Williams Shakespeare y el vino malvasía de Canarias

De lo que he indagado de las obras literarias que escribió Williams Shakespeare 1564-1616, permítanme que de una forma sencilla, clara y sin ánimos de confrontación dialéctica, contradiga a los que postulan que el vino que tomaban sus personajes ficticios fuera malvasía de Lanzarote, o malvasía de Canarias.

En sus obras: Tempest-Anthony & Cleopatra- Henry IV-Henry VIII-Romeo & Julliette-Macbeth-Hamlet-Pericles-Wiv.Windsor-Henry VI 1st-Henry VII 2 nd- y Julius Caesar, Shakespeare no menciona la palabra (malvasía), pero si shack , sherry, wine y canaries, pero con más frecuencia los términos shack y menos los de sherry y canaries.

Ejemplo (1). Henry IV (Part II, Act II, Scene IV), Mistress Quickly says to Doll Tearsheet: "but, i´faith you have drunk too much canaries, and that´s a marvelous searching wine, and it perfumes the blood ere one can say: what’s this?"

Traducción: Enrique IV (Segunda parte, acto II, escena IV), Mistress Quickly dice a Doll Tearsheet: “Por mi fe que habéis bebido demasiado vino canario, un vino maravilloso y penetrante que perfuma la sangre antes de que se pueda decir: ¿qué es esto?”.

Ejemplo (2). Falstaff: You are straight enough in tbe shoulders, you/Care not who sees your back: Call you that /Backing of your friends? A plague upon Duch /Backing! Give me them that will face me – /Give me a cup of sack; -I am a rogue, if I /Drunk to-day

Traducción: Falstaff-Tenéis las espaldas bastante anchas y no os preocupáis de los que os puedan ver detrás. ¿Llamáis a eso respaldar a vuestros amigos? ¡Maldito sea tal respaldo! Dame gentes que miren a la cara ... Dame un vaso de canarias ... Soy un bellaco, si bebí hoy.

Que yo sepa, Shakespeare no hace ninguna alegación en párrafos de sus obras confirmando que el vino que bebían sus personajes fuera malvasía de Lanzarote o malvasía de Canarias, sino que era shack de Canarias, o vino de Canarias, o sherry de Jerez.

Tampoco cabe la posibilidad de que el vino de las obras de Shakespeare fuera malvasía de Lanzarote porque dicho escritor y dramaturgo nació en 1564 y murió en 1616, fechas que anulan tal prodigio por causa de que antes de las erupciones volcánicas que tuvieron lugar en 1730-36 que arrasaron con todas las tierras fértiles de La Geria, habían sido las mismas utilizadas para plantar granos, y porque se sabe por la historia de nuestras islas que en Lanzarote la vid comenzó a plantarse en nuestra isla conejera, más o menos a partir del año 1760-80, se deduce de datos históricos y sobre todo porque hace unos años cuando estaban haciendo reformas en la bodega El Grifo se halló en una de sus paredes una inscripción que decía año 1775.

Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro, fueron conquistadas por Jean de Betancourt y Gadife de la Salle entre los años 1402-1410, y según reporta Le Canarien, a bordo de la nave que usaron para conquistar territorio canario tuvieron que racionar las pipas de vino que habían traído porque en las islas conquistadas no existía vino.

Por otra parte, según confirman algunos historiadores, la vid malvasía procedente de Creta fue traída y plantada en las Islas de Madeira por orden del Navegante portugués Enrique en 1427 cuando pobló dicho archipiélago, unos 60 ó 80 años antes de que en las Islas Canarias se plantara la vid malvasía. De ello especulo que fueron portugueses quienes trajeron las parras malvasía a las Islas Canarias y que tal vez en una era cercana al 1500-20 se comenzara a plantar malvasía en el archipiélago canario, pero primero en las islas más fértiles y donde había más lluvia, de ahí que el vino que conocía Shakespeare fuese canario pero no lanzaroteño, y creo que posiblemente Shakespeare tampoco sabía si era o no malvasía, pero supongo que con el correr de los años los estudiosos del tema han deducido que fue malvasía porque era la vid que más se plantaba en nuestras islas allá por esa época.

En Grecia y Roma el vino malvasía y otros fue siempre un aliciente que se usaba para matar las penas y alegrar la vida, pero no se fermentaba como hoy se elabora y también se solía mezclar con condimentos e incluso le añadían algo de vinagre. El dios del vino de los griegos era Dionisius y el de los romanos Bacus.

Post datum:. No hay registro de todas las erupciones volcánicas que han ocurrido durante la existencia de los 19 millones de años que tiene de edad Lanzarote, pero si hay constancia de las últimas que tuvieron lugar entre los años 1730-36 y 1824.

(1). Según lo que se encontró en el Archivo Simancas, relacionado con las erupciones ocurridas entre 1730-36; el cura de Yaiza de esa época, Andrés Lorenzo Curbelo, escribió: El día 1 de septiembre de 1730, entre las nueve y las diez de la noche, la tierra se abrió en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza...y una enorme montaña se levantó del seno de la tierra. El 18 de Octubre tres nuevas aberturas se formaron encima de Santa Catalina, y de sus orificios se escapaban masas de humo espeso que se extienden por toda la isla, acompañado de una gran cantidad de escorias, arenas y cenizas que se reparten por todo alrededor. Las explosiones que acompañaron a estos fenómenos, la oscuridad producida por la masa de cenizas y el humo que recubre la isla, forzaron más de una vez a los habitantes de Yaiza a tomar la huida.

(2). La erupción de 1730-36, llamada erupción de Timanfaya, es la de mayor duración registrada en Canarias en época histórica. Se organiza en torno a una larga fractura eruptiva que recorre el centro de la isla desde los alrededores de San Bartolomé, al NE, hasta El Golfo al SW. Las dinámicas eruptivas van desde la fuerte explosividad (erupciones vulcanianas) hasta las altamente efusivas (hawaianas) pasando por erupciones de carácter mixto (estrombolianas). Los procesos eruptivos se inician el 1 de septiembre de 1730 con la erupción de la Caldera de Los Cuervos, y finalizan en abril de 1736 con las erupciones de Montaña de Las Nueces y Montaña Colorada. Aunque la actividad se desplaza a lo largo de la fisura eruptiva, recorriéndola de NE a SW, el inicio y el final de las erupciones se localiza en el sector nororiental, encontrándose relativamente próximos los centros eruptivos de Los Cuervos, Las Nueces y Montaña Colorada. En esta gran erupción, la actividad es especialmente intensa en los conjuntos volcánicos de Pico Partido-Montañas del Señalo, y en el de Montañas del FuegoTimanfaya. Las erupciones de 1824 son mucho menos importantes desde el punto de vista de la duración, extensión, material emitido y daños causados, que las del siglo XVIII. Se construyen los edificios volcánicos de Tao, Volcán Nuevo del Fuego y Tinguatón. El interés volcanológico está marcado por la emisión de agua salobre por los volcanes de Tinguatón y Tao.