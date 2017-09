Sección > Lanzarote



Aseguran que Oswaldo Betancort ha pedido amparo a las directivas de los centros socioculturales después de 6 años de "incompetencia como alcalde"



Unidos por Lanzarote alerta del inminente cierre de todos los centros socioculturales de Teguise por motivos legales

Creen que el actual regidor teguiseño pasará a la historia como el "alcalde mayor destructor de empleo" Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Unidos por Lanzarote (UpL) ha alertado en un comunicado de prensa del inminente cierre de todos los centros socioculturales del municipio Teguise por falta de licencias pertinentes que atribuyen "a la incompetencia del alcalde". Según esgrimen desde esta nueva formación política en la Isla, el pasado lunes Oswaldo Betancort reunió a las juntas directivas de los centros socioculturales, los conocidos como teleclubs del municipio de Teguise, para comunicarles que todos los centros se encuentran en situación "ilegal" , señalan, usando sus propias palabras, según aseguran, "y por tanto no pueden permanecer abiertos". "Lo que no les dijo" el alcalde, según advierten desde Unidos por Lanzarote, "es que está situación se ha generado debido a su dejadez e incompetencia después de más de seis años como máximo responsable del municipio". Según la versión de Unidos por Lanzarote, "no contento con haber dejado a los artesanos, agricultores y ganaderos sin poder trabajar en los mercadillos de Teguise y Costa Teguise, ahora también dejará sin trabajo a todas aquellas personas relacionadas con los centros socioculturales, además de monitores, etcétera. UpL explica que la repentina decisión ha dejado a los vecinos del municipio "sin espacios de encuentros sociales, espacios para las actividades culturales, deportivas y un largo etcétera que engloban lo que el actual Gobierno municipal ha llamado ’Teguise 600 años de cultura’. Aseguran que, ante tal escenario, los vecinos de Tao "se han visto obligados a suspender las actividades previstas para celebrar la festividad de San Miguel y otras tantas otras del resto del municipio que se sucederán en las próximas semanas". Todo ello, alegan desde Unidos por Lanzarote, a pesar de las "reiteradas advertencias que se le venían realizando a Betancort desde hace años, de que se encontraría con este problema si no comenzaba de inmediato a adecuar estos centros a la normativa actual para poder legalizarse", así que, esgrimen, "de aquellos polvos, estos lodos". para Unidos por Lanzarote, "su incompetencia a supuesto un grave daño para todos y todas los vecinos y vecinas del municipio de Teguise". Pero lo más preocupante, según aseveran en el comunicado remitido a este diario desde Unidos por Lanzarote, es que "no sabemos si al informar en reunión oficial a las directivas de que los centros están en situación ilegal, pudiera estar condenándolos a un posible procedimiento judicial si no proceden al cierre inmediato de las instalaciones, hasta que se adecuen a la normativa actual y por tanto pudiesen legalizarlos". Más grave aún, en versión de UpL, es el hecho que otras instalaciones municipales también se encuentren en situación "ilegal", entre otros espacios, el polideportivo de Tahíche y su campo de fútbol, "donde ni siquiera hay un boletín de luz pues utilizan un generador eléctrico". Ante esta situación, desde Unidos por Lanzarote preguntan "qué sucederá si ocurriese un accidente o percance por parte de algún usuario de alguno de estos centros municipales". Al respecto, teman que "el seguro, si lo tuviese, no se hará cargo de nada debido a esta situación de ilegalidad". Desde Unidos por Lanzarote exigen al alcalde, Oswaldo Betancort, "que inicie de inmediato cuantas actuaciones sean necesarias para regularizar los centros y se pueda proceder a su legalización" y, además, le instan a "que deje de gastar el dinero de todos los vecinos de Teguise en su promoción personal y lo emplee en lo que debe hacerlo, en beneficio de todos los vecinos y no se vean perjudicados, como así será ahora, por su incompetencia". Versión imprimir



