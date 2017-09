Sección >

Y PEPE TORRES CREYÓ VER MUERTO A SU ARCHIENEMIGO

El ex alcalde de Haría está convencido de que Pedro San Ginés tiene los días contados. Confirma lo que es evidente, que todos los partidos con representación y sin ella en las instituciones de la Isla le tienen muchas ganas al presidente del Cabildo, y que antes de que el PSOE se marchara del Cabildo ya se había planificado el golpe de gracia

Hay gente que jamás se retira de la política. Hay gente que lleva en el ADN la necesidad de estar permanentemente enganchado a la actualidad que se maneja en los fondos y en la superficie de todo lo que tiene que ver con el control de lo institucional y de lo orgánico. Es el caso del ex alcalde de Haría José Torres Stinga, Pepe Torres para los amigos.

Aunque muchos le dan por muerto, lo cierto es que no lo está. Este sábado, con el aspecto de alguien que está de vuelta de todo, se presentó en el acto que organizó Nueva Canarias (NC) para encumbrar a Armando Santana en la cima de un poder orgánico que en teoría no todo el mundo entiende que va a saber administrar, con enormes papas calientes en el bolsillo como el mal llevado caso de Juan Manuel Sosa. En realidad, estar, como que tampoco estuvo. Llegó tarde, con la misma pereza horaria que la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña. La líder del sur, acompañada por su esposo y por dos integrantes de Unidos por Yaiza (UpY, no confundir nunca con NC, porque ni lo son ni lo van a ser), saludó a Pepe Torres como si hiciera tiempo que no se veían. Es habitual en los alcaldes, tan acostumbrados los pobres a no perderse un entierro y a dar pésames como el que reparte publicidad a la puerta de un centro comercial. La diferencia entre Acuña y Torres es que ella era consciente de que debía cumplir con el compromiso que tenía con sus socios en el Parlamento, mientras que él, que presenta la apariencia de estar a otra cosa mariposa, no. Los de UpY subieron a escuchar los discursos de Román Rodríguez y compañía, pero el hombre antiguamente pegado a un bigote y ahora a una barba no lo hizo.

Y no lo hizo porque se quedó charlando con tres periodistas que compartieron con él un rato de amigable charla. Seguramente con contenido mucho más interesante que el que se manejaba en el azoteado salón del Archivo Municipal de Arrecife. En esa conversación con los tres periodistas Torres soltó las tres o cuatro claves que hay que manejar para entender lo que ha pasado en este agitado comienzo del mes de septiembre, y sobre todo lo que va a suceder en el no menos agitado final del mismo. Su tema favorito: Pedro San Ginés y el fin de Coalición Canaria (CC). No tiene ninguna duda, y así lo dejó claro en varias ocasiones, que el presidente del Cabildo de Lanzarote va a durar menos en el cargo que un dulce en la puerta de una escuela. Según explicó a los periodistas que con atención siguieron su relato, el Partido Socialista (PSOE) de Dolores Corujo no se tiró a la piscina cuando decidió abandonar el pacto del Cabildo con el estreno del mes. Todo se había orquestado con antelación. Las enormes ganas que le tienen todos a San Ginés y la idea de hacer daño a los representantes de su antiguo partido eran argumentos más que suficientes para planificar un escenario que terminará con el fin de su conocido archienemigo y de todo lo que representa.

¿Es un pronóstico basado en datos y en hechos reales o es una simple conjetura de alguien que no maneja información, es la expresión de un deseo? Deberíamos pensar que es más bien lo primero. A nadie se le esconde que alguien que llegó a ser presidente nacional de CC tiene contactos dentro y fuera de la política. A nadie se le esconde en Lanzarote que Pepe Torres es una persona que tiene estrechos vínculos con el grupo de ciudadanos (y ciudadanas) que actualmente dirige el PSOE. Por tanto, es fácil pensar no sólo que sabe lo que ha sucedido este verano sino que además ha participado directamente en el entuerto, probablemente asesorando a unos y a otros con la tranquilidad que le da el saber que en realidad él ya no se juega nada, más allá de la satisfacción personal de poder terminar con un trabajo que comenzó cuando creó dentro de Coalición el famoso grupo de los Camisas Blancas.

El ex alcalde está relajado, sonríe como no lo hacía cuando estuvo a punto de que el corazón se le saliera por la boca por los emputes que se cogía cada vez que le nombraban a San Ginés, a David de la Hoz o a Marci Acuña. El tiempo le ha castigado con notables fracasos políticos, mientras la justicia y algunos amigos le han devuelto el golpe en forma de victorias parciales que parece saber disfrutar. Pepe Torres explicó por qué no se ha afiliado a NC. Da la sensación de que lo suyo va por otro lado. Sabe que el partido que lidera Armando Santana es una enorme incógnita, algo que tardará tiempo en echar raíces en Lanzarote, si es que alguna vez las echa. ¿Le gustaría volver a la política en un equipo con mando en plaza? Es obvio. ¿Algunos verían extraño que recuperara su nunca oculta querencia hacia la izquierda en general y hacia el socialismo en particular?

Mientras el ex alcalde de Haría explicaba sus claves a los tres periodistas, otros estaban moviendo hilos en otro lado de la Isla, y fuera de ella. En CC están trabajando con seriedad la incorporación del Partido Popular (PP) al pacto de gobierno del Cabildo. Son conscientes de que deben hacer notables concesiones al partido que dirige Astrid Pérez. Y están dispuestos a hacerlas. Aunque el portavoz en el Cabildo, Ángel Vázquez, ha dicho este lunes en la tertulia del programa “A buena hora” de Crónicas Radio-COPE Lanzarote que no se ha producido ningún contacto, se sabe que contactos ha habido, y que se están produciendo también al más alto nivel, en Madrid. Es decir, cuando Asier Antona dijo la semana pasada que sus compañeros de Lanzarote tienen autonomía para determinar el pacto que entiendan más conveniente para los intereses de los lanzaroteños y de su organización, no dijo toda la verdad. Y no la dijo por la sencilla razón de que el PP es un partido nacional con una estructura nacional, y un movimiento mal dado en un territorio tan pequeño como es Lanzarote puede provocar un verdadero problema en Madrid. Y por ahí está claro que algunos no están dispuestos a pasar, por muchas ganas que le tengan todos a San Ginés y a CC.

¿Qué va a pasar? Que si tiene razón Pepe Torres, su archienemigo Pedro San Ginés tiene los días contados, y si no la tiene, habrá un nuevo acuerdo para gobernar las dos principales instituciones de la Isla. La otra opción, la de dejar todo como ha amanecido este lunes, no la contempla nadie. Por eso sea tal vez la que luego resulte ganadora.