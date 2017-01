Sección >

El coche accidentado chocó con otro vehículo cuando los dos circulaban por la Avenida del Faro de Pechiguera

Vuelca un vehículo en Playa Blanca

No hay un fin de semana en el que las carreteras de Lanzarote no sean testigo de algún accidente. Este domingo el protagonista fue el conductor de un vehículo que circulaba sobre las nueve de la mañana por la Avenida del Faro de Pechiguera, en el municipio de Yaiza, cuando perdió el control tras chocar con otro vehículo y terminó volcando en un lateral de la calzada, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo.



Al llegar los bomberos al lugar del accidente se encontraron con que uno de los coches implicados no había sufrido ningún daño, mientras que el otro no sólo estaba boca abajo sino que había invadido parte de la vía.

En ese momento los agentes procedieron como es costumbre a desconectar la batería para impedir que se pudiera quemar el vehículo, para acto seguido devolver al coche a su posición normal. Después, con la ayuda del cabestrante colocaron el vehículo en un carril de la vía para que pudieran abrir la zona al tráfico y devolver la normalidad a la zona de Playa Blanca.

Los bomberos dejaron que la Policía Local de Yaiza se hiciera cargo del suceso, sin que hayan informado de las heridas que pudiera tener el conductor del vehículo, puesto que a su llegada ya había salido del vehículo.