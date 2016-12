Sección > Deportes



La tradicional prueba deportiva se celebrará el próximo 31 de diciembre a partir de las 16:00 horas en la Plaza de las Naciones



Ya está abierta la inscripción para participar en la “XVII San Silvestre Conejera Puerto del Carmen”

Los menores de 15 años podrán participar de forma gratuita y también se recogerán juguetes, material escolar o comida no perecedera para las familias más necesitadas Crónicas · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Puerto del Carmen volverá a despedir el año haciendo deporte. Cientos de deportistas y aficionados se darán cita el próximo 31 de diciembre en la Avenida de las Playas para participar, un año más, en la décimo séptima edición de la San Silvestre Conejera Puerto del Carmen, organizada por el Club de Atletas Veteranos de Lanzarote, Cavelanz, en colaboración con la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tías. La tradicional prueba deportiva, explica este martes en nota de prensa el Ayuntamiento de Tías, comenzará a las cuatro de la tarde en la Plaza de Las Naciones con las carreras de los más pequeños, desde los 3 a los 7 años, que recorrerán 500 metros, de 8 a 11 años, con un recorrido de 1.000 metros, y de 12 a 15 años que correrán 2.000 metros. Asimismo, también habrá categoría absoluta hasta los 39 años de edad y veteranos, los cuales correrán 5 kilómetros por la Avenida de Las Playas de Puerto del Carmen. Habrá trofeos para los ganadores, aunque todos los participantes recibirán su correspondiente medalla. El plazo de inscripciones para participar en esta carrera ya se encuentra abierto y las mismas se pueden realizar a través de la página web http://sansilvestreconejera.cavelanz.com con un precio de 10 euros, aunque para los menores de 15 años la inscripción será gratuita. Las inscripciones online se cerrarán el día 28 de diciembre a las 24:00 horas. Asimismo, la recogida de dorsales y las inscripciones presenciales se podrán efectuar en el Hotel Jameos Playa de Puerto del Carmen los próximos días 28 y 29 de diciembre desde 18:00 h a 21:00 h. La organización explica que el día de la prueba no se admitirán inscripciones ni se repartirán dorsales. Este año la competición volverá a tener un carácter solidario, ya que ya se instalará un punto de recogida de juguetes, material escolar o alimentos no perecederos que serán donados a las familias más desfavorecidas del municipio, a través de la concejalía de Servicios Sociales. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :