, Óscar Noda, explica que el objetivo de Yaiza es ordenar la actividad de forma que la realización de excursiones con vehículos motorizados con fines turísticos a través de caminos de tierra, pistas rurales y vías sin pavimento asfáltico no produzca efectos negativos sobre la agricultura y el paisaje, “suficiente motivo que justifica el texto normativo aprobado que regula la planificación, uso conservación, protección y defensa de los caminos municipales”. Así, la ordenanza recoge las disposiciones generales que garantizan la protección de los caminos, también el régimen de policía y tipifica los hechos, acciones u omisiones que pueden constituir infracción administrativa determinando la cuantía de las sanciones y la obligatoriedad de indemnizar los daños, entre otros aspectos. Óscar Noda asegura que el uso de los bienes se inspira en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje, al patrimonio natural y cultural del suelo rústico y al interés turístico del municipio. La velocidad de circulación en todos los caminos del término municipal, estén o no en suelo rústico, para vehículos de motor no excederá de 30 kilómetros/hora y el peso máximo permitido será de 18.000 kilogramos. El Ayuntamiento, en todo caso, podrá condicionar y/o prohibir el tránsito de ciclomotores, vehículos a motor, animales y personas por los caminos rurales, cualquiera que sea su categoría. La ordenanza destaca que quads, buggies, motocross o todo-terrenos no pueden circular por suelo rústico de protección de las categorías ambiental, agraria, minera, protección de infraestructuras y equipamientos, asentamientos rrales y protección territorial. La Vega de Temuime, zona de explotación agrícola en término municipal de Yaiza, es uno de los emplazamientos más afectados por el paso de quads y buggies. Versión imprimir



