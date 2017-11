Sección > Lanzarote



La PNL presentada por Marci Acuña surgió tras el anuncio del propio Instituto de cancelar la ayuda al desplazamiento desde las islas no capitalinas debido a que se habían incrementado en los Presupuestos Generales del Estado las bonificaciones a billetes aéreos y marítimos para residentes



Unanimidad en el Parlamento para que el Imserso diseñe programas de vacaciones desde las islas no capitalinas como Lanzarote

Crónicas · 15 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El Parlamento de Canarias ha votado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL), presentada y defendida por el diputado del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), Marci Acuña, por la que se insta al Estado a que el Imserso diseñe una programación de viajes desde las islas no capitalinas en las que exista una oferta de vuelos con la península. “De esta forma se evitarían gastos y perjuicios a los ciudadanos que se ven obligados a desplazarse a Tenerife o Gran Canaria”, explicó. El Grupo Nacionalista Canario explica en un comunicado de posterior que, asimismo, Acuña, que es además de diputado alcalde del municipio lanzaroteño de Haría, pide que se mantenga la ayuda económica para compensar el coste del billete cuando sea necesario el desplazamiento a esas islas, con objeto de iniciar el programa de vacaciones del Imserso, guardando un criterio de proporcionalidad en relación a cuantos descuentos se tengan por establecidos. Esta PNL surgió tras el anuncio del propio Instituto de cancelar la ayuda al desplazamiento desde las islas no capitalinas debido a que se habían incrementado, en el marco de los Presupuestos Generales del Estado, las bonificaciones aplicables a los billetes aéreos y marítimos para residentes. “Esto no se puede permitir, porque supone un retroceso en las ventajas y derechos a los que se acogían nuestros mayores”, denunció Marci Acuña. Versión imprimir



