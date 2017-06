Sección > Lanzarote



Aseguran que Lanzarote podría contar con casi 6 unidades de radioterapia con lo que recibirá la Isla con las anualidades de 2016 y 2017 del FDCAN



Unidos por Lanzarote acusa a Coalición Canaria de tener "sensibilidad cero" con los pacientes oncológicos de Lanzarote

Denuncian que el Pleno de Teguise rechazó la propuesta de que los políticos donaran parte de sus pagas extra para la Unidad de Radioterapia en Lanzarote, mientras que el Cabildo y Arrecife ni siquiera han elevado a Pleno la iniciativa Crónicas · 15 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Unidos por Lanzarote, la última fuerza política creada en la Isla, ha acusado este jueves a los representantes de Coalición Canaria (CC) de tener "sensibilidad cero" con los pacientes oncológicos de Lanzarote. "Coalición Canaria, sensibilidad cero. Aunque pudiera parecer el titulo de una película de terror, lo triste es que es la realidad actual en Lanzarote y Canarias con los enfermos de cáncer que necesitan radioterapia", exponen desde Unidos por Lanzarote en un comunicado de prensa que han hecho llegar a esta redacción. Desde esta formación política critica que en el último pleno celebrado en Teguise el grupo de gobierno formado por CC votara en contra de una moción propuesta desde Unidos Por Lanzarote para que donasen sus pagas extras de junio y jiciembre como inicio de la consecución de la financiación necesaria para la creación de una unidad de radioterapia insular. "Tratamos además con esto que se acelerase el proceso financiero para la consecución de dicho fin ante la pasividad del Gobierno de Canarias", alegan desde Unidos por Lanzarote. Los integrantes de esta fuerza política afirman que les llama la atención que "desde CC no diesen ni un solo argumento para justificar su contundente y sonoro voto en contra. Más grave", sostienen, "es el caso en el Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife, ambos co-gobernados por CC, y donde ni siguiera han tenido la deferencia de llevar esta iniciativa al Pleno para su discusión, mostrando una vez más su carencia de sensibilidad para con los enfermos de cáncer, la cual pasa al parecer por un simple postureo hipócrita detrás de una pancarta pidiendo “Radioterapia en Lanzarote ya!” Para Unidos por Lanzarote, "mientras disfruten de sus lujosas vacaciones, no siempre merecidas, tomando el sol en destacados resort, bronceando sus pantorrillas para luego lucirlas en pleno ataviadas de un “short”, con sus maravillosas pagas extras, que por cierto la gran mayoría de la ciudadanía no tiene, no van a pensar en todos aquellos enfermos que necesitan Radioterapia y deben padecer la agonía de desplazarse a otra isla porque nuestros políticos de CC carecen de toda sensibilidad e interés, y que piensen que les van a decir a la población de Lanzarote por dar la sensación de haberse reído de ellos acudiendo a la manifestación y poniéndose detrás de una pancarta en la que parece que no creían en absoluto". Además, critican la visita de Clavijo y sus anuncios esta semana con los fondos del FDCAN. "Y ahora viene el cuento de las inversiones en Lanzarote por parte del Gobierno de Canarias. Vergüenza de gobierno canario y cabildo, ninguneando a los enfermos de cáncer de la isla de Lanzarote, ofreciendo dinero para unas instalaciones que no son tan necesarias como la salud, puesto que sin salud no hay piscina, ni eventos en el palacio de congresos, ni ancianos que puedan llegar a disfrutar de la residencia top". Unidos por Lanzarote refiere en este sentido un estudio de AFOL que concluye que en 2019 necesitarán radioterapia en la Isla unas 385 personas, y que su puesta en marcha, tanto la construcción de un búnker como el equipamiento necesario, costaría algo más de 5 millones de euros. Por otro lado, señalan que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado que "Lanzarote recibirá 35,6 millones de euros de las anualidades correspondientes a 2016 y 2017"; y ha destacado que el resultado de los proyectos “se traducirá en calidad de vida para los habitantes de Lanzarote”. En el mismo día de su visita, en el que se ha materializado el ingreso de otros 17 millones de euros de los FDCAN a las arcas de la Institución insular, se han dado detalles de uno de los principales proyectos deportivos (piscina olímpica) en el que trabaja la Corporación insular. La adjudicación se espera para el próximo año. "El coste del supuesto Palacio de Congresos, eternamente prometido y nunca ejecutado se estima en unos 40 millones, que se financiarían en varias anualidades y en las que el Cabildo aportaría unos 8 millones", explican "Lanzarote podría contar con casi 6 unidades de radioterapia con lo que recibirá la Isla con las anualidades de 2016 y 2017 del FDCAN. Versión imprimir



