25 de noviembre, Día Mundial de la erradicación de la Violencia de Género



Una chica se hace viral por su corto sobre 100 frases machistas y las reacciones en redes demuestran que el vídeo es muy necesario

Crónicas · 24 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Alicia Ródenas solo tiene 17 años, suficientes para atreverse con este cortometraje para un concurso de su instituto en Albacete. En él plasma, en solo cinco minutos, un centenar de frases machistas que las mujeres escuchamos a lo largo de nuestra vida. Ganó el premio, pero la parte oscura vino después. Múltiples comentarios despreciativos y vejativos en el canal de Youtube de su colegio obligaron al centro a bloquearlos. Eso no paró a las redes sociales, dejando claro que el problema del machismo es terrible. El cortometraje, rescatado en las redes sociales estos días con motivo de la celebración, este sábado, 25 de noviembre, del Día Mundial de la erradicación de la Violencia de Género, comienza mostrando algunas frases aparentemente inocentes que algunas niñas oyen de pequeñas. "Las niñas buenas no lloran" o "si los niños te tiran al suelo es que les gustas". Frases que inconscientemente imponen roles de género desde la infancia y que se perpetúan en la adolescencia. "Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas" o "así vestida pareces una puta" son algunas de las frases que muchas chicas jóvenes escuchan a diario. Según avanza el vídeo el tema se agrava, haciendo referencias directas al maltrato y terminando con una dura realidad: "la violencia de género no es solo física". Este discurso no es algo nuevo, ya se hizo viral hace un par de años cuando Ro de la Torre lo publicó en su página de Facebook y en la web feminista ’Locas Del Coño’. Sin embargo, Alicia Ródenas le ha dado un nuevo giro al interpretarlo en formato audiovisual. Un corto que se ha hecho viral en los últimos días, y no precisamente con comentarios positivos. Es siempre común en temas controvertidos que las redes sociales reaccionen con opiniones diversas, pero enseguida se tornaron insultos en el canal de Youtube del instituto, que tuvo que bloquear los comentarios y dejar este aviso. "Los comentarios en este vídeo han sido desactivados debido a la proliferación de insultos y vejaciones. El SMF y el IES Diego de Siloé defienden y abogan por la libertad de expresión y opinión. Por ello, agradecen tanto los comentarios favorables como los críticos, pero no consideran que este sea el foro apropiado para verter exabruptos despreciativos hacia los estudiantes de su comunidad". Versión imprimir



