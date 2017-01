Sección > Lanzarote



Laureano Álvarez, ex secretario de Organización del PIL, explica que el nuevo proyecto nace como consecuencia de las inquietudes de distintas personas que "no podíamos bajar los brazos mientras seguimos viendo el caos en que está sumida la Isla, sin que nadie haga nada por evitarlo"



Unidos por Lanzarote tiende la mano a cualquier persona que quiera luchar por los intereses de Lanzarote, incluido Unidos por Yaiza

Crónicas · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más ’Unidos por Lanzarote’, la nueva formación política con que cuenta desde este miércoles, 18 de enero, la Isla de Los Volcanes, ha tendido la mano en sus primeros pasos "a cualquier persona que quiera luchar por los intereses de Lanzarote", incluidos los integrantes de ’Unidos por Yaiza’, el partido que preside la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, desde que se desvinculara de la disciplina del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Así al menos lo ha explicado este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote uno de los promotores del nuevo proyecto, que cuenta con un claro carácter insular, Laureano Álvarez. El que fuera secretario de Organización del PIL hasta el año pasado ha reconocido en el programa ’A buena hora’ que es "uno de los culpables del nuevo proyecto". Consiente de que el proyecto que lidera la alcaldesa sureña coincide al menos con el de Unidos por Yaiza en que parte de sus integrantes pertenecieron también al organigrama del PIL en su día, Álvarez ha expuesto que "si hay un grupo de personas que quiera luchar por los intereses de la Isla e incorporarse a este proyecto, este partido no es un grupo cerrado, aunque también habrá personas que por su historial y su trayectoria, tras demostrar que no son capaces de luchar por los intereses de la Isla o que incluso, más grave aún, han luchado en contra de los intereses de Lanzarote, no tendrán hueco en esta formación política". El representante de ’Unidos por Lanzarote’, que sin duda encontrará en el PIL un escollo para la posible integración con el partido de Gladys Acuá [el Gobierno de Yaiza lo sustentan Unidos por Yaiza y el PIL en la presente legislatura], ha advertido, en ese sentido, de que "no vamos a cometer los mismos errores que otras formaciones políticas". En clara alusión a fuerzas emergentes como Podemos, Álvarez ha señalado que algunos partidos nuevos "han pretendido integrar a todo el mundo y al final han metido dentro a personas que hacen más mal que bien, que dañan más que suman". "Pero si", ha insistido, "en Unidos por Yaiza hay gente que considera que puede trabajar por esta isla, este proyecto está totalmente abierto". "Es un partido nuevo y absolutamente distinto a lo que se conoce hasta ahora, a pesar de que aún está en formación", ha indicado Laureano Álvarez, que ha felicitado a Crónicas Radio-Cope Lanzarote y a www.cronicasdelanzarote.es "por hacer pública desde este medio la noticia". "Fueron rapidísimos pues ayer mismo se registró el partido en el Ministerio del Interior y ayer mismo lo publicaron, aunque nuestra intención no era hacerlo público por ahora", ha destacado. Respecto a las siglas que representan al nuevo proyecto político para Lanzarote, Laureano Álvarez ha defendido que "ese nombre se ha registrado porque varios compañeros estábamos en un proyecto común desde hace algún tiempo queriendo trabajar única y exclusivamente por los intereses de Lanzarote, pero como no pudo ser desde otra formación política, queremos seguir adelante". Recalca que "no nos vamos a quedar con los brazos cruzados viendo cómo pasan cosas como las de las torretas" eléctricas aéreas proyectadas para el sur de la Isla "y otros muchos desastres que suceden en Lanzarote, como la ejecución tan baja de los Presupuestos del Ayuntamiento de Arrecife y otras cuestiones". "Tenemos inquietudes y, sobre todo, muchas ganas de que la isla de Lanzarote dé un cambio radical, que es lo que necesita hace muchísimo tiempo", ha expresado. "Dentro de esas conversaciones", en versión de Álvarez, "surgieron distintas propuestas para el nuevo proyecto político, pues no íbamos a quedarnos de brazos cruzados viendo cómo todo en esta Isla es un caos y que nadie hace nada". En versión del que fuera también presidente del Comité Local del PIL en Teguise, "dentro de ese proyecto, se cerró una puerta pero nosotros hemos abierto una ventana. El camino a seguir marcado por el sistema es el de crear otra formación política", ha recordado, "y desde ahí pelear y trabajar. Eso fue lo que se hizo. Finalmente, el nombre que ha prevalecido ha sido este, el de Unidos por Lanzarote. Viendo que nadie lo había registrado y que estaba disponible, se han realizado los trámites oportunos para registrarlo". Según ha dicho, "comprobamos en el Ministerio si esas siglas estaban disponibles y así fue. Yo siempre me he caracterizado por ser una persona democrática, a pesar de lo que otros digan, y por acatar lo que dice la mayoría, excepto cuando la mayoría vota algo que está en contra de las leyes. En ese momento", ha enfatizado, "no acato ese acuerdo, sino que me revelo y lucha en contra para que las cosas se hagan de forma legal". Así pues, según Álvarez, "mientras las cosas estén dentro de la legalidad", se acatará lo que diga la mayoría". "Aunque a mí quizás me hubiera gustado otro nombre, este fue el nombre que más sonó y el que más votos tuvo y por eso con él nos hemos quedado", ha admitido. Versión imprimir



