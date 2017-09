Sección > Lanzarote



Acusa a Eugenio de "apagar un conflicto con bidones ardiendo" y denuncia que el consejero de Turismo "no ofrece diálogo ni tiene talante"



Urbano Hernández: "Ahora entiendo que el alcalde de Teguise se quitara de arriba a Echedey Eugenio para mandarlo al Cabildo"

Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del PSOE en Tinajo, Urbano Hernández, ha afirmado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "ahora" entiende "perfectamente que el alcalde de Teguise se quitara a Echedey Eugenio, que fue concejal de Teguise, se lo quitara de encima para mandarlo al Cabildo". Tras la huelga de los trabajadores de los Centros Turísticos, gestionada en primera persona desde la dirección política de la empresa pública por el propio consejero de Turismo del Cabildo, Echedey Eugenio, Hernández le ha acusado de "intentar apagar un conflicto con bidones ardiendo", según ha afirmado en la entrevista concedida al programa ’A buena hora’. El concejal del PSOE en Tinajo denuncia que el consejero de Turismo "no ofrece diálogo ni tiene talante". "No es solamente lo que ha pasado con la desaladora de Montaña Roja, sino cómo se ha gestionado la huelga en los Centros Turísticos", ha explicado. "No es de recibo que las joyas del turismo de los conejeros estén 20 días de huelga. Cada vez que lo escuchaba hablando, le crecía la nariz un centímetro y se me ponían los pelos de punta", ha dicho. Fiestas de Los Dolores Por otra parte, el portavoz del PSOE en Tinajo ha dejado claro su malestar por la "falta de información del Ayuntamiento en los medios de comunicación y hacia la población sobre las fiestas de Los Dolores de este año". Al respecto, Urbano Hernández ha dicho que espera que en el pregón de este miércoles por la noche en Mancha Blanca, que ofrecerán tres cocineros, los protagonistas sean "los pregoneros y que no haya ni limosneo ni gitaneo" por parte del alcalde, Jesús Machín. "Hoy los protagonistas deben ser los protagonistas. Espero y deseo que el pregón no se convierta en limosnero ni en gitaneo", ha advertido. El Congreso insular del PSOE Además, preguntado por las cuestiones orgánicas de su formación política, Hernández se ha mostrado confiado en que tras el próximo Congreso del PSOE en Lanzarote "que el partido salga fortalecido entre todos y que esto nos permita que el Partido Socialista sea primera fuerza política en la Isla y que podamos gobernar en el Cabildo y en los ayuntamientos". El portavoz del PSOE en Tinajo ha asegurado, eso sí, que "este objetivo es cosa de todos y no solo de Loli Corujo o Pepe Juan Cruz" y ha deseado "que haya debate aunque todos pensamos diferente. Lo importante es que haya respeto mutuo y que todos rememos hacia la misma dirección, la izquierda". A su juicio, "el PSOE no está para estar en los sillones, sino para estar con la gente en la calle, para mirar a los ojos a los ciudadanos y solucionar los problemas de la gente". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :